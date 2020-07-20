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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Законопроектов о проведении выборов на оккупированных территориях в Раде нет, - Разумков

Законопроектов о проведении выборов на оккупированных территориях в Раде нет, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в данный момент в парламенте нет законопроектов о выборах на территории оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом спикер парламента заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях и Крыма, и Донбасса, пока что на рассмотрении Верховной Рады нет", - отметил Разумков.

"Если мы говорим с вами о выборах, это моя личная позиция, то выборы по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единому закону", - добавил глава парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков

Автор: 

ВР (29271) выборы (24756) Крым (26418) местные выборы (2752) Донбасс (26956) Разумков Дмитрий (1522)


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Так раньше же так хотели, так хотели, а что случилось?
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20.07.2020 11:46 Ответить
выборы должны быть проведены в ближайшее время без избирателей и избираемых, в этом состоит мощный и креативный ответ гибридной путенской агрессии
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20.07.2020 11:57 Ответить
два раза в неделю меняется сквозняк и меняются мнения о выборах в дыре...
поэтому нужно следить за руками и закрыть уши...
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20.07.2020 12:22 Ответить
 
 