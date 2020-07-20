РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6132 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
964 9

Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска продолжили применение тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг осуществил 4 обстрела позиций защитников Украины.

"В районе н.п. Мироновский российско-оккупационные войска осуществили 17 выстрелов из 122-мм артиллерии и выпустили 6 мин калибра 120 мм. Обстрел велся с направления от оккупированного села Санжаровка.

Вблизи Марьинки, Старогнатовки и Павлополя оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены шесть наемников РФ, - штаб

Потери врага, в результате адекватного ответа украинских военнослужащих уточняются.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня в составе Объединенных сил нет.

Минобороны (9400) обстрел (27626) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо це за безобразие такэ? палят у билый свит як у грывенку, у них там шо, тир шоле? и куда юнеско зырит?
показать весь комментарий
20.07.2020 12:53 Ответить
Найвеличніший Янелох замість відповіді кадирову - в парканадцятий раз чухнув у відпустку за державний кошт. Цього разу - на острів Бірючий, де для нього цілий рік ремонтували хатинку Януковича, яка не використовувалася п'ять попередніх років. Яка послідовність після заселення дачі Ющенка… Велосипедом поїхав? - ходять чутки шо для таємної зустрічі з Пуйлом???
показать весь комментарий
20.07.2020 12:54 Ответить
Якщо зустрінеться, то буде лошарою. Кацапи обов"язково це засвітять для чергового шкандалю.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:07 Ответить
Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6202
показать весь комментарий
20.07.2020 12:56 Ответить
когда захотел понравится путину и его электорату в Украине, НО о тебя вытерли ноги и послали нах...
Почитайте..

https://vot-tak.tv/novosti/zametka-na-polyah-putinskogo-plana-trebovaniya-kadyrova-signal-zelenskomu/

Заметка на полях путинского плана. Требования Кадырова - сигнал Зеленскому
20.07.2020 11:52

Виталий

Портников
Украинский публицист, писатель и телеведущий
Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 36
показать весь комментарий
20.07.2020 13:10 Ответить
4 вражеских обстрела / А ещё 09.07.19 главнокомандующий -четыреждыуклонист с апломбом заявлял: Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:12 Ответить
вот такое прекращение огня, по-зеленому...
показать весь комментарий
20.07.2020 13:17 Ответить
ну-ну-ну...
и где приказ главнокакбыкомандующего подтянуть-вернуть на старые позиции нашу артиллерию в случае применения противником запрещенных Минском калибров ????
адекватный ответ - так адекватный... надоело хлопцам дулями отстреливаться !!!!!
показать весь комментарий
20.07.2020 13:23 Ответить
А прочему трактористы и шахтеры не жалуются что фашисты нацисты их не накрывают?
Мне милее их жалобы , чем наше нытье!
показать весь комментарий
20.07.2020 13:44 Ответить
 
 