Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский

Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество ежедневных тестов постоянно увеличивается, напомнив, что в первые дни делалось только по 200 тестирований, система лабораторий требовала восстановления. Он также добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что показатель летальности в результате коронавирусной инфекции довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что СБУ продолжает предотвращать нанесения убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен.

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