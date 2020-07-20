Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены шесть наемников РФ, - штаб
19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, враг обстрелял позиции украинских сил, используя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120- и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на больший - артиллерийские системы 152- и 122-мм калибра, 120- и 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы агрессор также применил неподалеку от Причепиловки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников возле Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по опорным пунктам ВСУ оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам возле Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия был отмечен в пригороде Авдеевки.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.
"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по украинским воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-мм калибра и 120-мм минометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.
"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оркам: земля бетоном/стекловатой.
12:01 | 20.07.2020
1337
Share
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Finfonavigator.com.ua%2Fnovosti%2Fmnenie-rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym%2F https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.+%D0%9D%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC%3F&url=https%3A%2F%2Finfonavigator.com.ua%2Fnovosti%2Fmnenie-rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym%2F&via=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://infonavigator.com.ua/novosti/mnenie-rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/&media=https://infonavigator.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Grossmejs-Putin.jpg&description=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.+%D0%9D%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC%3F https://vk.com/share.php?url=https://infonavigator.com.ua/novosti/mnenie-rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/
Must Read
https://infonavigator.com.ua/category/mnenie/ Мнение 12:01 | 20.07.2020
https://infonavigator.com.ua/novosti/mnenie-rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/ Мнение: Россия на пороге новой войны. На кого Кремль нападет первым?
https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 11:04 | 20.07.2020
https://infonavigator.com.ua/novosti/mid-livii-zaprosilo-sovbez-oon-vvesti-sankcii-protiv-stran-podderzhivajushhih-halifu-haftara-i-lna/ МИД Ливии запросило Совбез ООН ввести санкции против стран поддерживающих Халифу Хафтара и ЛНА
https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 10:03 | 20.07.2020
https://infonavigator.com.ua/novosti/snhr-prestupleniya-asada-v-sirii-prikryvaetsya-rossiej-i-kitaem/ SNHR: Преступления Асада в Сирии прикрывается Россией и Китаем
Владимир Путин получил гарантии неприкосновенности, изменив Конституцию РФ, и пошел ва-банк. Сразу после вступления в силу поправок в Основной закон 4 июля, Россия начала активно бряцать оружием. И это должно беспокоить не только Украину, но и Беларусь, Грузию, Польшу и другие страны ЕС.
Об этом пишет Вера Петровская на страницах информационного ресурса https://newssky.com.ua/rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/ NewsSky . Данный материал предлагаем вашему вниманию с сохранением уникальности авторского текста.
На сентябрь анонсированы масштабные военные учения «Кавказ-2020». Владимир Путин планирует продемонстрировать свое военное могущество европейцам, чтобы те помалкивали и не мешали России. В планах также возможен захват плотины в Херсонской области для пуска воды в аннексированный Крым и дальнейшая оккупация Юго-Востока Украины.
Уже сейчас Россия активно готовится к этому. В частности, 17 июля по поручению Владимира Путина была начата внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. «В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Видеоплеер00:0000:00 Путин идет по стопам Сталина
По данным военной разведки США, последнее время к административным границам Украины активно стягиваются российские войска со стороны ОРДЛО и аннексированного Крыма. Кремль действует скрытно, но массовое перемещение солдат и военной техники не спрятать от американских разведчиков, оснащенных по последнему слову техники. В частности, в распоряжении разведки США новейшие спутники, которые позволяют отслеживать незаконные действия стран-агрессоров по всему миру. Владимир Путин привык использовать террористические акты, политические убийства, шантаж и подкуп западных политиков для решения геополитических задач на международной арене, но применять классические методы КГБ СССР с каждым годом становится все труднее, агенты Кремля терпят фиаско одно за другим.
Пока Владимиру Путину ничто не мешает «наращивать мускулы». РФ вышла из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), подписанного в Париже 19 ноября 1990 года государствами-участниками НАТО и Организации Варшавского договора. ДОВСЕ устанавливал квоты на обычные вооружения: танки, бронированные машины, ударные вертолеты, самолеты, артиллерию. В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия ДОВСЕ, а в 2015 году приостановление стало полным. В 2019 году РФ вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного 8 декабря 1987 года СССР и США, который устанавливал ограничение на количество и дальность полета крылатых ракет средней и меньшей дальности.
Эти и многие другие факты говорят о том, что Владимир Путин активно готовится к войне. Если вспомнить историю, что-то похожее происходило в годы перед Второй мировой. Не секрет, что Иосиф Сталин активно готовился к войне, правда, не оборонительного, а наступательного характера. Все громче историки говорят о том, что подписание пакта Молотова - Риббентропа свидетельствует о том, что Гитлер и Сталин планировали поделить Европу, но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь из-за вторжения Германии 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза (аппетиты Сталина оказались слишком велики и диктаторы не договорились). Владимир Путин активно отрицает сговор Гитлера и Сталина, ведь Россия является правопреемницей СССР, но факты говорят иное, и все то, что сейчас происходит в РФ, вызывает ощущение дежа вю.
https://t.me/radiosvoboda/8656 Telegram-канал Радио Свобода На пороге войны
На сегодняшний день на границе с Украиной Россия сконцентрировала порядка 91 тыс. личного состава, 1,3 тыс. танков, 3 тыс. боевых машин пехоты, 500 самолетов, включая стратегические бомбардировщики, 300 вертолетов, 53 корабля. Около 1,1 тыс. артиллерийских установок, которые находятся в расположении Южного военного округа - дальность полета снарядов позволяет в считанные часы выйти на позиции и вести обстрел по территории независимой Украины. Корабли Черноморского флота ВМФ России оснащены ракетами «Калибр», которые имеют дальность полета около 2,6 тыс. км. К слову, ракеты «Калибр» могут быть оснащены термоядерным зарядом. Также Владимир Путин отдал приказ усилить Черноморский флот ВМФ России за счет Каспийской флотилии.
В Крыму расположены сверхзвуковые стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34 с дальностью полета 4 и 5 тыс. км., соответственно, которые могут нести ядерные заряды. Самолеты данных классов созданы для нанесения ударов по наземным целям противников в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны.
Напомним, после аннексии Крыма российские оккупанты немедленно приступили к активной милитаризации полуострова. Крым перестал быть здравницей, и превратился в военный плацдарм. На нем организована «выставка» новинок российской вооруженной техники, что не сулит как Украине, так и странам ЕС мирного неба над головой.
В Крыму буквально не осталось «живого» места, где не было бы российских военных. Плотность солдат на душу населения беспрецедентная, примерно один военный на 50 гражданских. Для примера, в России данный показатель составляет один военный на 160 гражданских, а в США, у которых третья по численности армия в мире -один военный на 250 гражданских.
На кого Кремль нападет первым?
Источник: https://newssky.com.ua/rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/ NewsSky