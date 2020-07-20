Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска продолжили применение тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг осуществил 4 обстрела позиций защитников Украины.

"В районе н.п. Мироновский российско-оккупационные войска осуществили 17 выстрелов из 122-мм артиллерии и выпустили 6 мин калибра 120 мм. Обстрел велся с направления от оккупированного села Санжаровка.

Вблизи Марьинки, Старогнатовки и Павлополя оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

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Потери врага, в результате адекватного ответа украинских военнослужащих уточняются.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня в составе Объединенных сил нет.