Киев и 8 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 20 июля Киев и 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Так, согласно данным Минздрава, к смягчению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области, а также город Киев.
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