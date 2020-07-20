Зеленский о доставке черных ящиков самолета МАУ во Францию: С нетерпением ждем результатов расшифровки и начала переговорного процесса с Ираном
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.
Об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить соответствующие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование согласно международным стандартам", - отметил Зеленский.
Президент сообщил, что ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышеной секретности.
"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также принимают участие в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - объяснил Зеленский.
Глава государства уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования.
"Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начало переговорного процесса с Ираном. Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - подытожил Зеленский.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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https://www.obozrevatel.com/abroad/vojna-versij-kak-ukrainu-odnazhdyi-zadavili-neproverennoj-prichinoj-krusheniya-samoleta.htm Зеленскому на заметку: как Кучма прикрыл Путина, а Украина взяла вину за рухнувший над Черным морем Ту-154
Надеюсь спешить не будут как того желает Нелох. Тщательно нужно смотреть ковырялись ли аятоллы в ящиках.
что происходит без всякого его участия и никак от него не зависит