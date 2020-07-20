Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированные на два дня, продолжаются четвертый день и уступают по длительности только дискуссиям на встрече ЕС на высшем уровне в Ницце в декабре 2000 года, которые тогда растянулись на рекордные пять дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"27 членов ЕС вернулись к пленарному заседанию после долгого перерыва. Председатель Европейского совета начал совещание", - объявил около 6 утра официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

Спустя несколько минут он объявил, что заседание закрыто и продолжится в 16:00. Накануне, незадолго до полуночи, он сообщил о 45-минутном перерыве в работе саммита, который, между тем, продлился всю ночь, пока шли все новые и новые консультации.

Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики, которые внесли раскол в пресловутое единство Евросоюза и разделили его на "север", "юг" и "восток".

Как сообщила бельгийская газета L'Echo, на рабочем ужине 27 европейских лидеров в воскресенье очень взволнованный Мишель призвал глав государств и правительств прийти к соглашению.

"Способны ли несущие ответственность перед европейскими народами 27 лидеров выстроить европейское единство, доверие? Или этим разрывом мы покажем лицо слабой Европы, подорванной недоверием?" - поставил вопросы Мишель перед участниками встречи. Он добавил, что хотел бы, чтобы наутро газеты вышли с заголовками, что "ЕС справился с невыполнимой миссией".

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В течение воскресенья глава Евросовета вел напряженные консультации с европейскими лидерами при поддержке своих единомышленников - канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Остававшимися после трех дней дискуссий основными пунктами, создавшими тупик в переговорах, были управление планом восстановления экономики, пропорция между субсидиями и займами в восстановительном фонде, критерии предоставления финансовой помощи, соблюдение принципов правового государства, скидки на взносы в бюджет странам ЕС, являющимся нетто-донорами.

Страны-доноры - "бережливая четверка" (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция) и присоединившаяся к ней в ходе саммита Финляндия требовали строгого контроля над тем, как государства-реципиенты помощи будут ее использовать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал на праве вето по национальным программам восстановления экономики.

Против этого категорически возражали особенно пострадавшие от кризиса Италия и Испания. "Такое вето недопустимо как с юридической, так и политической точки зрения", - отреагировал глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Другой пункт разногласий - распределение субсидий и займов. В изначальном предложении Еврокомиссии предусматривалось разделить 750 млрд евро восстановительного плана на 500 млрд субвенций и 250 млрд кредитов. Под давлением "бережливых" Мишель предложил субсидии в размере 450 млрд, и займы - в 300 млрд евро. По данным источников L'Echo, сторонники экономии пожелали в воскресенье пойти еще дальше: сократить субсидии до 350 млрд евро, против чего возражали Германия и Франция.

Недовольство "бережливых" вызвал и общий финансовый пакет - восстановительный фонд в 750 млрд евро плюс семилетний бюджет ЕС в 1,074 трлн евро. Они считают его чрезмерным.

Еще одним камнем преткновения стало предложение об увязке финансирования для стран-получателей помощи из союзного бюджета с уважением принципов правового государства. Еврокомиссия предложила замораживать целиком или частично помощь для тех стран союза, которые игнорируют эти принципы. Это явно затрагивало интересы Венгрии и Польши, в отношении которых была активирована статья 7 договора о Европейском союзе, предупреждающая о возможности санкций за серьезное нарушение европейских ценностей.

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Данная инициатива вызвала резкие возражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его поддержала польская делегация.

Как сообщили европейские СМИ, если очередная попытка согласовать позиции "севера", "юга" и "востока" Евросоюза окажется провальной, то в ближайшие дни придется созывать еще один внеочередной саммит ЕС с целью добиться соглашения до конца июля.