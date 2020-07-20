"Хто вбив Павла?": памятник Шеремету открыли в Киеве в четвертую годовщину его убийства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета рядом с местом его гибели на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка в Киеве открыли монумент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"20 июля 2016 в центре Киева был убит Павел Шеремет. И президент, и министр внутренних дел, и председатель Национальной полиции называли раскрытие преступления делом чести. Через четыре года мы так и не знаем ни имен исполнителей, ни заказчиков убийства. 20 июля мы вспоминаем Павла и требуем справедливого расследования", - говорится на странице организаторов мероприятия в фейсбуке.

Монумент стилизован под помятый лист бумаги, на который нанесено: "Павло Шеремет. На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".

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На месте гибели Шеремета собралось несколько десятков человек, среди которых его друзья и коллеги.

Среди пришедших - соосновательница "Украинской правды" Елена Притула, главред "УП" Севгиль Мусаева, экс-нардеп Мустафа Найем и его брат, юрист Маси Найем, адвокат подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Андрея Антоненко Станислав Кулик, журналист Богдан Кутепов и другие.

Некоторые из присутствующих одеты в футболки с надписью "Хто вбив Павла?".

К памятному знаку неравнодушные граждане несут цветы и ставят лампадки.









Главред "УП" Севгиль Мусаева

Соосновательница "Украинской правды" Елена Притула и экс-нардеп Светлана Залищук

Елена Притула





Экс-нардеп Мустафа Найем





Журналист Богдан Кутепов





























Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.