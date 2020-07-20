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Новости Коронавирус и карантин
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Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский

Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский

Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество ежедневных тестов постоянно увеличивается, напомнив, что в первые дни делалось только по 200 тестирований, система лабораторий требовала восстановления. Он также добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что показатель летальности в результате коронавирусной инфекции довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что СБУ продолжает предотвращать нанесения убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Баканов Иван (303) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
А вы слышали как круто Зеленский поставил на место Кадырку Рамзанова?!..
Не?.. Не слышали?!.. Вот и я не слышал..
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20.07.2020 12:46
+17
забавно, - на пост Звиробий с "угрозами" потерпевшый среагировал моментально. А на реальные угрозы овцейопа ноль внимания
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20.07.2020 12:49
+7
Основний прикол виходить за межі поста...
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6868
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20.07.2020 13:14
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А вы слышали как круто Зеленский поставил на место Кадырку Рамзанова?!..
Не?.. Не слышали?!.. Вот и я не слышал..
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20.07.2020 12:46 Ответить
забавно, - на пост Звиробий с "угрозами" потерпевшый среагировал моментально. А на реальные угрозы овцейопа ноль внимания
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20.07.2020 12:49 Ответить
ну что вы говорите - кадырка пришлет своих головорезов к бубочке и те его научат, как вести с приближенными пуйла надо
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20.07.2020 14:18 Ответить
оно надеется что "обойдет", бо деньги с первой волны уже разграбили-разворовали, а на вторую волну денег нет.
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20.07.2020 13:04 Ответить
- «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы - это не гастрономический магазин. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают.»(с)
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20.07.2020 13:17 Ответить
Вы хоть график "волн" опубликуйте, чтобы хоть как-то ориентироваться в жопе мы или не глубоко.
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20.07.2020 12:46 Ответить
...если эта хуня говорит, что все нормально - значит, пора доставать ОЗК...
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20.07.2020 12:48 Ответить
"Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают».
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20.07.2020 12:48 Ответить
А что у нас первая закончилась?)))
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20.07.2020 12:55 Ответить
кароче зеля, як тот пыонер усегда готов, в том числе и обделаться, тока вот стирать штанишки за ними подтирать дупку боле некому
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20.07.2020 12:57 Ответить
Мы готовы.- Мы это Зеленский и Мендель / Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".17.03. 20
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20.07.2020 13:02 Ответить
гарем у горемыки )))) одни бабы да? да...
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9027

..
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20.07.2020 13:15 Ответить
не бабы - сосны )))
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20.07.2020 14:20 Ответить
Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3193
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20.07.2020 14:45 Ответить
Не обійде якщо не буде запроваджено справжній карантин в Києві та інших критичних областях!
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20.07.2020 13:07 Ответить
Чули куме, каже нас обойдёт.
-Так.Ко всем зайдёт.Як обход у доктора
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20.07.2020 13:09 Ответить
Кстати никаких обходов по палатам при короновирусе нет. Доктора консультируют по телефону, а по палатам бегают только медсестры...
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20.07.2020 13:14 Ответить
Помнится, к нам даже проффесор заходил,шо буваэ крайне редко.Ну и студентки практикантки.Скучно зараз мабуть в лiкарнях
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20.07.2020 13:34 Ответить
В звичайних палатах все як було. А от в короновірусних їх палкою не загониш, - ходять тільки медсестри в скафандрах - фіг взагалі поймеш чоловік чи жінка.
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20.07.2020 13:42 Ответить
Основний прикол виходить за межі поста...
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6868
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20.07.2020 13:14 Ответить
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20.07.2020 13:16 Ответить
И волна вируса обойдет и стрелять перестанут. Что еще не прекратили стрелять, но вы все равно надейтесь
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20.07.2020 13:16 Ответить
оракул хреновый....))) ясновидец.. в глазе *****))))
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20.07.2020 13:19 Ответить
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6434
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20.07.2020 13:18 Ответить
Мы готовы ко второй волне коронавируса, но надеемся, что она нас обойдет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5394
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20.07.2020 13:24 Ответить
Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський - Цензор.НЕТ 618
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20.07.2020 13:37 Ответить
Как вы готовы ко второй волне короновируса?
Так же ,как и к первой волне?

(Распродали все маски, позорно гоняли самолет с "уханьскими беженцами" по всей стране, "министра" посадили в карантин, позже ликвидировали весь общественный транспорт итд.итп...)
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20.07.2020 13:56 Ответить
Ну если бабочка принесет короновирусу извинения, то возможно и обойдется.
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20.07.2020 14:07 Ответить
Набрали повітря і вже готові до другої хвилі, хоча ще з-під першої не випірнули...
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20.07.2020 14:43 Ответить
Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7946
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20.07.2020 14:43 Ответить
зе Баригу посадить
хоч обіцяли на весну.
як виявилось" в падлу".
тепер любителі Петра
ї..уть їх в дирки всі..
Ну що поробиш -жизнь безпощадна... )))))))))))))))))))
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20.07.2020 21:31 Ответить
 
 