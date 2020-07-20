Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

По данным ведомства, следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.

В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодор", гражданин Польши. Детали обещают сообщить позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").





ФОТО: НАБУ/Facebook