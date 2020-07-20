Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены шесть наемников РФ, - штаб

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, враг обстрелял позиции украинских сил, используя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120- и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на больший - артиллерийские системы 152- и 122-мм калибра, 120- и 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы агрессор также применил неподалеку от Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников возле Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по опорным пунктам ВСУ оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам возле Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия был отмечен в пригороде Авдеевки.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по украинским воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-мм калибра и 120-мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.

"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



