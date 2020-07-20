1 281 2
За сутки на Львовщине выявили 115 новых случаев COVID-19, всего 8115 инфицированных и 209 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 115 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8115 человек, 209 человек умерли, 1605 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 532 ПЦР-теста, из них 115 - положительные. Среди них львовян - 63.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 19 июля выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда узнали, что этот иммунитет недолговечен, стало как-то грустно.
Когда узнали, что повторное заболевание проходит с осложнениями, стало печально.
Когда узнали, что болезнь может влиять на генетику, стало страшно.