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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 8 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 8 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 20 июля Киев и 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, согласно данным Минздрава, к смягчению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области, а также город Киев.

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Киев и 8 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Нет никакого минздрава. Есть министерство по делам ковида.
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20.07.2020 11:34
+3
Цензор де-факто убит "ковидом".
Невозможно всё время читать про эту фишку эфиопского гоминида, которого Дональд Фредович снял с довольствия.
Причём даже если вы прекратите накручивать ковидистскую истерию, аудитория не вернётся. Вы просто всех достали.
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20.07.2020 11:34
+2
И большой вопрос к "болезни" Бутусова. Как его микроскопические симптомы могли сподвигнуть на тест?Тут по- моему игра" известные люди тоже должны болеть"
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20.07.2020 11:55
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20.07.2020 11:19 Ответить
Надо выбирать-спасать экономику,или спасать пожилое население.И оба выбора,,плохие,,
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20.07.2020 11:21 Ответить
Ти з початку луку дояра обери,а потім будеш поради давать.
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20.07.2020 11:55 Ответить
Мене Лука повністю влаштовує, виберемо-не переживай
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20.07.2020 12:09 Ответить
Якби я за тебе козла переживав,то писав би в твоєму бульбашскому партизані,на відміну від тебе що залізло в Україну *********** прихвостень.
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20.07.2020 12:17 Ответить
Ты серьезно ошибаешься.Я действительно сторонник действующего,но не надо меня пристегивать к недоимперии и к ее Стерху)
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20.07.2020 12:21 Ответить
Київ і 8 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4012 Я не помиляюсь І друг мого ворога мій ворог. Ти зі своїм дояром посібники окупантів і тобі нічого робити на українському сайті.ПТН- ПНХ і ви слідом.
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20.07.2020 12:25 Ответить
То есть,вам враги поставляли авиационное топливо и ДТ для украинских танков в 2014-15 гг,когда никто не хотел?Лука присутствовал на инагурации Порошенко в 2014,когда еще не было ясно-ударит Мордор или нет,да и ПТРК,,Стугна,,-совместная белорусско-украинская разработка(20% сепарской бронетехники завалили из нее.Белорусская код-классификация Шершень),поставки военной оптики и прицелов,через БелОМО,сборка грузовиков Богдан для ВСУ из МАЗовских комплектующих..Да,только враги Украины на такое способны Ты,мягко говоря не в курсе,товарисч)
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20.07.2020 12:39 Ответить
ПНХ - *********** посіпака.
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20.07.2020 12:51 Ответить
Такі як ти товарисчі в голодомор мого діда з"їли.
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20.07.2020 12:57 Ответить
Да,здесь возразить нечего.Раз мы твоего дiда з"їли..Пока,всего хорошего)
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20.07.2020 13:06 Ответить
Іне треба .Хай вас подавить прихвостней окупанта.
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20.07.2020 13:08 Ответить
Просто это..Голодомор в Украине действительно был в 1932-33 годах.Только вот проблема-если твой дед действительно от него умер,то тебе,мой юный друг-сейчас никак не может быть менее 70 лет.Витя-не надо спекулировать на трагедии-выглядет смешно.
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20.07.2020 13:17 Ответить
А хто тобі засранцю сказав що мені меньше 70 років? І вцтя для тебе знаходиться в мене між ногами бо я з тобою молокососом свиней не пас і в однокласниках тебе щеня не бачу.
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20.07.2020 13:39 Ответить
И то и другое уже не спасти, впереди осень - ОКТЯБРЬ
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20.07.2020 11:25 Ответить
Минздрав, со момента своего основания ,до сих пор не отвечает требованиям украинцев.
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20.07.2020 11:28 Ответить
Нет никакого минздрава. Есть министерство по делам ковида.
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20.07.2020 11:34 Ответить
Цензор де-факто убит "ковидом".
Невозможно всё время читать про эту фишку эфиопского гоминида, которого Дональд Фредович снял с довольствия.
Причём даже если вы прекратите накручивать ковидистскую истерию, аудитория не вернётся. Вы просто всех достали.
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20.07.2020 11:34 Ответить
один из ближайших сотрудников Евгения Пригожина, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич уже несколько месяцев ведет в российских СМИ обширную кампанию "по борьбе с фейками". К слову, именно Малькевич в свое время возглавлял сайт USA Really - дочернюю структуру пригожинского "Федерального агентства новостей", больше известного как официальный медиа-ресурс генератора кремлевских фейков - пригожинской "фабрики троллей".
Свою деятельность Малькевич начал с запуска сайта "по борьбе с фейками о коронавирусе", фактически скопировав идею украинского проекта "Стопфейк". Помимо необходимых в условиях пандемии развенчаний конспирологических теорий о "чипизации", "общественники" с сайта Малькевича объявляли фейками данные о реальных очагах заражения и о закрытии больниц.https://www.obozrevatel.com/russia/snizu-postuchali-rossijskaya-vertikal-podtaivaet-stihijno.htm
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20.07.2020 18:45 Ответить
И большой вопрос к "болезни" Бутусова. Как его микроскопические симптомы могли сподвигнуть на тест?Тут по- моему игра" известные люди тоже должны болеть"
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20.07.2020 11:55 Ответить
Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заразився коронавірусом.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"У мене коронавірус. Щойно отримав висновок лабораторії "Діла". Вважаю за необхідне повідомити всім, із ким я був у контакті за останній час. Симптоми - температура 36,9-37,2 і невелика ломота в суглобах. Інших симптомів - першіння, кашлю - нема, температура не піднімається, її навіть можна не помітити", - написав журналіст.
Він додав, що разом із сім'єю перебуває на самоізоляції вдома.
16 липня Бутусов був у студії програми "Право на владу". На ефірі також були голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, співочільниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко, народні депутати Олександр Дубінський і Ігор Палиця.
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20.07.2020 11:55 Ответить
гарантовано нічого не буде лише Юлі Тимошенко.

ЗАРАЗА ДО ЗАРАЗИ НЕ ПРИСТАЄ
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20.07.2020 18:47 Ответить
Чому досі там не запроваджено справжній карантин?!
Особливо - в Києві!
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20.07.2020 12:16 Ответить
Динаміка по Львівській області "радує".. ((

не дивно,якщо маски носити під носом лише у якості "бороди -відмазки від штрафу"..
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20.07.2020 18:49 Ответить
 
 