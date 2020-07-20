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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Зеленский о доставке черных ящиков самолета МАУ во Францию: С нетерпением ждем результатов расшифровки и начала переговорного процесса с Ираном

Зеленский о доставке черных ящиков самолета МАУ во Францию: С нетерпением ждем результатов расшифровки и начала переговорного процесса с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

Об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить соответствующие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование согласно международным стандартам", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышеной секретности. 

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также принимают участие в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - объяснил Зеленский.

Глава государства уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования.

"Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начало переговорного процесса с Ираном. Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - подытожил Зеленский.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Зеленский Владимир (20720) Иран (1823) Франция (3539)


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Топ комментарии
+9
а шо там до речі з кадиркою? Завели справу за погрози чи тільки з Фединою сміливі?
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20.07.2020 12:22
+7
У блазня закінчилась діарея і воно заговорило.
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20.07.2020 12:19
+4
А ты,ублюдочный,так никому обещанной компенсации не выплатил -какого обещать,утырок?
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20.07.2020 12:19
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У блазня закінчилась діарея і воно заговорило.
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20.07.2020 12:19 Ответить
А ты,ублюдочный,так никому обещанной компенсации не выплатил -какого обещать,утырок?
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20.07.2020 12:19 Ответить
А пропіаритись? Це ж святе.
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20.07.2020 12:22 Ответить
с "нетерпением" ))) пол года "нетерпелось" )))
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20.07.2020 12:20 Ответить
когда Иран обоссал, а ты делаешь вид что так и надо...
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20.07.2020 12:21 Ответить
у бубочки люба "перемога" на конторолі і одразу постіки-відосіки. А от вбиті -поранені бійці на Донбасі бубочку не цікавлять.
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20.07.2020 12:21 Ответить
Йому ж Кадирка наказав припинити війну, а блазень її продовжує, патамушта наживається на війні.
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20.07.2020 12:24 Ответить
От не путай - наживаться може тільки шокаладний барига, а бубочці всі мішають. Особливо якась "та сторона"
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20.07.2020 12:37 Ответить
Наш літак збили ракетою, а вини чекають розифровки, щоб розпочати перемовини....? Які перемовини?! Про що? На наступний день після того як стало відомо, що іранські військові збили наш літак, потрібно було оголосити війну Ірану і зараз вести бойові дії всіма доступними методами і одночасно тренуватися, щоб у випадку агресії орди мати обучену та дієздатні армію.
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20.07.2020 12:22 Ответить
Ты что ли воевать в Иране будешь? Иранская армия сильнейшая в регионе, к ним даже амеры не суются. Сбили по ошибке, признали. Украина ведь тоже лет пятнадцать назад сбила гражданский самолёт и что? Выплатила компенсации. И здесь так будет. Заплатят по цене жизней в Украине, примерно как платят за убитых военных в ОРДЛО.
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20.07.2020 13:18 Ответить
Те що кацап.ру за 2001-2011 рр. загадили всі пошукові запити "віной Украіни в сбітіі самалєта", лише чергове доведення факта вини РФ

https://www.obozrevatel.com/abroad/vojna-versij-kak-ukrainu-odnazhdyi-zadavili-neproverennoj-prichinoj-krusheniya-samoleta.htm Зеленскому на заметку: как Кучма прикрыл Путина, а Украина взяла вину за рухнувший над Черным морем Ту-154
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20.07.2020 13:38 Ответить
Там дело недораследовано, а значит чёмное, я ссылался на официальную УКРАИНСКУЮ версию. Твоя ссылка не есть правда в последней инстанции
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20.07.2020 14:17 Ответить
Ты совсем ипанутый или как? 154-й сбили лаптерогие, а то, что Украина взяла на себы тот косяк, то это совсем другая тема
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20.07.2020 13:43 Ответить
а шо там до речі з кадиркою? Завели справу за погрози чи тільки з Фединою сміливі?
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20.07.2020 12:22 Ответить
хороший вопрос...
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20.07.2020 12:23 Ответить
зелино гетерпение, це,як сходить отлить по малой нужде
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20.07.2020 12:24 Ответить
За полгода ящики уже позеленели.
Надеюсь спешить не будут как того желает Нелох. Тщательно нужно смотреть ковырялись ли аятоллы в ящиках.
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20.07.2020 12:39 Ответить
А что ты там ожидаешь получить, как команду расчёту Тора дают? Всё что можно ожидать, так это нормальные показатели и затем пилот успеет сказать "Ой"
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20.07.2020 13:23 Ответить
Бьіло два попадания ракетами , после первого летчики пьітались спасти машину. Так , что на пленке есть фразьі , а не только "Ой!". Или не нужно расследовать , понять и простить ?
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20.07.2020 14:17 Ответить
Расследовать конечно надо, но особого смысла нет если Иран взял вину на себя. Ну и скорей всего после первого поражения ящики были обесточены поэтому второе попадание никак не отобразится
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20.07.2020 15:31 Ответить
Я просто угораю от комментаторов , которьіе позитивную новость пьітаются покрасить в черньій цвет. Зачем , Порошенке єто не поможет...
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20.07.2020 12:49 Ответить
В чём позитив? Иран и так взял вину на себя, расшифровка ничего нового не добавит
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20.07.2020 13:24 Ответить
Иран оплатил украинской авиакомпании уничтоженньій Боинг , заплатил справедливую компенсацию семьям погибших ? И не собирается пока , нужно принуждать. Да и обьективное расследование инцидента необходимо , для неповторения впредь и наказания реальньіх виновников. Или не ?
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20.07.2020 14:14 Ответить
Боинг наверняка застрахован, в этом случае пусть страховая компания требует с Ирана. Платить Ирану сверх страховки нелогично. А компенсацию получат, я не сомневаюсь, не миллионы правда, но для Украины хорошие деньги, но ведь пока и этой компенсации никто с них не потребовал, были лишь обшие заявления
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20.07.2020 14:25 Ответить
Не существует практики вьіплат страховьіх сумм до решения суда , либо мирового соглашения между сторонами , страховая компания не будет спешить. И почему "не миллионьі"? Иран - не бедная страна , на оружие тратит миллиардьі , плюс вооружает террористов типа "Хамас" и др. С Ирана просто необходимо слупить по максимуму. Как и с РФ , за Боинг МН-17.
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20.07.2020 15:03 Ответить
Как сказал один хвилософ "Богатые мы не потому, что много имеем, а потому что мало тратим". Иран тратит миллиарды на оружие для того, чтобы им не ставили условия за что и сколько платить. Ничего ты с них по максимуму не слупишь, не чем принуждать, заплатят неплохие деньги и на том спасибо. Амеры их не нагнули, что ты там сможешь сделать?
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20.07.2020 15:14 Ответить
Россиянин , не учи нас жить , займись своей территорией. Для Украиньі иранский режим является недружественньім , со всеми вьітекающими последствиями.
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20.07.2020 15:23 Ответить
Это тебе и твоим хозяевам он не дружеский, но точно он не враг Украине. Многие патриоты, вроде Д.Корчинского неплохо о нём отзываются
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20.07.2020 15:34 Ответить
Корчинский - российская консерва , агент влияния. Имхо
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20.07.2020 15:41 Ответить
Повоюй столько как он с Россией, а потом гавкай на него
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20.07.2020 15:57 Ответить
Пользьі от Корчинского - ноль , а вреда много. Басаев тоже воевал с федералами , но до єтого бьіл консервой КГБ , и воевал по их заданию.
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20.07.2020 16:52 Ответить
Я просто угораю с комментаторов, которые в любом зеленом высере видят позитив... Наверное, это помогает им жить...
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20.07.2020 13:37 Ответить
ЗЕля умудряется комментировать даже то,
что происходит без всякого его участия и никак от него не зависит
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20.07.2020 13:15 Ответить
Кто-то мне объяснит - какие сикреты они хотят там обнаружить?
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20.07.2020 15:43 Ответить
Загиблих не воскресиш та Іран не перевиховаєш.
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20.07.2020 15:51 Ответить
 
 