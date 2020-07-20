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Новости Убийство Шеремета
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"Хто вбив Павла?": памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета рядом с местом его гибели на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка в Киеве открыли монумент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"20 июля 2016 в центре Киева был убит Павел Шеремет. И президент, и министр внутренних дел, и председатель Национальной полиции называли раскрытие преступления делом чести. Через четыре года мы так и не знаем ни имен исполнителей, ни заказчиков убийства. 20 июля мы вспоминаем Павла и требуем справедливого расследования", - говорится на странице организаторов мероприятия в фейсбуке.  

Монумент стилизован под помятый лист бумаги, на который нанесено: "Павло Шеремет. На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".

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На месте гибели Шеремета собралось несколько десятков человек, среди которых его друзья и коллеги.

Среди пришедших - соосновательница "Украинской правды" Елена Притула, главред "УП" Севгиль Мусаева, экс-нардеп Мустафа Найем и его брат, юрист Маси Найем, адвокат подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Андрея Антоненко Станислав Кулик, журналист Богдан Кутепов и другие.

Некоторые из присутствующих одеты в футболки с надписью "Хто вбив Павла?".

К памятному знаку неравнодушные граждане несут цветы и ставят лампадки.

Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 01
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 02
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 03
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 04

Главред "УП" Севгиль Мусаева

Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 05

Соосновательница "Украинской правды" Елена Притула и экс-нардеп Светлана Залищук

Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 06

Елена Притула

Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 07
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 08

Экс-нардеп Мустафа Найем

Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 09
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 10

Журналист Богдан Кутепов

Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 11
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 12
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 13
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 14
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 15
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 16
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 17
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 18
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 19
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 20
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 21
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 22
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 23
Хто вбив Павла?: памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства 24

Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

памятник (2242) Шеремет Павел (564) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+28
Честный, принципиальный, скорбящий Наем с засекреченной зарплатой в Оборонпроме.
"Барыги" не засекречивали, а Наем пришел и засекретил...
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20.07.2020 10:10
+25
За які такі заслуги, у нас на фронті люди гинуть майже кожен день, скільки військових загинуло, всім пам'ятники відкрили? Мудаки
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20.07.2020 10:31
+25
Если всем кого убьют (не понятно за что и мотивы неизвестны) ставить памятники (да еще не просто в городе, а в столице), то где потом живим жить!? Не слышал я о его "великом вкладе" в журналистику в Украине, да и вообще о нем ничего не знал, пока в СМИ не раструбили новость о его убийстве, был бы живой, то вообще никому не нужен был (весь его "подвиг" - стать жертвой преступления)!
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20.07.2020 10:34
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Мне если често насрать кто его завалил. Но мне не насрать, что судят за это преступление невинных украинцев, которые к этому белорусского любителю "военных сенсаций" никакого отношения не имеют.
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20.07.2020 16:37 Ответить
Люди, указанные чертом Аваковым и нелохом тупо не подходят по росту!
Мужчина на видео на 10 см ниже Антоненко, а женщина чуть ли не выше его!
Вы дебилы! Мало того, что посадили невиновных людей на полгода, так еще и просрали туеву кучу денег на экспертизы, которыми подтереться можно.
Надо прокатывать СН на выборах и смещать это ОПГ, захватившее власть в Украине!
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20.07.2020 19:22 Ответить
Що корисного покійний зробив для України, що йому пам'ятники ставлять? Загиблим захисникам України шмат чорного мрамору на стіну школи (в кращому разі), а тут-пам'ятник...
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20.07.2020 20:18 Ответить
Абсолютно ничего... Приехал зарабатывать на войне и горе нашего народа.
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21.07.2020 10:42 Ответить
Це п'ята колона йому пам'ятник поставила за вклад паплюження проукраїнської влади.
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20.07.2020 21:00 Ответить
ХТО ТАКИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ цей Щеневмрет???
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20.07.2020 22:48 Ответить
почитав його біо в вікі, то схоже його кацапи вбили, а валять все на українців - КЛАСИКА!
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20.07.2020 22:49 Ответить
Кто убил Шеремета всем понятно.А вот зачем они это сделалти непонятно.
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20.07.2020 23:26 Ответить
Из разговора Кучмы c Деркачем (пленки Мельниченко)
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
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20.07.2020 23:51 Ответить
Шокін заявив, що вбивства Шеремета і Гонгадзе організувала одна людина


"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina Напрашиваются выводы...
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20.07.2020 23:52 Ответить
Дід Трохим, думай так і далі. Але мовчки.
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21.07.2020 07:11 Ответить
Что, на Пороха повесить хотят? Они бы лучше экономику подымали, а то зеленолюбы любят покушать, а тут голодными придётся сидеть.
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21.07.2020 09:06 Ответить
Из-за него страдают активисты, патриоты Украины.
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21.07.2020 08:35 Ответить
Что для Украины сделал Шеремет, что бы ему памятники ставить? Он был ватный. В этом его великая заслуга перед Украиной?
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21.07.2020 09:04 Ответить
Пусть бы писал себе о событиях в своей родной Белоруссии, там проблем с свободой не меньше чем у нас. Нет, на Украине больше заплатили вот и приехал за "сенсацией"
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21.07.2020 10:45 Ответить
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