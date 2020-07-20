При действующей власти были положительные всплески, и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что говорить о потере доверия населения к парламенту пока заблаговременно.

Об этом он заявил во время итоговой пресс конференции, перадает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. Если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то были и положительные всплески. Конечно, в общем тренд идет немного по отрицательной кривой, но говорить о потере доверия к парламенту пока рано", - сказал Разумков.

По его словам, ВР - это наиболее открытый орган, работа которого постоянно транслируется, и все видят ее результаты.

"Парламент состоит из большого количества политических фигур, которые также создают политический контент и не всегда несут положительный имидж для парламента. Это правда и с этим надо бороться и исправлять", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу"

Однако в целом, по словам спикера ВР, все ветви власти работают слаженно и в одном направлении.

Как сообщалось ранее, согласно опросу Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы", если бы в ближайшее время проходили выборы, то в Верховную Раду Украины прошли четыре партии, а именно: "Слуга народа" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, "Батькивщина" - 8,4%.