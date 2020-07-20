За сутки в ВСУ 2 новых случая COVID-19, всего болеют 140 военнослужащих, - Командование Медсил
По состоянию на 10.00 20 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 140 человек острой респираторной болезнью COVID-19
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Конотопской ЦРБ. Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.
1 военнослужащий (Волынская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели - 518 человек, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 91 человек.
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