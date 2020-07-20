"Хто вбив Павла?": памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета рядом с местом его гибели на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка в Киеве открыли монумент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"20 июля 2016 в центре Киева был убит Павел Шеремет. И президент, и министр внутренних дел, и председатель Национальной полиции называли раскрытие преступления делом чести. Через четыре года мы так и не знаем ни имен исполнителей, ни заказчиков убийства. 20 июля мы вспоминаем Павла и требуем справедливого расследования", - говорится на странице организаторов мероприятия в фейсбуке.
Монумент стилизован под помятый лист бумаги, на который нанесено: "Павло Шеремет. На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".
На месте гибели Шеремета собралось несколько десятков человек, среди которых его друзья и коллеги.
Среди пришедших - соосновательница "Украинской правды" Елена Притула, главред "УП" Севгиль Мусаева, экс-нардеп Мустафа Найем и его брат, юрист Маси Найем, адвокат подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Андрея Антоненко Станислав Кулик, журналист Богдан Кутепов и другие.
Некоторые из присутствующих одеты в футболки с надписью "Хто вбив Павла?".
К памятному знаку неравнодушные граждане несут цветы и ставят лампадки.
Главред "УП" Севгиль Мусаева
Соосновательница "Украинской правды" Елена Притула и экс-нардеп Светлана Залищук
Елена Притула
Экс-нардеп Мустафа Найем
Журналист Богдан Кутепов
Фото/видео - Олег Богачук
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.
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Мужчина на видео на 10 см ниже Антоненко, а женщина чуть ли не выше его!
Вы дебилы! Мало того, что посадили невиновных людей на полгода, так еще и просрали туеву кучу денег на экспертизы, которыми подтереться можно.
Надо прокатывать СН на выборах и смещать это ОПГ, захватившее власть в Украине!
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina Напрашиваются выводы...