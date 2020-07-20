Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны
Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска продолжили применение тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг осуществил 4 обстрела позиций защитников Украины.
"В районе н.п. Мироновский российско-оккупационные войска осуществили 17 выстрелов из 122-мм артиллерии и выпустили 6 мин калибра 120 мм. Обстрел велся с направления от оккупированного села Санжаровка.
Вблизи Марьинки, Старогнатовки и Павлополя оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.
Потери врага, в результате адекватного ответа украинских военнослужащих уточняются.
По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня в составе Объединенных сил нет.
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20.07.2020 11:52
Виталий
Портников
Украинский публицист, писатель и телеведущий
и где приказ главнокакбыкомандующего подтянуть-вернуть на старые позиции нашу артиллерию в случае применения противником запрещенных Минском калибров ????
адекватный ответ - так адекватный... надоело хлопцам дулями отстреливаться !!!!!
Мне милее их жалобы , чем наше нытье!