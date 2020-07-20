Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит
Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированные на два дня, продолжаются четвертый день и уступают по длительности только дискуссиям на встрече ЕС на высшем уровне в Ницце в декабре 2000 года, которые тогда растянулись на рекордные пять дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"27 членов ЕС вернулись к пленарному заседанию после долгого перерыва. Председатель Европейского совета начал совещание", - объявил около 6 утра официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.
Спустя несколько минут он объявил, что заседание закрыто и продолжится в 16:00. Накануне, незадолго до полуночи, он сообщил о 45-минутном перерыве в работе саммита, который, между тем, продлился всю ночь, пока шли все новые и новые консультации.
Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики, которые внесли раскол в пресловутое единство Евросоюза и разделили его на "север", "юг" и "восток".
Как сообщила бельгийская газета L'Echo, на рабочем ужине 27 европейских лидеров в воскресенье очень взволнованный Мишель призвал глав государств и правительств прийти к соглашению.
"Способны ли несущие ответственность перед европейскими народами 27 лидеров выстроить европейское единство, доверие? Или этим разрывом мы покажем лицо слабой Европы, подорванной недоверием?" - поставил вопросы Мишель перед участниками встречи. Он добавил, что хотел бы, чтобы наутро газеты вышли с заголовками, что "ЕС справился с невыполнимой миссией".
В течение воскресенья глава Евросовета вел напряженные консультации с европейскими лидерами при поддержке своих единомышленников - канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Остававшимися после трех дней дискуссий основными пунктами, создавшими тупик в переговорах, были управление планом восстановления экономики, пропорция между субсидиями и займами в восстановительном фонде, критерии предоставления финансовой помощи, соблюдение принципов правового государства, скидки на взносы в бюджет странам ЕС, являющимся нетто-донорами.
Страны-доноры - "бережливая четверка" (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция) и присоединившаяся к ней в ходе саммита Финляндия требовали строгого контроля над тем, как государства-реципиенты помощи будут ее использовать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал на праве вето по национальным программам восстановления экономики.
Против этого категорически возражали особенно пострадавшие от кризиса Италия и Испания. "Такое вето недопустимо как с юридической, так и политической точки зрения", - отреагировал глава правительства Италии Джузеппе Конте.
Другой пункт разногласий - распределение субсидий и займов. В изначальном предложении Еврокомиссии предусматривалось разделить 750 млрд евро восстановительного плана на 500 млрд субвенций и 250 млрд кредитов. Под давлением "бережливых" Мишель предложил субсидии в размере 450 млрд, и займы - в 300 млрд евро. По данным источников L'Echo, сторонники экономии пожелали в воскресенье пойти еще дальше: сократить субсидии до 350 млрд евро, против чего возражали Германия и Франция.
Недовольство "бережливых" вызвал и общий финансовый пакет - восстановительный фонд в 750 млрд евро плюс семилетний бюджет ЕС в 1,074 трлн евро. Они считают его чрезмерным.
Еще одним камнем преткновения стало предложение об увязке финансирования для стран-получателей помощи из союзного бюджета с уважением принципов правового государства. Еврокомиссия предложила замораживать целиком или частично помощь для тех стран союза, которые игнорируют эти принципы. Это явно затрагивало интересы Венгрии и Польши, в отношении которых была активирована статья 7 договора о Европейском союзе, предупреждающая о возможности санкций за серьезное нарушение европейских ценностей.
Данная инициатива вызвала резкие возражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его поддержала польская делегация.
Как сообщили европейские СМИ, если очередная попытка согласовать позиции "севера", "юга" и "востока" Евросоюза окажется провальной, то в ближайшие дни придется созывать еще один внеочередной саммит ЕС с целью добиться соглашения до конца июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А бабка Меркель посадила им на голову дикарей - баженцев. Те целыми днями сидят в парках на скамеечках . А австрийцы им платят материальную помощь -700 евро на человека
Можно понять возмущение Австрии
Им некогда, они работают.
В ЕС достаточно рабочих рук - сербы румыны венгры болгары и т д
Просто украинцы более трудолюбивы и работают много, а европейцы любят до 16 00, а потом ПИВО
Австрияки все время работают (с)
Хорошо хоть законы работают, уволить не могут.
Они бы тоже не работали, вот только пришельцам из Восточной Европы дают временные договора. Не будешь хорошо батрачить не продлят договор. На улице уже очередь ждёт, из таких же бедолаг.
Поэтому трудолюбивость украинцев притянута за уши. Дай им такие же договора как местным, тоже работать не будут.
Это означет, что иначе себестоимость продукции настолько высока, что не выдерживает конкуренции с китайской.
Главное, чтобы австрийцам нравилось работать 5 денй в неделю по 12 часов в день.
Сейчас у бритов будет экономический коллапс , т к бизнес закрывает там предприятия и переводит счета в ЕС, где и готов платить налоги в бюджет
А на какие шышы бриты будут себя содержать , теперь вопрос
ОСТАНУТСЯ ОДНИ ТУМАН
А биржу можно высветить с острова нахр*н - кому она нужна?
В начале 19 века в городках ни бирж, ни банков не было - а промышленность и экспорт были, и как же они обходились только одной нотариальной конторой для заключения миллионных (по тем деньгам) сделок? Прямо теряюсь я в догадках.
Ви ж пам'ятаєте, - Океанія завжди воювала з Євразією.
Автозаводы они переносят в восточную Европу из-за рабочей силы
А тоннель под Ла-Маншем можно и перекрыть.
С выходом Британии из ЕС - не полегчало.
Одних негров да арабов с севера Африки столько завезли, что ни дыхнуть, ни пернуть, а ведь их надо всех содержать?
Где деньги то найти, если товары европейские не выдерживают конкуренции с китайскими?
"Как снискать хлеб насущный?"("Золотой телеток")
Зачем Раше их жрать?
Или ты не в курсе?
Правда, ныне только by the skin of their teeth.
А кому щаз легко?
Была сегодня в овощной лавке, 4 месяца назад там было не протолкнуться, месяц назад работали 4 кассы, а сегодня спокойненько все, работают только 2 кассы, потому как нет покупателей почти.
И так везде, повсюду: в среду проходила мимо супермаркета сети
КолосColes - три человека на весь огромный зал.
Так что ситуация по сравнению с мартом ухудшилась в разы.
А ведь пособие повышенное, макароновирусное, пока еще не отменили.
Новина про будній день Європи.
Поляки получают 18 миллиардов дотаций в год и ещё свои поганые пасти открывают.
Собрать всех прибалтов, поляков и остальную шушару и нах из Европы. Пусть создают свои балтик-прибалтик+