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Новости
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Рада за минувший год приняла 884 решения, из них 150 - конституционным большинством, - Разумков

Рада за минувший год приняла 884 решения, из них 150 - конституционным большинством, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о годе работы парламента IX-го созыва.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента заявил на итоговой пресс-конференции.

По словам Разумкова Рада за год своей работы приняла 884 решения, из них 150 - конституционным большинством.

Отмечается, что эта информация была озвучена главой парламентом в видеоролике перед пресс-конференцией.

Такой показатель Разумков назвал необычным консенсусом.

Спикер отметил, что хоть в парламенте и существует монокоалиция, дискуссии есть, так как в дисскусиях рождается истина.

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Автор: 

ВР (29271) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+3
Решения идиотов - это не заслуга, а вредительство стране и народу.Ганьба!
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20.07.2020 11:24
+2
Ну и шо?
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20.07.2020 11:26
+1
какчество заменили валом...
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20.07.2020 11:30
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Решения идиотов - это не заслуга, а вредительство стране и народу.Ганьба!
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20.07.2020 11:24 Ответить
Ну и шо?
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20.07.2020 11:26 Ответить
Где обещанная отмена адвокатской монополии, зеленоголовые?
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20.07.2020 11:29 Ответить
вимушений додпти: зебільною більшістю
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20.07.2020 11:29 Ответить
какчество заменили валом...
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20.07.2020 11:30 Ответить
воно - недоразумкофф))
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20.07.2020 11:32 Ответить
АХРЕНЕТЬ!!!
За целый ГОД почти 900 раз НАЖАТЬ одну маленькую КНОПОЧКУ.
Небось сильно перетрудились?
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20.07.2020 11:32 Ответить
кароче принтеру и турборежиму хана, бо детали износились, а запчастей нема
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20.07.2020 12:14 Ответить
Устраивается на работу секретарша, её спрашивают:
- Скорость машинописи какая?
- 9000 знаков в минуту.
- Господи, разве можно с такой скоростью печатать?
-Конечно, можно, правда х#рня получается!
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20.07.2020 13:13 Ответить
А сколько из принятого пошло на вред экономике?
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20.07.2020 15:02 Ответить
 
 