Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец. ФОТО

В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк по просьбе своего коллеги судьи Евгения Аблова добивался распечатки телефонных разговоров журналистки "Слідство.Інфо", которая снимала сюжет о праздновании последним дня рождения.

Об этом написала в фейсбуке главред проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Там (на записях НАБУ. - Ред.) есть разговор судей Вовка и Аблова о том, чтобы "пробить" телефонные соединения нашей журналистки Евгении Моторевской. Перед тем Женя сняла видео о лакшери праздновании судьей Абловым своего дня рождения. Судьи хотели узнать, кто же "слил" Жене место празднования. В обнародованных разговорах они ищут, кто найдет для них эти данные. Звонят какому-то Саше", - отмечает Бабинец.

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"Мы пока не знаем, в конце концов судьи получили информацию о соединениях журналистки "Слідство.Інфо". Но учитывая влиятельность судьи Вовка и его коллег из ОАСК, почти уверена, что получили", - пишет Бабинец.

Она пообещала сделать все, чтобы узнать, кто и как помогал судьям получить конфиденциальную информацию о журналистке, которая просто делала свою работу.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.