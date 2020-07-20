РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6481 посетитель онлайн
Новости
11 460 27

Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец. ФОТО

В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк по просьбе своего коллеги судьи Евгения Аблова добивался распечатки телефонных разговоров журналистки "Слідство.Інфо", которая снимала сюжет о праздновании последним дня рождения.

Об этом написала в фейсбуке главред проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Там (на записях НАБУ. - Ред.) есть разговор судей Вовка и Аблова о том, чтобы "пробить" телефонные соединения нашей журналистки Евгении Моторевской. Перед тем Женя сняла видео о лакшери праздновании судьей Абловым своего дня рождения. Судьи хотели узнать, кто же "слил" Жене место празднования. В обнародованных разговорах они ищут, кто найдет для них эти данные. Звонят какому-то Саше", - отмечает Бабинец.

Глава ОАСК Вовк просил пробить разговоры журналистки Слідство.Інфо, снявшей сюжет про роскошный день рождения судьи Аблова, - Бабинец 01

Смотрите также: Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну. ВИДЕО

"Мы пока не знаем, в конце концов судьи получили информацию о соединениях журналистки "Слідство.Інфо". Но учитывая влиятельность судьи Вовка и его коллег из ОАСК, почти уверена, что получили", - пишет Бабинец.

Она пообещала сделать все, чтобы узнать, кто и как помогал судьям получить конфиденциальную информацию о журналистке, которая просто делала свою работу.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк опроверг информацию о предъявлении ему подозрения

Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

Глава ОАСК Вовк просил пробить разговоры журналистки Слідство.Інфо, снявшей сюжет про роскошный день рождения судьи Аблова, - Бабинец 02

журналистика (3312) Вовк Павел (260) Евгений Аблов (22) Окружной админсуд Киева (399) Бабинец Анна (9)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Вопрос только один - когда зеля их к награде приставит?
показать весь комментарий
20.07.2020 11:33
+18
краще - на палю
показать весь комментарий
20.07.2020 11:45
+17
С коррумпированными судьями ТОЛЬКО ТАК
Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец - Цензор.НЕТ 8477
показать весь комментарий
20.07.2020 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вопрос только один - когда зеля их к награде приставит?
показать весь комментарий
20.07.2020 11:33 Ответить
-Предмет моей лекции -- плодотворная дебютная идея.
-Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...(с)
показать весь комментарий
20.07.2020 11:40 Ответить
.... почти Ильф и Петров
Кстати о награде: наверное ближе к 24 августа, в самый раз
Ты Тихон, считай уже с медалью
показать весь комментарий
20.07.2020 11:52 Ответить
вопрос один почему запоздывает крепкая рука зорький глаз и прекрасная оптика.......
показать весь комментарий
20.07.2020 11:54 Ответить
При Зеле за них как раз взялись. Петю все устраивало.
показать весь комментарий
20.07.2020 12:16 Ответить
Да ну?!
А ничего, что расследование про празднования д/р Абдуловым вышло 19 марта 2019 года, а значит просьба прощупать журналистку появилась максимум пару дней спустя.

А значит, следственные действия включая прослушку судьи на момент вступления Клоуна на пост президента, Вовка УЖЕ ВЕЛИСЬ!!!
И ваш Зеля имеет к этому такое же отношение как и марсиане!
показать весь комментарий
20.07.2020 13:42 Ответить
Да зебилы, это при Порохе могли делать расследования в том числе и фейковые и им за это ничего не было, а теперь уже у нас кацапская демократия от зебила
показать весь комментарий
20.07.2020 11:34 Ответить
А сказати що хтів?
показать весь комментарий
20.07.2020 11:54 Ответить
Тупий, не доходить? Зебіл, напевно...
показать весь комментарий
20.07.2020 12:07 Ответить
цей вовк думав, що він безкарний. А безкарність породжує вседозволеність..
показать весь комментарий
20.07.2020 11:34 Ответить
Думал? Он уверен. И он полностью прав в свой уверенности.
показать весь комментарий
20.07.2020 12:25 Ответить
С коррумпированными судьями ТОЛЬКО ТАК
Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец - Цензор.НЕТ 8477
показать весь комментарий
20.07.2020 11:36 Ответить
краще - на палю
показать весь комментарий
20.07.2020 11:45 Ответить
Украина государство победивших воров и мусоров ....
показать весь комментарий
20.07.2020 11:42 Ответить
Мафія, мля...
показать весь комментарий
20.07.2020 11:46 Ответить
хаха как смешно кучка вовков уже 3й десяток лет украинцев захобот дергает и прикалывается. Они,непрекасаемая каста настоящих хозяев страны
показать весь комментарий
20.07.2020 12:04 Ответить
Розмови записані минулого року. Чому цим суддям дозволялось більше року "здійснювати правосуддя" по Приватбанку і т.д.?
показать весь комментарий
20.07.2020 12:18 Ответить
того что зелупа - такой же, как эти судьи.
хлебают из одного котла.
показать весь комментарий
20.07.2020 15:25 Ответить
незаконная прослушка, судьи сами нарушают закон - не может быть ... наверное завтра будет отставка, постриг в монахи, все нажитое добро раздадут сиротам.
показать весь комментарий
20.07.2020 12:39 Ответить
Вовкулаки!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.07.2020 13:12 Ответить
Вищу раду правосуддя теж пІд зад коліном...., наскрізь продажні паскуди.!
показать весь комментарий
20.07.2020 14:16 Ответить
пробити локацію та трафік напевне просили у керівника якогось підрозділа киберполіції...вони за хвичай саме такими замовленнями і займаються)))До речі начальника Департаменту кіберполіції Національної поліhttps://cyberpolice.gov.ua/contacts/ ції України звуть Гринчак Олександр Васильовичполковник поліції...

також і начальника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області теж звуть Олександр ..але Ульяненков підполковник поліції
показать весь комментарий
20.07.2020 14:27 Ответить
Да разве тут только один этот окружной суд? Тут всю судебную систему срезать надо. Не оставляя ни одного судьи ни в одном суде. Провести следствие и по его результатам сажать без суда, с полной конфискацией включая всех родственников. Принять ряд законов и набрать новых судей.
Очень упрощенно, но принцип такой. Относится ко всем ветвям власти.
показать весь комментарий
20.07.2020 16:33 Ответить
 
 