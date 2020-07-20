За сутки на Львовщине выявили 115 новых случаев COVID-19, всего 8115 инфицированных и 209 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 115 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8115 человек, 209 человек умерли, 1605 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 532 ПЦР-теста, из них 115 - положительные. Среди них львовян - 63.

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 19 июля выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.