В Украине 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая

По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 498 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115).

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 19 июля выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.