Законопроектов о проведении выборов на оккупированных территориях в Раде нет, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в данный момент в парламенте нет законопроектов о выборах на территории оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом спикер парламента заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях и Крыма, и Донбасса, пока что на рассмотрении Верховной Рады нет", - отметил Разумков.

"Если мы говорим с вами о выборах, это моя личная позиция, то выборы по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единому закону", - добавил глава парламента.

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