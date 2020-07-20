Число жертв COVID-19 в мире достигло 608,9 тыс. человек, инфицированы 14,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 июля в мире зарегистрировали 220 073 заражения COVID-19 за сутки, свыше 14,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,7 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 14 646 707 случая инфицирования и 608 978 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 143 289 (+ 412 за сутки), заболевших - 3 898 550 (+ 65 279 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 099 896 инфицированных (+ 24 650 за сутки) и 79 533 (+ 716 за сутки) летальных случая.

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Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 118 107 человек (+ 40 243 за сутки), количество смертей - 27 503 (+ 675 за сутки).В России 771 546 заболевших (+ 6 109 за сутки) и 12 342 летальных случая (+ 95 за сутки).

Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 364 328 человек (+ 13 449 за сутки), количество смертей - 5 033 (+ 85 за сутки).