Зеленский о доставке черных ящиков самолета МАУ во Францию: С нетерпением ждем результатов расшифровки и начала переговорного процесса с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

Об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить соответствующие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование согласно международным стандартам", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышеной секретности.

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также принимают участие в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - объяснил Зеленский.

Глава государства уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования.

"Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начало переговорного процесса с Ираном. Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления