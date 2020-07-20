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При действующей власти были положительные всплески, и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков

При действующей власти были положительные всплески, и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что говорить о потере доверия населения к парламенту пока заблаговременно.

Об этом он заявил  во время итоговой пресс конференции, перадает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. Если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то были и положительные всплески. Конечно, в общем тренд идет немного по отрицательной кривой, но говорить о потере доверия к парламенту пока рано", - сказал Разумков.

По его словам, ВР - это наиболее открытый орган, работа которого постоянно транслируется, и все видят ее результаты.

"Парламент состоит из большого количества политических фигур, которые также создают политический контент и не всегда несут положительный имидж для парламента. Это правда и с этим надо бороться и исправлять", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу"

Однако в целом, по словам спикера ВР, все ветви власти работают слаженно и в одном направлении.

Как сообщалось ранее, согласно опросу Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы", если бы в ближайшее время проходили выборы, то в Верховную Раду Украины прошли четыре партии, а именно: "Слуга народа" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, "Батькивщина" - 8,4%.

опрос (2849) рейтинг (1642) Центр Разумкова (229) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+33
да и про чслуг урода - точно сказано:
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 976
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20.07.2020 12:17
+23
Нужен ли Украине такой презедент которого как ЩЕНКА опускает Кадыров а ОНО молчит и уже готовится в тихаря в очередной раз извинятся ???
Может ОНО еще и на колени встанет ?????
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1877
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20.07.2020 12:18
+19
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 8255
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20.07.2020 12:23
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Правила форума Совет форумчан
Не рано!
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20.07.2020 12:15 Ответить
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 8255
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20.07.2020 12:23 Ответить
25 ЖОВТНЯ - ПОРА ВІДПОВІСТИ ЗА О(б)МАН!!!
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20.07.2020 12:25 Ответить
всплески ? в смысле - короткое замыкание? ))))
такого шоу не ожидалось)))... поэтому по-прежнему хочется хлеба а не пироженок ))))))
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20.07.2020 12:15 Ответить
Я подумав про більш встидні "всплески"... різними фізіологічними рідинами...
(у Ківи був сплеск, у Яременка... про сплески сечі взагалі мовчу)
А ще сплеск тестостерону був, коли Аллахвердієву побачили. З цього приводу в мене аж віршик самонапейсався:

сосна ту мач канешна тюнинг
но баба да и есть *****т
и енструмент у ней рабочий
*****-т
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20.07.2020 12:46 Ответить
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20.07.2020 14:32 Ответить
"положительный всплеск"
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1922
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20.07.2020 12:15 Ответить
да и про чслуг урода - точно сказано:
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 976
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20.07.2020 12:17 Ответить
Это шедевр! главное- точное попадание ! И руцкие лица и растлители с ворами!!!!
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20.07.2020 12:21 Ответить
Немов стрілою з цибулі Робін Гуда!
Ще не вистачає Ківи, який "просто поправляв члін".
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20.07.2020 12:32 Ответить
всплески, млин
Не отнять, не прибавить
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20.07.2020 12:18 Ответить
Нужен ли Украине такой презедент которого как ЩЕНКА опускает Кадыров а ОНО молчит и уже готовится в тихаря в очередной раз извинятся ???
Может ОНО еще и на колени встанет ?????
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1877
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20.07.2020 12:18 Ответить
да оно на коленях слушало ка-дырку.. )
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20.07.2020 12:21 Ответить
"Зеленский, скажи - Чечня круто!"
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20.07.2020 12:38 Ответить
- народу Украины ОНО говорило так, а вот Кадырову сцыкотно ....
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 7293
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20.07.2020 12:26 Ответить
Вочевидь, потрібен, щоб всі ці мерзенні зєльоні байстрюки-виборці нажерлися ним і всією зєльоною трупою блювотиною до несхожу, до гикавки, до генетично усвідомленої відрази однині і прісно і во віки віків.
Янучара вилікував нас від любові до кацапів, цей зєльоний членограй від любові до популістів,особливо, з жидівським акцентом, брехнею і підл
отою.
Головне- не втратити Україну під час цього жидівського гетьманування.
Тому будемо пильними.
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20.07.2020 13:29 Ответить
Хочешь улететь в параллельную реальность, купи себе корочку депутата ВР
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20.07.2020 12:21 Ответить
а какое доверие можно испытывать к зоопарку?
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20.07.2020 12:22 Ответить
когда еще этого зоопарка 73% !
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20.07.2020 12:27 Ответить
Например?
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20.07.2020 12:24 Ответить
При действующей власти были положительные всплески и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков - Цензор.НЕТ 7019

...
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20.07.2020 12:24 Ответить
говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков/ 66% украинцев не доверяют Раде 04.05.20 15:13/Барыге соврать что два пальца...: В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков ./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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20.07.2020 12:27 Ответить
Тьфу на Вас сборище зеленого отребья
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20.07.2020 12:28 Ответить
К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост.

По мнению РазумковЫХ при демократии только будет хуже?
Откуда эти придурки?
.
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20.07.2020 12:28 Ответить
как от куда ?
с 95 квартала и с кривого рога .
вон в мера Одессу уже двигают Филимонова с квн одеские джентельмены .....
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20.07.2020 12:31 Ответить
Єтому "разумкову" пора менять псевдоним-на разумкова он не тянет.
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20.07.2020 12:29 Ответить
​Официальный Минск прокомментировал информацию о гипертоническом кризе Александра Лукашенко.

Около Кремля говорят, что гипертонический криз у Лукашенко произошел через час после встречи с премьером Мишустиным
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20.07.2020 12:29 Ответить
это типа "нас пока ещё не бьют,шо уже неплохо"
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20.07.2020 12:30 Ответить
Положительные всплески были для олигархов но ни для простых людей.
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20.07.2020 12:30 Ответить
Всплески были. Но уже полтора года, как штиль. И дно все ближе и ближе
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20.07.2020 12:32 Ответить
Любой депутан, министр и иже с ними вся чинушья шваль, по определению - гандоны. Ни одна чинушья падаль никогда не будет думать о народе, только о своей жопе и как набить карманы. У меня все....
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20.07.2020 12:33 Ответить
Дело в том что если сначала обещают молочные реки, народ ведется, - а потом, когда выясняется что обещаное может сделать только золотая рыбка, доверие к таким пистунам канешно падает. Но єто не демократия а прозревание лохов.
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20.07.2020 12:34 Ответить
Були "всплески":
- у Ківи в штанях;
- у Яременка кудись там (але не в анал, бо табу);
- сплеск тестостерону в двох соснознавців;
...
(може, щось іще забув)
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20.07.2020 12:41 Ответить
Список не полный, ой далеко не полный. Все написать - забанят (сосны корабельные).
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20.07.2020 13:34 Ответить
ага. напердели в воду, а если поднявшиеся на поверхность лопающиеся пузири называть положительными всплесками, то да. такаих "положительных всплесков" было. и немало. каждый день буквально
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20.07.2020 12:46 Ответить
Плескалась рыбка в океане,
Но оказалась на кукане
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20.07.2020 12:46 Ответить
шо курит этот зелебобик?
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20.07.2020 12:59 Ответить
Жалкий лепет оправданья (с)
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20.07.2020 13:26 Ответить
Матроскин Разумков ты идиот.
Покажите мне хоть один "всплеск". Бараны зеленые....
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20.07.2020 13:32 Ответить
Разумков а тебе самому НЕ ПРОТИВНО ИЛИ ТЫ В ДРУГИХ РЕАЛИЯХ ?????
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20.07.2020 13:32 Ответить
Ця разумковська падлюка - досить небезпечне, підступне і хитре падло, бо розумне, на відміну від "хоч другого, але хитрого" прєпіздєнта. Гени беруть своє.
А на сьогодні назріла ще одна халепа: Прєпіздєнт зненацька втомився "від трудів правєдних" і по3.14здив відпочивати в пансіонат ДУСі в Херсонській області на адміністративній межі з Кримом. І В ЦЕЙЙ ЖЕ ЧАС, СЬОГОДНІ, В КРИМ ПРИБУВАЄ *****. Савпадєніє? Нє думаю. Як на мене, це - продовження "оманського серіалу", частина друга, фабула і дійові особи та виконавці - ті ж самі.
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20.07.2020 13:46 Ответить
Окрім сплесків божевілля,ніяких інших сплесків не було.Та мабудь і не буде,на жаль...
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20.07.2020 14:00 Ответить
Вспелески? Положительные?
Это бульканье ЗЕленого говна было.

За год просрано все, за что брались ЗЕбанарии.
Президент - нерешительное, тупое посмешище.
ЗЕленое монобольшинство - разношерстное сборище аморальных ублюдков.

Что в этом положительного?
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20.07.2020 14:23 Ответить
Субъективное мнение заинтересованного лица.
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20.07.2020 14:43 Ответить
 
 