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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Черный ящик сбитого в Иране рейса МАУ доставлен во французское Бюро расследований. ФОТОрепортаж

Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, где будет проведена его экспертиза.

Об этом говорится в сообщении французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Boeing 737 UR-PSR @fly_uia / CVR & FDR (уУстройства записи голоса кабины (CVR) и полетных данных (FDR). - Ред.) официально доставлены в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации иранским AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Черный ящик сбитого в Иране рейса МАУ доставлен во французское Бюро расследований 01
Черный ящик сбитого в Иране рейса МАУ доставлен во французское Бюро расследований 02
Черный ящик сбитого в Иране рейса МАУ доставлен во французское Бюро расследований 03

Ранее сообщалось, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник, 20 июля.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Иран (1823) Франция (3539) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+6
и совсем не черный
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20.07.2020 12:14
+3
Уж очень долго тянули, не удивлюсь если там подчистили инфу.
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20.07.2020 12:12
+3
лаптепитеки могли запросто оказать услугу!
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20.07.2020 12:14
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Уж очень долго тянули, не удивлюсь если там подчистили инфу.
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20.07.2020 12:12 Ответить
лаптепитеки могли запросто оказать услугу!
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20.07.2020 12:14 Ответить
Наш літак збили ракетою, а вини чекають розифровки, щоб розпочати перемовини....? Які перемовини?! Про що? На наступний день після того як стало відомо, що іранські військові збили наш літак, потрібно було оголосити війну Ірану і зараз вести бойові дії всіма доступними методами і одночасно тренуватися, щоб у випадку агресії орди мати обучену та дієздатні армію.
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20.07.2020 12:32 Ответить
Серьезно? Вы хотите смерти тысяч украинцев чтоб отомстить за смерть десятка?
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20.07.2020 12:40 Ответить
176 загиблих мало? Щось ти на ФСБшніка подібний.
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20.07.2020 12:46 Ответить
А та воевать за загиблих из которых менее 10 украинцев готов? Иран взял на себя вину в трагедии, есть конкретный виновный, от компенсаций не отказывается, за что воевать вообще?
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20.07.2020 14:35 Ответить
А что там чистить? Не надо быть специалистом, что там будут нормальные показатели всех систем, а затем "Бух"... и далее никаких записей
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20.07.2020 14:39 Ответить
Ну, Хоть все узнали. как выглядит чёрный ящик. С виду, не очень-то и ящик.
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20.07.2020 12:13 Ответить
и совсем не черный
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20.07.2020 12:14 Ответить
ну-ну...и что там рашка отколупнула-испортила ?
ибо пол года где-то валялось и совсем без пятака кацапсин никак не могло обойтись
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20.07.2020 12:17 Ответить
российское пво по гражданским самолетам большие спецы, общеизвестно
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20.07.2020 18:45 Ответить
 
 