Экономика понемногу выходит из кризиса, но "худшую точку" мы еще не прошли, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нынешний экономический кризис можно сравнить только с экономическими проблемами, которые были после Второй мировой войны.
Об этом Разумков заявил на пресс-конференции в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир. Пандемия внесла свои ограничения, которые мы видим в мировой экономике и в экономике нашего государства", - отметил спикер Рады.
По словам Разумкова, согласно прогнозам по "еврозоне", будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году - прогнозируется рост лишь на 6%.
"Если мы говорим о выполнении бюджета, к июню бюджет выполнен на 88%, сейчас - 92%. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано", - подытожил глава парламента.
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А це як?
Как можно выходить из кризиса не пройдя худшей
точки?
Если ещё не прошли, то не выходит, а заходит.
- Чего?
- Окажите материальную поддержку первой пионерке. Старая жопа! Девушка, перед вами жертва коммунистического террора. Окажите материальную поддержку! Боженька вас не оставит. Вашей мамочке тоже подадут, вспомните меня.
· - Фима, это ты?
- Нет, это призрак вашего коммунизма.
· - Деточка, подойди! Подойди ко мне, мой https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 пионер ! Скажи, тебе в школе про милосердие говорили?
- Не-а.
- Паршивая школа у тебя, деточка. А тебе мама с папой денюжку дали? Дали на завтрак?
- Ну дали немножко.
- Дали немножко? Ты же всё равно всё прокуришь, проиграешь в автоматы. Дай тёте Фиме денюжку, она за твоё здоровье супу выпьет.(с)
- Скажите, а до земли тут далеко?
- Не очень, километра два-три.
- Как замечательно, а в какую сторону?
- Вниз...
у меня чек в магазине плавно увеличился в два раза как начались перевыборы и свалился на голову зеля
https://biz.censor.net/news/3209098/mvf_otsenil_padenie_ekonomiki_ssha_vo_vtorom_kvartale_v_37
Исходя из этого,на месте Разумкова я бы молчал.