В Украине 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая
По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 498 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115).
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 19 июля выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
из них 50% будут старше 60 лет.
А смертность от короновируса составляет около 4%
Сейчас население земли 8 млрд и если все одновременно заболеют, то из заболевших умрет 4%, т.е. 320 млн.
Если будем сидеть в карантине то эти 8 млрд., такими темпами ка сейчас (170тыс в сутки), переболеют через 130 лет, при этом из них умрет все те же 4% т..е. 320 млн.!!!!
PS Но это довольно грубый расчет, только для понимания, что такое "процент". На самом деле в случае с карантином умрет гораздо больше. Почему?! Да потому что в первом случае население получит иммунитет и появление новых больных полностью прекратится. А во втором случае за 130 лет родиться еще 8 млрд (условно) и из них такой же процент умрет....Процесс на сам деле будет длиться не 130 лет а ВЕЧНО поскольку с сутки рождается больше детей, чем заражается человек
как метеорит называется и когда он прилетит? ссылка???
А вывод такой, что если количество заражающихся в сутки меньше, чем количество новорожденных, то эта пандемия будет длиться ВЕЧНО - это чистая математика без всяких домыслов и фантазий
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака