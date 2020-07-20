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Новости Убийство Шеремета
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Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления

Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления

Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета заявил, что расследование находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отнять свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, украинскому обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.

"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет - скорбь, память, правосудия", - подытожил Зеленский.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

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Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) память (1498) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+64
Позорник! Вместо того, чтобы искать настоящих убийц, ты пустил всё украинское общество по ложному следу, чтобы отмазать Авакова и спецслужбы соседних государств!
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20.07.2020 10:32
+51
зеленский лично обвинил Кузьменко и Антоненко,
по его лживому обвинению и прямому указанию людей отправили в тюрьму
зеленский президент воров и мусоров
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20.07.2020 10:35
+42
Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления - Цензор.НЕТ 2235
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20.07.2020 10:33
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Так как расследует авакянша можно сделать сенсацию века , обвинить зелупного и заодно расчистить себе трон гетьмана( какая ещё мразь не осквернила это место)
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20.07.2020 11:22 Ответить
А перед теми, что ты назначил, извинишься и выплатишь им компенсацию за 8 месяцев в тюрьме???
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20.07.2020 11:31 Ответить
Як зазвичай Росія реагує на такі справи? Коли вона , її агенти "підсмалилися", ну як в МН-17, всі ресурси безмежно кидаються на відмазування,аж до абсурда, чим себе і видають, коли ж все зроблено більш-менш чисто,але вони доречні до справ, то тут же ця тема стає забороненою для обговорення ,де і діваються усілякі експерти та спеціалісти, і ніяких розслідувань і ток-шоу, повне замовчування,щоб не трапилось, і чим теж себе теж видають.
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20.07.2020 11:31 Ответить
Так...Ладно. Смело, решительно, аж земля дрожит. А теперь про Кадырова. Мир должен видеть, что такое зеленский в реальности. Впрочем, мир и так знает, что это такое. Но вот не ко всем зебобикам это дошло.
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20.07.2020 11:32 Ответить
суд - дело Божье (с)
у безбожников получится только липа
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20.07.2020 11:32 Ответить
Так подождите! Сам Зеленский с высокой трибуны заявил- "найдены исполнители убийства, осталось найти заказчиков"!!! А теперь получается,что исполнители не ТЕ?
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20.07.2020 11:33 Ответить
Тупое, трусливое, подлое ничтожество!
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20.07.2020 11:33 Ответить
Шеремета помер миттєво. Він і не відчув смерті. Зеленський каже, що це ганьба. Наш військовий поранений 2 дні лежав на полі. Без жодного розуміння, чи буде взагалі допомога. Для Зеленського це не ганьба. Так ось. Цинізм не в моїх словах. Цинізм у діях Зе
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20.07.2020 11:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1285127940695523328 37 мин

Вова появился ... В Фейсбуке ... И там это лицемерное существо стало рассказывать о справедливости в расследовании дела Шеремета ! Руководитель государства в котором правоохранительные органы топорно шьют чушь, теряя материалы дела и обвинительный акт в "пожаре в камере хранения

вещественных доказательств" ради удовлетворения дикой ненависти этого самого "главы государства" к настоящим патриотам этого государства - это подлость и лицемерие.
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20.07.2020 12:01 Ответить
А давайте дамо Зєлє ще рік? Може він виправиться? І бочка лайна перетвориться у бочку з медом?
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20.07.2020 14:12 Ответить
Вы его выбирали - вы и разбирайтесь, что в бочке находится
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20.07.2020 14:43 Ответить
Даєш задню.да? Сором!!!! Скалічили життя не лише тим,кого за вуха притягнули,а і їхнім батькам, діткам,всім,кому вони дорогі. Вова хороший син, але хороші Вовині батьки не навчили хлопчика бути чесним.
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20.07.2020 12:08 Ответить
Вопрос кто такой Шеремет и каким боком он имеет отношение к Украине ну жил но имел бабу ну писал что то но что ета ФСБшная прокладка имела к Украине сори мужика жалко но сколько наших героев убили ау на зелёное только с едим носиться
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20.07.2020 12:49 Ответить
Як буде російською "паляниця", тамбовець?
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20.07.2020 14:13 Ответить
"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели НАСТОЯЩИХ убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет - скорбь, память, правосудия", - подытожил Зеленский.Источник: https://censor.net/n3209029. Т.е. фактически признает, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь , которых обвинили , не насточщие убийцы? От же ж гнида зеленая!
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20.07.2020 13:09 Ответить
Что вы носитесь с этим Шереметом!! Надоело уже !! Лазал по трём странам, совал нос в чужие дела и получил по заслугам. Борец, блин за свободу!! Что это даёт сегодня Украине?? Кроме негатива. Теперь из -за него пострадают невинные патриоты Украины!!
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20.07.2020 13:18 Ответить
Ще один "українець" прилізло....
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20.07.2020 14:14 Ответить
Мені в цій ситуації цікаво друге,пані Кузьменко обіцяла після оправдання подати в суд за все хороше,на Зе і поплічників,ото буде цікаво
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20.07.2020 14:17 Ответить
А мне бы хотелось услышать ответ Президента, г. Кадырову🤫
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20.07.2020 14:27 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057258682615&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDautJSdMT2dcyMtFJ0cGSOXrKbsaxjfATV3gcg4jndUnrBHFKQcSTt1sJkAq4LDUwRB7AAim4cyE9v

Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 · https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#

Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів. Слідкуйте на офіційних сторінках:Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 5947https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057322015942&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYTnuqTkMELQKsAJQ25ycyFdVrDSLYSrd4pM_tHeyVIcAmM3NNGmv11za3NFmew34w6a3jJgrUsE8N Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 3256 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057855349222&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKIiBBIGJT1xAgNqiTVhaLW6ncQKCKnvw1XN8i15jlht5Gl9aXmgD5j5-vOaS9x1cyJ4Hn9QU0uMxE Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 6718 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057818682559&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBv29Bw9o_2o4-Cz6nPBWLowGcWFfIwqF-5bq-GPc9F5v3HPR7-OMncoiZPB-ccTboURGa2u8ovrxcJ Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину - Цензор.НЕТ 9673
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20.07.2020 14:33 Ответить
Вообще разные люди
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20.07.2020 16:14 Ответить
Увага СБУ де ви ???!!! Колонка Шарія на Хабаровському інтернет ресурсі .Поносить Україну , називає Україну "недостраной " Його колонка справа , відосікі як і у Зе.
https://plainnews.ru/habarovsk
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20.07.2020 21:19 Ответить
Вміє прикидатись цей майстер розмовного жанру на троні. А українці довіряють і довіряють.
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20.07.2020 23:23 Ответить
всё верно сказал.
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21.07.2020 06:32 Ответить
скільки гівно до купи не згортай, а воно всерівно розлазиться, як і мусорська справа проти ну як мінімум(очевидна різниця в зрості) кузьменко. навіть не знаю ще як зуміють зганьбитись в очах суспільства аваковці із зеленським
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21.07.2020 11:02 Ответить
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