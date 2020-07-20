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Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома произошла драка со стрельбой. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

ВНИМАНИЕ, на видео присутствует ненормативная лексика:

"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ривненской области" услышали приближение спецсигналов и сбежали", - сказано в сообщении.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 01

Отмечается, что полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

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Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 02

"Задержанные - бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними", - говорится в сообщении.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 03

Позже в полиции Киева сообщили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ривненской области, 1996 по 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 04

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 05
Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 06
Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 07
Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 08
Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 09
Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 10
Фото: Киев Оперативный

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 11

драка (2027) Киев (25659) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+47
Тот случай, когда чернокожий студент из Конго говорит на украинском, а украинский полицейский на русском
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20.07.2020 08:39
+40
И в чем заключался в данном случае черный беспредел и расизм?
Здесь как раз беспредел и расизм проявили пьяные белые идиоты.
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20.07.2020 08:20
+29
ДРК одна із найгірших країн Світу, але студенти з цієї країни знайшли кошти і привезли їх в Україну. Факт в тому, що це расистський напад і таке повинно бути засудженим.
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20.07.2020 08:31
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Та... Национализм, если и проявляется, то когда "русский мир" лезет без спроса.
Здесь же - обычные пьяные быдляки.
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20.07.2020 10:43 Ответить
Обычная хулиганка. За рассовую неприязнь больше набавят. Так что я думаю адвокаты будут настаивать на хулиганке.
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20.07.2020 10:49 Ответить
Поехали ночью негры в аптеку.
Поторговать наркотой.
Может быть, что за это Бог, и наказал?
Или, не может?
Учитывая все мнения выше.
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20.07.2020 10:44 Ответить
А что там делали нападавшие? Чего дома не сидели?. Вот и получат сейчас на орехи.
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20.07.2020 10:50 Ответить
Возможно, так Бог наказывает обе стороны.
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20.07.2020 11:15 Ответить
а если они агностики? кто тогда "накажет"?
а бычки - да, могли сказать шо видели как те продавали наркотики, решили попросить прекратить, но услышали о себе много крепкого и возмутились)) правда таксист еще видел, так что не вариант и могут сесть
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20.07.2020 12:31 Ответить
Будни пьяного быдла, не подвернулись бы студенты из Конго, то все равно нашли до кого ****....ся!
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20.07.2020 10:45 Ответить
"київлянє" - полішуки з Рівнинщини наказалі "прієзжих" на Виноградаре... ... итит твою..., во что Киев превратили...
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20.07.2020 10:59 Ответить
Одни приезжие против других приезжих 😈
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20.07.2020 11:10 Ответить
У черных приезжий лица человечнее чем у приезжих с Ривнынщины.
Явно электорат порошенко
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20.07.2020 18:32 Ответить
Бальзаминов строитєль києвской цивилизации ,интересно и во что-же превратили априори більш культурні на побутовому рівні зах.Українці "твой" КІЄВ.
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20.07.2020 17:07 Ответить
т.е. эту бухую быдлоту ты называешь "...більш культурні на побутовому рівні... " ...
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20.07.2020 17:56 Ответить
Тоді персоніфікуй а не узагальнюєш ПОЛІЩУКИ ,наче пєрвий і втарой сорт ...до речі оці всі галахвастови і проньки що із заходу що зі сходу ВСКОРМЛЕННАЯ рос.тв."культурой барского гламура" челядь без роду і племені.
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20.07.2020 18:23 Ответить
я написав "полішуки" , а не "поліщуки" , а це як кажуть в Одесі -"две большие разницы"..
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20.07.2020 18:48 Ответить
Полішуки на Поліссі, а Рівенщина не Полісся і Полішуки говорять нормально без акцента майже так само як і київляни.
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20.07.2020 20:06 Ответить
перед тим як писати таку хйуню ти хоч вікіпендію почитай якщо в школі з історією погано склалося.., "полішук", ****
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20.07.2020 23:31 Ответить
Города Луцк и Ровно уже не Полесье.Біля житлового будинку в Києві сталася бійка зі стріляниною: п'яна компанія напала на студентів з Конго - Цензор.НЕТ 30
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21.07.2020 21:41 Ответить
Пам'ятай українець, тут господар глобалізатор.
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20.07.2020 11:24 Ответить
Да. Уже давно не русский мир хозяйничает . Американский. На стадии, как создается впечатление из последних событий, заката.
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20.07.2020 11:45 Ответить
ЩЕ СКАЖИ ЩО ТИ НЕ КАЦАП
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20.07.2020 12:24 Ответить
Та, почти.
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20.07.2020 19:01 Ответить
БИКОТА

Біля житлового будинку в Києві сталася бійка зі стріляниною: п'яна компанія напала на студентів з Конго - Цензор.НЕТ 3657
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20.07.2020 12:23 Ответить
скинхеды из Ривненской области
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20.07.2020 12:25 Ответить
Скоріше всього вони десь з закарпаття.
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20.07.2020 20:07 Ответить
Если негры начинают приставать или даже просто подкатывать к местным девушкам их надо нещадно прессинговать,по этому поводу не может быть двух разных точек зрения,если же просто тусуються в своей компании то и пусть раз их уже впустили.А в целом что касается черных чуваков то в их присутствии нет не чего хорошего,сначала их будет сотня потом тысяча,а потом опомниться не успеете как окажетесь в Париже.
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20.07.2020 12:45 Ответить
Неграм нельзя знакомиться с местными барышнями ?
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20.07.2020 15:54 Ответить
можно если барышни тоже черные.
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20.07.2020 18:17 Ответить
Обезьяны из Ровно напали на вуек из Конго, куда катится этот мир.
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20.07.2020 13:31 Ответить
Чучело подкацапне без роду і племені ,світ не катится а еще с хмеля барахтаеться в твоем мокшанском лайне, очнись сомнамбула в лаптях.
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20.07.2020 17:12 Ответить
это у тебья в черепной коробке ровно и пусто , кацап ...
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20.07.2020 18:43 Ответить
Когда вижу пьяное быдло и когда оно открывает свой друшляк с ароматом креветки, тут же хочется выключить на месте в гавно , без сожаления..
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20.07.2020 13:40 Ответить
Читаю коменти, що "напад проплачений", так от я там живу неподалік і тепер розумію, що ця компанія тусила під вікнами и пиячила довго, а не йшлі повз. Спочатку з 12 ночі волали під вікнами пісні. Я послухала і "як у любві сєла батарейка", і "ау-ау-ау, я тєбя всьо равно найд-у-у". Потім, мабуть, десь о другій ночі, пісні скінчилися і почалося, в буквальному сенсі виття, а потім почула постріли.
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20.07.2020 13:44 Ответить
Як курва не соромно тім копам , чорний розмовляє украінською а укр. коп курва кацапською ?!!(((( факккк !
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20.07.2020 13:50 Ответить
100%
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20.07.2020 20:09 Ответить
https://vk.com/video-133843944_456245500

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3665609736799667&id=100000520317799&__cft__[0]=AZWr94b3jS8OU_yilFZF7XM6Me4GEGJKAPrTq2c1-4G6mRpZ1auEqMuq39axt8VarefGgVidKScS8UwetBjitwI_opq3MGIpZUy3y_bwlD63AdpZqXvIUUy-Vi0OZx6onkmnDyYtp_YokM1KcvzZBcdi&__tn__=%2CO%2CP-R
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20.07.2020 15:48 Ответить
Честно говоря всем кто жалеет бедных и несчастных негров, наверное в жизни с ними мало пересекались, на самом деле без периодической звиздюлины они очень быстро наглеют.
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20.07.2020 16:38 Ответить
Видно,що ці хлопці з Конго,не бандити.
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20.07.2020 16:52 Ответить
Нормальні культурні хлопці, щей українською розмовляють.
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20.07.2020 19:50 Ответить
Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поёшь мою песню? Мне и так больно.
Какая боль, какая боль, Аргентина-Ямайка - 5:0!
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20.07.2020 17:00 Ответить
ЧТО ИНТЕРЕСНО
Мусорок говорит на паРашинском, а негр - пытается на украинском...
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20.07.2020 18:19 Ответить
А пацикі то на українській мові ботають.
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20.07.2020 19:49 Ответить
Мда, ещё те "скинхеды". Аххах...
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22.07.2020 00:32 Ответить
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