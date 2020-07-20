Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец. ФОТО
В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк по просьбе своего коллеги судьи Евгения Аблова добивался распечатки телефонных разговоров журналистки "Слідство.Інфо", которая снимала сюжет о праздновании последним дня рождения.
Об этом написала в фейсбуке главред проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.
"Там (на записях НАБУ. - Ред.) есть разговор судей Вовка и Аблова о том, чтобы "пробить" телефонные соединения нашей журналистки Евгении Моторевской. Перед тем Женя сняла видео о лакшери праздновании судьей Абловым своего дня рождения. Судьи хотели узнать, кто же "слил" Жене место празднования. В обнародованных разговорах они ищут, кто найдет для них эти данные. Звонят какому-то Саше", - отмечает Бабинец.
"Мы пока не знаем, в конце концов судьи получили информацию о соединениях журналистки "Слідство.Інфо". Но учитывая влиятельность судьи Вовка и его коллег из ОАСК, почти уверена, что получили", - пишет Бабинец.
Она пообещала сделать все, чтобы узнать, кто и как помогал судьям получить конфиденциальную информацию о журналистке, которая просто делала свою работу.
Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...(с)
Кстати о награде: наверное ближе к 24 августа, в самый раз
Ты Тихон, считай уже с медалью
А ничего, что расследование про празднования д/р Абдуловым вышло 19 марта 2019 года, а значит просьба прощупать журналистку появилась максимум пару дней спустя.
А значит, следственные действия включая прослушку судьи на момент вступления Клоуна на пост президента, Вовка УЖЕ ВЕЛИСЬ!!!
И ваш Зеля имеет к этому такое же отношение как и марсиане!
хлебают из одного котла.
також і начальника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області теж звуть Олександр ..але Ульяненков підполковник поліції
Очень упрощенно, но принцип такой. Относится ко всем ветвям власти.