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Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированные на два дня, продолжаются четвертый день и уступают по длительности только дискуссиям на встрече ЕС на высшем уровне в Ницце в декабре 2000 года, которые тогда растянулись на рекордные пять дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"27 членов ЕС вернулись к пленарному заседанию после долгого перерыва. Председатель Европейского совета начал совещание", - объявил около 6 утра официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

Спустя несколько минут он объявил, что заседание закрыто и продолжится в 16:00. Накануне, незадолго до полуночи, он сообщил о 45-минутном перерыве в работе саммита, который, между тем, продлился всю ночь, пока шли все новые и новые консультации.

Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики, которые внесли раскол в пресловутое единство Евросоюза и разделили его на "север", "юг" и "восток".

Как сообщила бельгийская газета L'Echo, на рабочем ужине 27 европейских лидеров в воскресенье очень взволнованный Мишель призвал глав государств и правительств прийти к соглашению.

"Способны ли несущие ответственность перед европейскими народами 27 лидеров выстроить европейское единство, доверие? Или этим разрывом мы покажем лицо слабой Европы, подорванной недоверием?" - поставил вопросы Мишель перед участниками встречи. Он добавил, что хотел бы, чтобы наутро газеты вышли с заголовками, что "ЕС справился с невыполнимой миссией".

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В течение воскресенья глава Евросовета вел напряженные консультации с европейскими лидерами при поддержке своих единомышленников - канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Остававшимися после трех дней дискуссий основными пунктами, создавшими тупик в переговорах, были управление планом восстановления экономики, пропорция между субсидиями и займами в восстановительном фонде, критерии предоставления финансовой помощи, соблюдение принципов правового государства, скидки на взносы в бюджет странам ЕС, являющимся нетто-донорами.

Страны-доноры - "бережливая четверка" (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция) и присоединившаяся к ней в ходе саммита Финляндия требовали строгого контроля над тем, как государства-реципиенты помощи будут ее использовать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал на праве вето по национальным программам восстановления экономики.

Против этого категорически возражали особенно пострадавшие от кризиса Италия и Испания. "Такое вето недопустимо как с юридической, так и политической точки зрения", - отреагировал глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Другой пункт разногласий - распределение субсидий и займов. В изначальном предложении Еврокомиссии предусматривалось разделить 750 млрд евро восстановительного плана на 500 млрд субвенций и 250 млрд кредитов. Под давлением "бережливых" Мишель предложил субсидии в размере 450 млрд, и займы - в 300 млрд евро. По данным источников L'Echo, сторонники экономии пожелали в воскресенье пойти еще дальше: сократить субсидии до 350 млрд евро, против чего возражали Германия и Франция.

Недовольство "бережливых" вызвал и общий финансовый пакет - восстановительный фонд в 750 млрд евро плюс семилетний бюджет ЕС в 1,074 трлн евро. Они считают его чрезмерным.

Еще одним камнем преткновения стало предложение об увязке финансирования для стран-получателей помощи из союзного бюджета с уважением принципов правового государства. Еврокомиссия предложила замораживать целиком или частично помощь для тех стран союза, которые игнорируют эти принципы. Это явно затрагивало интересы Венгрии и Польши, в отношении которых была активирована статья 7 договора о Европейском союзе, предупреждающая о возможности санкций за серьезное нарушение европейских ценностей.

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Данная инициатива вызвала резкие возражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его поддержала польская делегация.

Как сообщили европейские СМИ, если очередная попытка согласовать позиции "севера", "юга" и "востока" Евросоюза окажется провальной, то в ближайшие дни придется созывать еще один внеочередной саммит ЕС с целью добиться соглашения до конца июля.

бюджет (4838) карантин (16729) саммит (1185) Евросоюз (17245) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вовремя Бриты оттуда смылись
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20.07.2020 09:07
+2
Страны БЕРЕЖЛИВЫХ - Австрия . Какая там ухоженность везде. Австрияки все время работают
А бабка Меркель посадила им на голову дикарей - баженцев. Те целыми днями сидят в парках на скамеечках . А австрийцы им платят материальную помощь -700 евро на человека
Можно понять возмущение Австрии
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20.07.2020 09:04
+2
Ви спілкуєтеся з хамом. Не годуйте його.
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20.07.2020 09:24
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Лідери країн ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету і продовжили саміт - Цензор.НЕТ 7572
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20.07.2020 09:03 Ответить
Страны БЕРЕЖЛИВЫХ - Австрия . Какая там ухоженность везде. Австрияки все время работают
А бабка Меркель посадила им на голову дикарей - баженцев. Те целыми днями сидят в парках на скамеечках . А австрийцы им платят материальную помощь -700 евро на человека
Можно понять возмущение Австрии
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20.07.2020 09:04 Ответить
Всё время работают, а урожай без украинцев погибает.
Им некогда, они работают.
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20.07.2020 09:07 Ответить
Вы не пишите здесь СОВКОВЫЕ ГЛУПОСТИ
В ЕС достаточно рабочих рук - сербы румыны венгры болгары и т д
Просто украинцы более трудолюбивы и работают много, а европейцы любят до 16 00, а потом ПИВО
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20.07.2020 09:12 Ответить
Лідери країн ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету і продовжили саміт - Цензор.НЕТ 8945 https://censor.net/user/357550
Австрияки все время работают (с)
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20.07.2020 09:16 Ответить
Ви спілкуєтеся з хамом. Не годуйте його.
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20.07.2020 09:24 Ответить
Лучше пить пиво чем херачить на стройке по 12 часов. За мной шев бегает чтобы хоть пол часа сверхурочные сделал. Дулю с маком ему. 7,5 часов отработал, звонок прозвенел, собрал манатки и пиво пить. Остаются только тобой вышеперечисленные народности. Местные аборигены и кто давно на ПМЖ клали большую кучу на сверхурочные.
Хорошо хоть законы работают, уволить не могут.

Они бы тоже не работали, вот только пришельцам из Восточной Европы дают временные договора. Не будешь хорошо батрачить не продлят договор. На улице уже очередь ждёт, из таких же бедолаг.
Поэтому трудолюбивость украинцев притянута за уши. Дай им такие же договора как местным, тоже работать не будут.
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20.07.2020 11:25 Ответить
Плоховато работают, надо понимать, если в Австрии официально, то есть законодательно, разрешили 12-часовой рабочий день.
Это означет, что иначе себестоимость продукции настолько высока, что не выдерживает конкуренции с китайской.
Главное, чтобы австрийцам нравилось работать 5 денй в неделю по 12 часов в день.
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20.07.2020 10:29 Ответить
Вовремя Бриты оттуда смылись
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20.07.2020 09:07 Ответить
Большая глупость популистов
Сейчас у бритов будет экономический коллапс , т к бизнес закрывает там предприятия и переводит счета в ЕС, где и готов платить налоги в бюджет
А на какие шышы бриты будут себя содержать , теперь вопрос
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20.07.2020 09:15 Ответить
Лондонская биржа уже закрылась ?
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20.07.2020 09:30 Ответить
Если не вернуться в ЕС - то и биржа рванет с островов 😀😀😀
ОСТАНУТСЯ ОДНИ ТУМАН
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20.07.2020 09:47 Ответить
Нет, еще останутся моторы Роллс-Ройса, сталь Шеффилда, оружие BAE, и так далее, не помню, как там с ткацкой промышленностью Манчестера?
А биржу можно высветить с острова нахр*н - кому она нужна?
В начале 19 века в городках ни бирж, ни банков не было - а промышленность и экспорт были, и как же они обходились только одной нотариальной конторой для заключения миллионных (по тем деньгам) сделок? Прямо теряюсь я в догадках.
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20.07.2020 10:25 Ответить
Гадаю, Британія не пропаде. Хай там оцінювати брексіт.
Ви ж пам'ятаєте, - Океанія завжди воювала з Євразією.
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20.07.2020 09:39 Ответить
Посмотрим как пойдёт Их бюджет - а там все дорого : и зарплаты и оборудование и ещё мигрантов содержать
Автозаводы они переносят в восточную Европу из-за рабочей силы
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20.07.2020 09:46 Ответить
Ролс Ройс перенесли ?
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20.07.2020 10:11 Ответить
РОЛС РОЙС принадлежит БМВ и вся прибыль остаётся в Германском бюджете
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20.07.2020 10:28 Ответить
Ролс Ройс находиться в Англии и налоги платит в Англии, БМВ является лишь одним из акционеров Ролс Ройса
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20.07.2020 10:54 Ответить
Автозаводи в Британії створювались у формі партнерства з місцевою владою. Тому їх ніхто переносити не буде. До того ж в Европі не збирають правосторонні машини. А через це і усі потужності залишаться. Питання врегулювання митних відносин, це справа двох-трьох років. А на часі нова хвиля змін в галузі з переходом на електричну тягу. Тому нічого з автовиробництвом в Британії не станеться.
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20.07.2020 20:12 Ответить
Я на Автотеме сДЕЛАЮ небольшую аналитику ДЛЯ НАШЕГО СПОРА
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21.07.2020 00:12 Ответить
Все негры-беженцы из Африки теперь будут европейские, то есть материковые.
А тоннель под Ла-Маншем можно и перекрыть.
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20.07.2020 10:26 Ответить
Денежный вопрос испортит кого угодно.
С выходом Британии из ЕС - не полегчало.
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20.07.2020 09:16 Ответить
рубли из трубы не делятся на всех?
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20.07.2020 09:30 Ответить
Или договаривайтесь, или Расия сожрёт вас поодиночке!
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20.07.2020 09:46 Ответить
Ну, бюджет то не резиновый у государств.
Одних негров да арабов с севера Африки столько завезли, что ни дыхнуть, ни пернуть, а ведь их надо всех содержать?
Где деньги то найти, если товары европейские не выдерживают конкуренции с китайскими?
"Как снискать хлеб насущный?"("Золотой телеток")
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20.07.2020 10:31 Ответить
ага, путиннападет
Зачем Раше их жрать?
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20.07.2020 14:42 Ответить
Виличие требует.....
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20.07.2020 15:41 Ответить
тока в фантазиях некоторых, особо упоротых граждан. Европа - основной покупатель раша-нефти и газа, там вся пукинская верхушка держит свои деньги, имеет дома, виллы и яхты. Не собираются они портить тут Европу, в которой живут и имеют настоящие семейные гнезда.
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20.07.2020 16:14 Ответить
Мой махнарылый друг, а каким рацио обосновано нападение на Украину?
Или ты не в курсе?
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20.07.2020 16:39 Ответить
проснись, тебе хйло в штаны наклал.
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20.07.2020 17:39 Ответить
Это тибе он в рот насрал. А относительно Украины - он напал на Украину в 2014 году. Твой зомбоящик тибе эторго не сказал?
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20.07.2020 18:27 Ответить
У него неждвижимость, счета в банке, жочь с внуками живет в Украине? Потому и напал что тут им жалеть нечего. А на Европу нападать не будут.
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21.07.2020 10:04 Ответить
Зачем нападать танками? Просто развалить Евросоюз, например.
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21.07.2020 10:24 Ответить
зачем? Там их настоящий дом и будущее их детей. Они не дураки это разваливать.
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21.07.2020 11:43 Ответить
А заем устраивать хрень на ДОнбассе?
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21.07.2020 13:31 Ответить
а причем тут Европа?
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21.07.2020 13:33 Ответить
А почему тебя это интересует?
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21.07.2020 13:50 Ответить
я пишу про Европу а ты про бимбас.
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21.07.2020 14:33 Ответить
А я про Расию, и там и тут.
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21.07.2020 15:31 Ответить
Паразиты хотят чужих денег. Хорошо что Украину не приняли в ЕС. Было бы на одного паразита больше.
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20.07.2020 10:19 Ответить
Привет, махнарылый! Не забывай о хищнической политике крававаго импириализьма!
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20.07.2020 11:39 Ответить
Денег нет, но держаться.
Правда, ныне только by the skin of their teeth.
А кому щаз легко?
Была сегодня в овощной лавке, 4 месяца назад там было не протолкнуться, месяц назад работали 4 кассы, а сегодня спокойненько все, работают только 2 кассы, потому как нет покупателей почти.
И так везде, повсюду: в среду проходила мимо супермаркета сети Колос Coles - три человека на весь огромный зал.
Так что ситуация по сравнению с мартом ухудшилась в разы.
А ведь пособие повышенное, макароновирусное, пока еще не отменили.
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20.07.2020 10:22 Ответить
Потому что четыре богатые страны больше не хотят делать взносы, когда пиявки из Восточной Европы не хотят ничего платить. Нахрена вообще набрали все эти дотационные сраны мне не понятно. Толку от них нет, только палки в корлёса ставят.
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20.07.2020 11:33 Ответить
Скільки буде існувати ЄС, стільки будуть виникати такі "проблеми", щоб євроб'юрократи їх героїчно вирішували.
Новина про будній день Європи.
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20.07.2020 12:07 Ответить
А теперь подробнее - Венргия и Польша послали ЕС лесом по поводу "принимать мигрантов", гейропа обиделась за "отступление от европейских ценностей" и сейчас пытается их шантажировать - или принимаете к себе черных, или не получаете помощи. Момент истины для Польши и Венгрии. Прогнутся под левацкую гниль или сохранят себя как государства.
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20.07.2020 14:45 Ответить
Об этом и писал выше. Хотят быть самыми хитрожопыми, пускай забирают миллионы своих батраков из Германии и Англии. Как саранча поехали на заработки только границу открыли в 2004 году.
Поляки получают 18 миллиардов дотаций в год и ещё свои поганые пасти открывают.
Собрать всех прибалтов, поляков и остальную шушару и нах из Европы. Пусть создают свои балтик-прибалтик+
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20.07.2020 15:02 Ответить
Уже договорились!
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21.07.2020 13:48 Ответить
 
 