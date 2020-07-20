Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома произошла драка со стрельбой. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ривненской области" услышали приближение спецсигналов и сбежали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

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"Задержанные - бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними", - говорится в сообщении.

Позже в полиции Киева сообщили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ривненской области, 1996 по 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.













Фото: Киев Оперативный