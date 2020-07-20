При действующей власти были положительные всплески, и говорить о потере доверия к Раде пока рано, - Разумков
Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что говорить о потере доверия населения к парламенту пока заблаговременно.
Об этом он заявил во время итоговой пресс конференции, перадает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. Если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то были и положительные всплески. Конечно, в общем тренд идет немного по отрицательной кривой, но говорить о потере доверия к парламенту пока рано", - сказал Разумков.
По его словам, ВР - это наиболее открытый орган, работа которого постоянно транслируется, и все видят ее результаты.
"Парламент состоит из большого количества политических фигур, которые также создают политический контент и не всегда несут положительный имидж для парламента. Это правда и с этим надо бороться и исправлять", - отметил Разумков.
Однако в целом, по словам спикера ВР, все ветви власти работают слаженно и в одном направлении.
Как сообщалось ранее, согласно опросу Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы", если бы в ближайшее время проходили выборы, то в Верховную Раду Украины прошли четыре партии, а именно: "Слуга народа" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, "Батькивщина" - 8,4%.
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такого шоу не ожидалось)))... поэтому по-прежнему хочется хлеба а не пироженок ))))))
(у Ківи був сплеск, у Яременка... про сплески сечі взагалі мовчу)
А ще сплеск тестостерону був, коли Аллахвердієву побачили. З цього приводу в мене аж віршик самонапейсався:
сосна ту мач канешна тюнинг
но баба да и есть *****т
и енструмент у ней рабочий
*****-т
Ще не вистачає Ківи, який "просто поправляв члін".
Не отнять, не прибавить
Может ОНО еще и на колени встанет ?????
Янучара вилікував нас від любові до кацапів, цей зєльоний членограй від любові до популістів,особливо, з жидівським акцентом, брехнею і підл
отою.
Головне- не втратити Україну під час цього жидівського гетьманування.
Тому будемо пильними.
...
По мнению РазумковЫХ при демократии только будет хуже?
Откуда эти придурки?
.
с 95 квартала и с кривого рога .
вон в мера Одессу уже двигают Филимонова с квн одеские джентельмены .....
Около Кремля говорят, что гипертонический криз у Лукашенко произошел через час после встречи с премьером Мишустиным
- у Ківи в штанях;
- у Яременка кудись там (але не в анал, бо табу);
- сплеск тестостерону в двох соснознавців;
...
(може, щось іще забув)
Но оказалась на кукане
Разумковты идиот.
Покажите мне хоть один "всплеск". Бараны зеленые....
А на сьогодні назріла ще одна халепа: Прєпіздєнт зненацька втомився "від трудів правєдних" і по3.14здив відпочивати в пансіонат ДУСі в Херсонській області на адміністративній межі з Кримом. І В ЦЕЙЙ ЖЕ ЧАС, СЬОГОДНІ, В КРИМ ПРИБУВАЄ *****. Савпадєніє? Нє думаю. Як на мене, це - продовження "оманського серіалу", частина друга, фабула і дійові особи та виконавці - ті ж самі.
Это бульканье ЗЕленого говна было.
За год просрано все, за что брались ЗЕбанарии.
Президент - нерешительное, тупое посмешище.
ЗЕленое монобольшинство - разношерстное сборище аморальных ублюдков.
Что в этом положительного?