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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая

В Украине 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая

По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ,  об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 498 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ

В Украине 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая 01

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 19 июля выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Я вас огорчу, но старые люди умирали и в прошлом, и в позапрошлом, поза-поза.......году.
А смертность от короновируса составляет около 4%
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20.07.2020 09:44
+2
Спасибо кэп
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20.07.2020 11:14
+1
за два года надеюсь уже будет нормальная вакцина
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20.07.2020 11:17
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за два года 25 % планеты вымрут.
из них 50% будут старше 60 лет.
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20.07.2020 09:38 Ответить
Я вас огорчу, но старые люди умирали и в прошлом, и в позапрошлом, поза-поза.......году.
А смертность от короновируса составляет около 4%
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20.07.2020 09:44 Ответить
Я вас обрадую.Ви теж по старієте і дуже швидко,навіть не встигнете збагнути.
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20.07.2020 10:22 Ответить
Спасибо кэп
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20.07.2020 11:14 Ответить
Нема за що. Був радий вас сповістити і обрадувати.Хай щастить.
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20.07.2020 11:46 Ответить
за два года надеюсь уже будет нормальная вакцина
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20.07.2020 11:17 Ответить
С таким соблюдением, правил карантина , очень даже вероятно.Сегодня жена проходила медкомиссию, терапевт в кабинете сказала ей БУКВАЛЬНО-"маску можете снять, мне нужно видеть ваше лицо"!!!!При этом сама врач принимает пациентов без маски!На входе в поликлинику сидит бабулька и безконтактным термометром измеряет входящим температуру, у меня показало 35.6 Карл!!!35.6!
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20.07.2020 11:37 Ответить
Блин, да как вы все не можете понять, что смертность у данного вируса 4% и это не зависит от того сидим мы в карантине или нет!!!
Сейчас население земли 8 млрд и если все одновременно заболеют, то из заболевших умрет 4%, т.е. 320 млн.
Если будем сидеть в карантине то эти 8 млрд., такими темпами ка сейчас (170тыс в сутки), переболеют через 130 лет, при этом из них умрет все те же 4% т..е. 320 млн.!!!!

PS Но это довольно грубый расчет, только для понимания, что такое "процент". На самом деле в случае с карантином умрет гораздо больше. Почему?! Да потому что в первом случае население получит иммунитет и появление новых больных полностью прекратится. А во втором случае за 130 лет родиться еще 8 млрд (условно) и из них такой же процент умрет....Процесс на сам деле будет длиться не 130 лет а ВЕЧНО поскольку с сутки рождается больше детей, чем заражается человек
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20.07.2020 14:00 Ответить
дело даже не в том что все переболеют а в том что вирус даже у того кто излечился негативно отражается на органах ..... некоторые пациенты даже учатся заново ходить ......не известно в каком состоянии лёгкие , что в итоге с кровью и так же не забывает про СПИД ВИЧ СНИД и как это всё мутирует между передаватилем и получателем.
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20.07.2020 19:08 Ответить
а на третий год ипанет метеорит и вымрут все
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20.07.2020 21:50 Ответить
мне уже страшно!
как метеорит называется и когда он прилетит? ссылка???
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21.07.2020 12:03 Ответить
Надо выбирать-спасать экономику,или спасать пожилое население.Беларусь и Швеция выбрали первое..И оба выбора,,плохие,,
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20.07.2020 11:08 Ответить
А вы их не спасете! Спасти, может только полная изоляция и/или ношение пожилыми костюмов биологической защиты.....Просто введение карантинов (в любой стране какую мы знаем) призвано лишь растянуть болячку, отсрочить заражение, чтобы СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ на медицинскую систему (чтобы больные не лежали в 4 ряда в коридоре...). Ни про какое спасение пожилых даже речи нет! Да за чет того, что нагрузка на медицину будет снижена, те же ИВЛы достануться большему числу больных и как следствие больше выживут, но это вторично!!!
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20.07.2020 11:20 Ответить
Ну,да-если система здравоохранения более-менее справляется,в карантине никакого смысла нет.Так,или иначе треть населения должны работать-это силовики,врачи,спасатели,работники ЖКХ и пр.Беларусь,например-как минимум европейский лидер в трансплантологии-пресловутых ИВЛ на душу населения у нас больше,чем в странах Западной Европы,коечный фонд в больницах-огромный.Лука не просто так отказался от карантина)
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20.07.2020 11:25 Ответить
Да, только вот Лука, свистит, что в Беларуси никто не болеет
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20.07.2020 11:35 Ответить
Да болеют,разумеется,даже умирают..Как и во всем мире.Но это не повод,чтобы гробить экономику)
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20.07.2020 11:37 Ответить
ИВЛ, не ИВЛ...значения не имеет! Тут главное ограниченная пропускная способность медучреждений, которая не рассчитана на максимум - это как дороги, которые не рассчитаны та то, что все резко сядут за руль и одновременно поедут (будет пробка и вообще никто никуда не приедет)
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20.07.2020 13:46 Ответить
Кто вам сказал, что я во что то верю (я никому не верю и допускаю все варианты), но другой цифры по смертности у меня нет и оперируя ей я делаю выводы.
А вывод такой, что если количество заражающихся в сутки меньше, чем количество новорожденных, то эта пандемия будет длиться ВЕЧНО - это чистая математика без всяких домыслов и фантазий
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20.07.2020 14:13 Ответить
Реальная смертность от осложнений ковид, подсчитанная учеными в разных странах примерно 0, 26%.
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20.07.2020 14:27 Ответить
"репутацию здравоохранения Закарпатской области"
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20.07.2020 14:14 Ответить
Пропустили цифру, скільки одужало за минулу добу
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20.07.2020 11:46 Ответить
Мало того ,что пропустили цифру по выздоровевшим, так ещё и данные по заболевшим разнятся.Например на сайте МОЗ по Донецкой обл.+2, а на сайте главы Донецкой ОДА +3 .Кому верить?....такое впечатление что лучше не верить вообще.
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20.07.2020 12:24 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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20.07.2020 16:02 Ответить
На кого это рассчитано? Коронафобы уже давно запуганы, на них это дополнительно не повлияет. А грамотные люди такие дремучие страшилки не воспринимают.
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20.07.2020 17:03 Ответить
 
 