РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 281 2

За сутки на Львовщине выявили 115 новых случаев COVID-19, всего 8115 инфицированных и 209 умерших

За сутки на Львовщине выявили 115 новых случаев COVID-19, всего 8115 инфицированных и 209 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 115 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8115 человек, 209 человек умерли, 1605 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 532 ПЦР-теста, из них 115 - положительные. Среди них львовян - 63.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине выявили 39 новых случаев COVID-19, всего - 5144, - ОГА. КАРТА

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 19 июля выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.

За сутки на Львовщине выявили 115 новых случаев COVID-19, всего 8115 инфицированных и 209 умерших 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2924)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда думали, что при этом вырабатывается коллективный иммунитет, было как-то обнадёживающе.
Когда узнали, что этот иммунитет недолговечен, стало как-то грустно.
Когда узнали, что повторное заболевание проходит с осложнениями, стало печально.
Когда узнали, что болезнь может влиять на генетику, стало страшно.
показать весь комментарий
20.07.2020 08:49 Ответить
отаку херню народили комуняки в лабораторії,в бажанні вбивати людей вони переплюнули давно нацистів
показать весь комментарий
20.07.2020 09:22 Ответить
 
 