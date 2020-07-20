Законопроектов о проведении выборов на оккупированных территориях в Раде нет, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в данный момент в парламенте нет законопроектов о выборах на территории оккупированных Донбасса и Крыма.
Об этом спикер парламента заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях и Крыма, и Донбасса, пока что на рассмотрении Верховной Рады нет", - отметил Разумков.
"Если мы говорим с вами о выборах, это моя личная позиция, то выборы по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единому закону", - добавил глава парламента.
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