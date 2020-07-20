В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 32 человека, во время пожаров - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели на водных объектах Украины погибли 32 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 6 человек и пострадали 3 человека.

Зарегистрировано 2 тыс. 243 чрезвычайных происшествий (за предыдущую неделю 2 тыс. 555).

В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 40 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 736 пожаров, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 396 зданий и 53 ед. техники. Во время пожаров погиблм 13 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 9 млн. 379 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 316 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 686 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 32 человека.