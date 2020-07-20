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Новости Коронавирус и карантин
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В аэропорту "Одесса" с завтрашнего дня начинает работу пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19

В аэропорту

С 21 июля в аэропорту "Одесса" заработает пункт забора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Данная услуга будет полезна для путешественников, прибывающих из стран "красной" зоны и вынужденных соблюдать 14-дневную самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Сбор анализов будет расположен в медпункте аэропорта и будет функционировать при выполнении международных рейсов, и рейсов из аэропорта "Борисполь".

При отрицательном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию, благодаря такому алгоритму:

- в течение 24-48 рабочих часов после забора анализов, лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;
- данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома";
- сервис "Дій вдома" сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Львов" открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19. ФОТОрепортаж

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20.07.2020 11:51 Ответить
 
 