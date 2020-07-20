Рада за минувший год приняла 884 решения, из них 150 - конституционным большинством, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о годе работы парламента IX-го созыва.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента заявил на итоговой пресс-конференции.
По словам Разумкова Рада за год своей работы приняла 884 решения, из них 150 - конституционным большинством.
Отмечается, что эта информация была озвучена главой парламентом в видеоролике перед пресс-конференцией.
Такой показатель Разумков назвал необычным консенсусом.
Спикер отметил, что хоть в парламенте и существует монокоалиция, дискуссии есть, так как в дисскусиях рождается истина.
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+3 Лариса #401376
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За целый ГОД почти 900 раз НАЖАТЬ одну маленькую КНОПОЧКУ.
Небось сильно перетрудились?
- Скорость машинописи какая?
- 9000 знаков в минуту.
- Господи, разве можно с такой скоростью печатать?
-Конечно, можно, правда х#рня получается!