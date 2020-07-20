Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления
Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета заявил, что расследование находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook.
"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отнять свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, украинскому обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.
"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет - скорбь, память, правосудия", - подытожил Зеленский.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.
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у безбожников получится только липа
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Вова появился ... В Фейсбуке ... И там это лицемерное существо стало рассказывать о справедливости в расследовании дела Шеремета ! Руководитель государства в котором правоохранительные органы топорно шьют чушь, теряя материалы дела и обвинительный акт в "пожаре в камере хранения
вещественных доказательств" ради удовлетворения дикой ненависти этого самого "главы государства" к настоящим патриотам этого государства - это подлость и лицемерие.
Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 · https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#
Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів. Слідкуйте на офіційних сторінках:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057322015942&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYTnuqTkMELQKsAJQ25ycyFdVrDSLYSrd4pM_tHeyVIcAmM3NNGmv11za3NFmew34w6a3jJgrUsE8N https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057855349222&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKIiBBIGJT1xAgNqiTVhaLW6ncQKCKnvw1XN8i15jlht5Gl9aXmgD5j5-vOaS9x1cyJ4Hn9QU0uMxE https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081057818682559&set=pcb.3081070242014650&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBv29Bw9o_2o4-Cz6nPBWLowGcWFfIwqF-5bq-GPc9F5v3HPR7-OMncoiZPB-ccTboURGa2u8ovrxcJ
https://plainnews.ru/habarovsk