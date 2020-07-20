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Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

По данным ведомства, следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.

В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодор", гражданин Польши. Детали обещают сообщить позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ 01

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ 02

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ 03
Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ 04

ФОТО: НАБУ/Facebook

Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ 05

НАБУ (4228) задержание (6686) Польша (8493) САП (2075) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+14
Петю флажками окружают
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20.07.2020 10:55
+12
Яке їхало(Свин), таке й здибало...
🤣
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20.07.2020 10:52
+9
Опечатка это. У порошенко зашквар за зашкваром, а вы все за слова цепляетесь, ищете зраду в запятых и многоточиях.

Тут мы собрались не случайно- часть тоста, продолжение которого - чтобы отметить славный праздник. А праздник этот состоит в том, что началась уже реальная борьба с коррупцией, а не дела 'про картины', которые порошенко с легкостью отбивает и переводит в свой пиар.

Новака обвиняют в организации опг , а ведь не он организатор бранча этого опг в Украине.
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20.07.2020 11:16
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Правила форума Совет форумчан
Балчуна еще прищемите)
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20.07.2020 10:49 Ответить
При Балчуні Укрзалізниця вперше з часів Кирпи стала прибутковою, а зараз вона знову збиткова! То може краще прищемити тих, хто її збитковою зробив?
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20.07.2020 11:18 Ответить
та ладно!)
Спустя полгода работы 2 ноября 2016 года Войцех Бальчун заявил о техническом дефолте Укрзализныциhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85#cite_note-9 [9] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85
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20.07.2020 11:46 Ответить
А можна посилатися не на кацапську вікі, а на надійніші джерела?

Хоча б на Українську правду?
https://www.epravda.com.ua/news/2017/08/2/627686/
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20.07.2020 12:07 Ответить
написал Балчун в свем фейсе!??)), вы серьезно???)))
зы, вас в гугле забанили???
https://www.rbc.ua/rus/news/balchun-zayavil-tehnicheskom-defolte-ukrzaliznytse-1478083351.html
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20.07.2020 14:58 Ответить
Причому тут його фейсбук? Ти з-за порєбріка пишеш і новини 3-річної давнини не чув? Я найшов першу ліпшу новину з поважного сайту! Але не один ж Бальчун в ФБ про прибутки УЗ говорив, тоді всі про це трубили... Достатньо підняти фінансові звіти компанії за 2017 рік, там все є! Вони у відкритому доступі, якщо що... Прибуток за перше півріччя 2017 - 122 млн. гривень.

І так, ось схожа новина тому ж РБК:
https://www.rbc.ua/rus/news/pribyl-ukrzaliznytsi-2016-godu-sostavila-1484327473.html

І так, технічний дефолт не заважає компанії стати прибутковою за результатами року - якщо борги накопилися до звітного періоду і реструктуризовані. Бальчун очолив УЗ в червні 2016, а новина про технічний дефолт - за листопад 2016. Невже ти віриш, що УЗ в дефолт пішла через кілька місяців?
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20.07.2020 15:07 Ответить
Кацапня любит кацапские помойки , давай сюда ссылку ещё на срувесну )
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20.07.2020 12:10 Ответить
- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек .(с)
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20.07.2020 10:51 Ответить
чомусь думаю, що навряд чи щось знайдуть; буде "багато шуму з нічого".
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20.07.2020 10:51 Ответить
В Польше же арестовали, а не в Украине.
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20.07.2020 10:55 Ответить
?????????????????????
Крім нього затримали також "Даріуша С., колишнього командира JW "GROM" і підприємця з Гданська Яцека П.".Джерело: https://censor.net/ua/n3209020

Військова частина ГРОМ імені Тихотемних десантників Армії Крайової (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч 2305) - військова частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Сил спеціального призначення Польщі , створена 13 липня 1990 року.
Підготовлена для проведення спеціальних операцій, включаючи контртерористичні, як у мирний час, так і під час кризи або війни. З моменту створення підрозділ є повністю професійним.сторія створення[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GROM&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GROM&action=edit&section=2 ред. код ]
У 1970-х і 1980-х роках у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі існувало кілька спеціальних підрозділів, однак вони були підготовлені або для вирішення суто військових завдань (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 саботаж , порушення зв'язку і т. і.), або для контртерористичної ролі. Після захоплення польського посольства в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD Берні польськими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 дисидентами в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982 році , генерал https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1 Едвін Розлубірскі (Edwin Rozłubirski) запропонував створити секретний військовий підрозділ для боротьби із загрозою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму та іншими нетрадиційними загрозами. Однак, спочатку ця пропозиція була відкинута командуванням Війська Польського.
У 1989 році багатьом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреям було дозволено емігрувати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлю . Зі страху перед ісламськими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC екстремістами , які виступають проти будь-якого збільшення імміграції в Ізраїль, багато західноєвропейських країн вирішили не допомагати в переправленні громадян до Ізраїлю.
Польща була однією з країн, які надавали допомогу в організації еміграції євреїв до Ізраїлю, яка пізніше отримала назву «операція Міст» (Operacja Most). Після того, як двоє польських дипломатів були застрелені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82 Бейруті , підполковник Славомір Петелицький (Sławomir Petelicki) був направлений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Лівану для забезпечення безпеки переміщення цивільного населення і дипломатичного представництва Польщі.
Після свого повернення до Польщі він представив свій план по створенню спеціального підрозділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Міністерства внутрішніх справ , сили якого будуть проходити підготовку для спеціальних операцій по захисту еміграції євреїв. Його ідеї були сприйняті позитивно, і 8 липня 1990 був створений GROM. Ця група була прихована під ім'ям Jednostka Wojskowa 2305 (JW 2305) = військова частина № 2305). За фактом скорочення означає «Група реалізації операцій міст», (Grupa Realizacyjna Operacji Most). Назва перекладається через все ще діючу таємницю як «Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego» = Група оперативно-маневреного реагування.
Ця група провела захист транзиту євреїв з Радянського Союзу до Ізраїлю.
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20.07.2020 11:04 Ответить
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
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20.07.2020 11:50 Ответить
Смотря, кто искать будет.
Есть такие, которые и не хотят ничего находить.
Но здесь политическими преследованиями не прикроешься.
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20.07.2020 10:55 Ответить
Чому ж.В межах польської справи щось нариють.
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20.07.2020 11:17 Ответить
Яке їхало(Свин), таке й здибало...
🤣
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20.07.2020 10:52 Ответить
Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3045
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20.07.2020 10:52 Ответить
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20.07.2020 10:54 Ответить
Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8154
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20.07.2020 10:55 Ответить
Затримання Новака: в Києві і Львові проходять обшуки в межах розслідування злочинної організації в сфері дорожнього господарства, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5177
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20.07.2020 11:09 Ответить
Петю флажками окружают
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20.07.2020 10:55 Ответить
Ты конченый днеппровский лох! 1.НАХ кому в Польше обосралась наша ридна Украина, с ее проблемами. Собери бутылки, сдай, купи паспорт и спроси у поляков. 2.И Петя к этому делу вообще как? Тогда Сеня и Вова....3. При Вите, за которого ты рвала очко, делили так: половина Януковичу, из второй - половина Демишкану, остаток в регионы, а там в такой же пропорции губернаторы и дорстрой.
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20.07.2020 11:20 Ответить
Ты там полегче с тяжелыми наркотиками, а то ведь в закрытом гробу хоронить придется
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20.07.2020 11:29 Ответить
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20.07.2020 12:02 Ответить
Чумарылое, верни телефон медсестре, и не пропусти клизму.
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20.07.2020 12:32 Ответить
Друзья, туи мы собрались не случайно) 😁
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20.07.2020 10:58 Ответить
причем здесь ТУИ? корабельная сосна тоже дерево.
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20.07.2020 11:07 Ответить
Ты это хвастаешь или просто пожаловаться?
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20.07.2020 11:13 Ответить
Опечатка это. У порошенко зашквар за зашкваром, а вы все за слова цепляетесь, ищете зраду в запятых и многоточиях.

Тут мы собрались не случайно- часть тоста, продолжение которого - чтобы отметить славный праздник. А праздник этот состоит в том, что началась уже реальная борьба с коррупцией, а не дела 'про картины', которые порошенко с легкостью отбивает и переводит в свой пиар.

Новака обвиняют в организации опг , а ведь не он организатор бранча этого опг в Украине.
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20.07.2020 11:16 Ответить
Это совместная операция Польши и Украины.
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20.07.2020 11:23 Ответить
тупая курица! его арестовали в польше по преступлениям которые он возможно совершил в польше! он там был министром.
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20.07.2020 11:30 Ответить
Ты дебил.Тогда причем сдесь набу и сап?
Статью читай,валенок.
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20.07.2020 11:44 Ответить
дебил это ты что ты доказывал тут не раз
если бы его задержали за дела в Украине то
1. на него было бы заведено УД в Украине
2. был бы запрос на экстрадицию
3. вместе с ним не задержали бы командира спецназа польши и предпринимателя из Гданьска

то что вы имеете одну извилину я в курсе, но то что вы и ей пользоваться не умеете - это для меня открытие
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20.07.2020 11:51 Ответить
Снимись с ручника.
НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши
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20.07.2020 11:57 Ответить
Еще раз,спциально для валенка.
Причем сдесь набу и сап к его преступлениям в польше.
У них свои вопросы к петиному протеже.
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20.07.2020 12:07 Ответить
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
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20.07.2020 11:46 Ответить
По данным прокуратуры, арест Новака является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины.
Все доказательства связанные с выполнением публичной функции в Украине Славомиром Новаком. - сообщил пресс-секретарь министра-координатора секретных служб Станислав угли в интервью TVN24.
Бывшего министра транспорта арестовали по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании средств. В целом речь идет о шести обвинениях.
Информацию подтвердил в Twitter представитель министра-координатора секретных служб Станисла Жарин.
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20.07.2020 12:05 Ответить
дятел. какое отношение к Украине имеют командир спецназа и предприниматель из Гданьска?
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20.07.2020 12:07 Ответить
Все доказательства связанные с выполнением публичной функции в Украине Славомиром Новаком. - сообщил пресс-секретарь министра-координатора секретных служб Станислав угли в интервью TVN24.
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20.07.2020 12:08 Ответить
если бы Польша не начала преследовать Новака у себя, то наши бы вообще к нему претензий не имели бы.
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20.07.2020 11:03 Ответить
Если бы в Польше не задержали, соевые уже во всю кричали про политическое преследование и руку кацапов. Но дворнягам здесь нечего ответить и они под лавками прячутся.
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20.07.2020 11:12 Ответить
Ещё не вечер, сейчас что-то придумают ещё, хотя сложно, даже аж интересно, чем будут отбиваться
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20.07.2020 11:18 Ответить
Похоже ничем или "хто бы мог подумать?!"
Там же пэдрын друх Дуда.Неудобно,как-то.
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20.07.2020 11:27 Ответить
https://censor.net/news/3209020/tsentralnoe_antikorruptsionnoe_byuro_polshi_zaderjalo_eksglavu_ukravtodora_slavomira_novaka
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака
там больше претензии имеют поляки, а не наши (им скорее это очередной геммор на котором они ничего не поимеют с чувака),
по этому Новаку не повезло, в Украине бы откупился и жил бы дальше в теплых странах.
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20.07.2020 11:33 Ответить
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/posle-zaderzhaniya-byvshego-io-glavy-ukravtodora-novaka-nabu-provodit-obyski-v-kieve-i-lvove-1510059.html
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20.07.2020 11:47 Ответить
Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".
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20.07.2020 12:01 Ответить
а наши к нему имеют какие то претензии?
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20.07.2020 11:31 Ответить
Ваши никаких претензий не имеют,т.к. сами на крючке.
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20.07.2020 11:54 Ответить
зебобикам бальзам на рану. как же Порошенко не посадили, свинарчуков не посадили, грымчака и пашинского отпустили за неимением доказательств и тут такой подарок от польши. смотрим очередное шоу 69 квартала из кривого.
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20.07.2020 11:05 Ответить
а того, кто назначал, когда прикроете на кичу?
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20.07.2020 11:05 Ответить
имя того, кто назначал назови. или пукнул и в сторону.
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20.07.2020 11:11 Ответить
по себе не суди... у себя прокладку в трусах проверь...
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20.07.2020 11:57 Ответить
назначал куда?
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20.07.2020 11:22 Ответить
туды..
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20.07.2020 11:56 Ответить
Гройсмана?
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20.07.2020 11:37 Ответить
Свідком будь-якої події,що сталася в Україні ? Ні. Там же Вєнєдіктова з Бабіковим не задіяні.
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20.07.2020 11:20 Ответить
Уявляю, що по сьогоднішнім реаліям нариють через декілька років.
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20.07.2020 11:10 Ответить
Очевидно в Украине какая то эпидемия - кто ни попадет сюда на высокую должность, так сразу начинает воровать.
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20.07.2020 11:13 Ответить
Человеческое эго устроено абсолютно одинаково в любой точке мира. В так называемых цивилизованных странах воруют меньше совсем не потому, что там какие-то особенные люди. А потому, что воровать безнаказанно там гораздо сложнее. Система власти в Украине заточена под воровство. И подвижки в избавлении от этого прискорбного факта пока очень слабые.
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20.07.2020 11:34 Ответить
Система власти в Украине заточена под воровство.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Всех ветвей власти.
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20.07.2020 15:26 Ответить
Ну Новак почав ще в Польщі до приїзду сюди...
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20.07.2020 12:09 Ответить
Воровирус??
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20.07.2020 12:16 Ответить
Только что вернулся из поездки Днепр - Кривой Рог-Николаев-Одесса. Ответственно заявляю: Сажать надо всех, кто причастен к "ремонту" наших дорог! И если вы из сотни воров, поймали одного Новака, то это не "справедливость". Это видимость справедливости.
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20.07.2020 11:14 Ответить
претензии имеют поляки к Новаку, а не Украина,
для укр.реалий-Новак норм такой чинуша, который не живет на одну зарплату.
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20.07.2020 11:35 Ответить
Сорян. Меня сбили слова НАБУ и САП. Все верно: У наших "правоохранителей" к дорожникам, оказывается, претензий нет. А вот у поляков, почему-то есть. Смотрю я на дороги Польши и наши и ... все становиться на свои места: Есть посадки - есть дороги, нет посадок - нет дорог.
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20.07.2020 11:45 Ответить
Дирехтор винницкого базара напрягся...
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20.07.2020 11:23 Ответить
Как же он служил в очистке?! ©
🤔
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20.07.2020 12:12 Ответить
Если бы поляки его не повязали, наши бы про него и не вспомнили, а так пришлось делать шоу, что по нему в Украине тоже велись разработки))).
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20.07.2020 13:23 Ответить
Так и у нас наверняка велись разработки,если на тебя их нет,то в госструктуре ты нафиг не нужен.
Так у нас построена система,вначале тебя назначают,потом ловят и ты уже в номенклатуре,а потом ты платишь выше,ежемесячно и беспрерывно..
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20.07.2020 15:24 Ответить
Зеля вычистит все это шоколадное воровское кодло.
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20.07.2020 14:51 Ответить
У тебе або з головою не все гаразд або це своєрідний гумор?
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20.07.2020 16:46 Ответить
Сейчас все расследования против шоколадного ворья приходится начинать из Польши, из Швейцарии и т.д. Иначе шоколадные сразу кричат о репрессиях. Мартыненко осудили в Швейцарии, Новака осудят в Польше. Если начинать дело в Украине, как против Грымчака, то шоколадное ворье сразу кричит: "Репрессии, репрессии..."

Но лед тронулся. Это хорошо.
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20.07.2020 15:00 Ответить
Рахівник Вотруба, швидше за все ти рушив, щоправда розумом. І це сумно.
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20.07.2020 16:51 Ответить
 
 