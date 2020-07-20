Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК: Не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством
Группа общественных организаций обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник.
"Общественные организации призывают президента Зеленского безотлагательно: 1) инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева; 2) подать законопроект во исполнение меморандума с МВФ о передаче в Верховный суд отдельных категорий дел, подсудных пока этому суду, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем", - говорится в тексте.
Авторы заявления напоминают, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже обнародовало информацию о злоупотреблениях в ОАСК.
"Нескольким судьям тогда также было сообщено о подозрении. Однако тогда Высший совет правосудия отказался даже отстранить подозреваемых из ОАСК Павла Вовка и Игоря Погрибниченко от правосудия. Несмотря на ходатайство прокуроров, срок расследования этого дела не был продлен", - указывается в заявлении.
Представители общественности подчеркнули, что президент Зеленский в октябре 2019 года просил "дать ему разобраться с этим Окружным админсудом".
"Однако он до сих пор не сделал ничего, чтобы прекратить судейский произвол, даже несмотря на неоднократные призывы общественности и даже внимание МВФ к деятельности этого суда. Еще при президентстве Петра Порошенко вопрос ликвидации Окружного админсуда Киева был инициирован и тогдашний глава государства даже получил согласование Высшего совета правосудия на это, однако, позже в указе президента упоминание о ликвидации ОАСК исчезло", - отмечается в заявлении.
Согласно Конституции Украины, подчеркивается в тексте, именно президент после консультаций с Высшим советом правосудия имеет право внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий ликвидацию ОАСК.
"Деятельность ОАСК не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством, судьи считают себя безнаказанными и имеют чрезвычайное влияние на деятельность других государственных органов, создавая угрозы для надлежащей деятельности системы власти в государстве. Дальнейшее существование ОАСК приведет к только новым злоупотреблениям его судей, поэтому Окружному админсуду Киева не место в системе судоустройства Украины", - подчеркивают авторы заявления.
Под заявлением подписались такие организации, как Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Всеукраинское объединение "Автомайдан", движение ЧЕСТНО, Центр экономической стратегии, Transparency International Ukraine, Институт законодательных идей, Центр общественного мониторинга и исследований, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Сеть защиты национальных интересов "Антс", Антикоррупционный штаб и Харьковский антикоррупционный центр.
Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може треба із судей почати?
Хоча, як показує практика інших країн, при системному відстрілі "вовків" частина "вовченят" може вирости і в "сторожових псів закону". Головне системна робота по "вовкам", а не так, коли тільки визвірився на вищу по ієрархії тварину.
Вовк и ОАСК
Сейчас будет какое-то резюме всего что я там увидел. Я хочу сразу оговориться, что скорее всего нам показали только вершину айсберга. Тут будут довольно общие факты + мое ПРИМЕРНОЕ понимание развитие событий + какие-то мысли. ЛИЧНО МОЯ ПРОСЬБА - прочитайте этот пост пожалуйста, это важно.
Я хочу сразу сказать что я ...издец на эмоциях, я очень не люблю всякие фразы типа "вешать на столбах", но именно в таких эмоциях я сейчас нахожусь. Не потому что я любитель "ставить к стенке", а потому что я тупо не вижу что тут вообще можно сделать. Ну нам ...изда как стране, понимаете? Мы тут можем делать Прозорро, забирать у Коломойского Приват, безвиз получать - это все ТУПО ДО ...ИЗДЫ, потому что реальная власть не у нардепов, не у Президента (Порошенко вон как сейчас сношают и норм), реальная власть у судей. Они ахренели вкрай, они тупо делают что хотят И ОТКРЫТО ХВАСТАЮТСЯ ТЕМ ЧТО ИМ НИКТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
Есть такой Суд - Окружной Административный Суд Киева (ОАСК), он рассматривает дела, в которых обжалуются решения органов власти государственного и местного уровней, решение о публичной службы и избирательного процесса. Однако расположение в Киеве значительно поднимает важность этого учреждения, ведь в ней рассматриваются все дела, касающиеся ЦИК, Кабмина, всех министерств, НБУ, НАЗК и т.д.
Несколько решений ОАСКа:
* Останавливал переименования УПЦ МП (по закону они должны быть В НАЗВАНИИ указать что это филиал церкви РФ, куча народа этого не понимает).
* Остановил переименование проспектов "Московский" и "Ватутина"
* Запретил Супрун выполнять обязанности Министра Здравоохранения
* Остановил реформу пищевого обеспечения ВСУ (упрощенно)
* Принимал решения о разгоне Майдана
* Восстанавливал Насирова на должность главы Налоговой
* Оспаривал национализацию Приватбанка (Сурки по своим 7 млрд тоже в ОАСК подавались).
Кино НАБУ разделено на несколько основных тем.
Тема 1 - то как живут и зарабатывают Судьи ОАСКа.
На самом деле это самая скучная часть фильма, ну потому что КОГО Я, ...ЛЯТЬ,СЕЙЧАС УДИВЛЮ, когда скажу что эти чуваки живут как короли в огромных домах, с кучей машин, отдыхают на мальдивах и летают чартерными рейсами.
Понравился один момент (как якобы зарабатывали на ОВГЗ) бывшая жена Вовка (у судей бывших не бывает на них можно записать кучу всего интересного) + брат + близкие родственники мутили такую схему:
Они шли в банк, покупали ОВГЗ по рыночной цене, потом продавали какому-то третьему лицу ДОРОЖЕ рыночной (вот она прибыль), а тот просто продавал ОБРАТНО В БАНК эти же ОВГЗ по рыночной цене. Все это можно было делать в течении одной минуты и ты хер к чему подкопаешься, потому что типа "ну покупатель лох, купил ОВГЗ дороже рынка, я тут причем?" 15 лямов так заработали. Все понимают, что это взятка, а доказать не могут.
Тема 2 - заказные решения ОАСКа.
Когда Зеленский выиграл выборы, для того чтобы объявить досрочные парламентские нужно было признать что в ВР нет коалиции. Тогда новый Президент роспускает парламент и говорит "раз нет коалиции, значит эта ВР не представляет народ, нужны перевыборы". Результат мы знаем - фотографы, водители, ведущие 1+1 заняли свои места в ВР. В этом Зе помог Вовк.
Цитата диалога Вовка (подразумеваем что говорит с Грановским, он был "мостиком коммуникации" с ОАСКом во времена Порошенко) "Я говорю Саша, так а что ты это, сомневался в нашей политической проституции? (смеется) Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить".
Дальше - Вовк хотел запретить всем чиновникам выезжать из страны, ТУПО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗВОНИТЬ ИМ И БРАТЬ БАБЛО ЧТОБЫ ОН ЭТО РЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУД НЕ ПРОТАЩИЛ. Цитата "Я думаю обосрется полстраны, *****. это шаг ***********"
И Вовк прав - у нас же "73%", вы думали они посадят кого-то?!))) (КАК РАЗ ИХ РАБОТА - САЖАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ), нет, идиоты, они просто бабло хотели собирать на страхе чиновников что их из страны не выпустят.
Тема 3 - захват власти главой ОАСК других судебных организаций (КСУ, ВРП и так далее).
Есть такая штука как ВРП - Вища Рада Правосуддя.
Нафиг она нужна?
Самая главная ее "ценность" это то что она СНИМАЕТ судейскую неприкосновенность. ВОТ ИМЕННО, СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫШЕЛ ЭТОТ МАТЕРИАЛ ИМЕННО НА ВРП И БУДЕТ СОСРЕДОТОЧЕНО ВСЕ НАШЕ ВНИМАНИЕ.
Потому что, чтобы лишить свободы Вовка или Аблова, НУЖНО ГОЛОСОВАНИЕ ВРП. Если его нет - то ИХ ДАЖЕ В СИЗО НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПОСАДИТЬ.
Неприкосновенность. Шо? Зеленский там шото снимал? Ага, ***** пошли, идиоты.
Вовк, со своими кентами:
Во первых саботировал результаты выборов в ВРП, если туда не проходили люди которые ему подконтрольны (через адвокатов подавали иск чтобы оспорить результаты конкурса).
Во вторых - продвигали туда своих шестерок.
Есть разговор между Вовком и (скорее всего) помощником народного депутата Кивалова (которая сейчас нардеп от ОПЗЖ, Антонина Славицкая, член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, ЛОЛ ...ЛЯТЬ).
Разговор про организации иска чтобы заблокировать конкурс в ВРП по Президентской квоте (на тот момент Президентом еще оставался Порошенко, который хотел успеть назначить своих членов в ВРП). Интересно что в свое время, Вовк и Славицкая были помощниками у нардепа Кивалова. Что они сделали:
Шаг 1: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81476311 22.04.2019 ОАСК через обеспечение иска, блокирует конкурс на назначение 2х членов ВРП от Президента Порошенко.
Шаг 2: В мае Порошенко таки назначает двоих человек в ВРП, несмотря на ОАСК.
Шаг 3: ДБР открывает на Порошенко дело, за то что тот назначил двух человек в ВРП.
Шаг 4: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84617974 25.09.2019 апеляция сбивает ухвалу ОАСКа 22.04.2019. Получается дело против Пороха теперь основано на воздухе. Каденция этих двоих членов ВРП оказалась недолгой, Зеленский, как стал Президентом, отменил указ о назначении этих двух членов в ВРП (ото Вовк обрадовался).
Вовк имеет ******** влияние на конституционный суд украины. Он, фактически организовал переворот, благодаря чему главой КСУ стал Тупицкий, тот самый черт, против которого мы боролись, когда Беня хотел признать неконституционным закон о Фонде Гарантирования Вкладов.
Какие решения принимал КСУ:
* 26.02.2019 КСУ признал неконституционным закон про "незаконне збагачення".
НАБУ как раз расследовало "незаконное обогащение" Вовка и его зама. Но после решения КСУ - все дела были закрыты. ОЙ КАК УДОБНО!
* Дальше, 05.06.2019 (АККУРАТ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ) КСУ принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами. Таким образом суд встал на сторону истца - завода олигарха Игоря Коломойского (https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-ksu-proty-nabu/29984832.html ). Это ОООЧЕНЬ помогло Коломойскому через Центрэнерго выкачивать МИЛЛИАРДЫ через гавно-контракты со своими прокладками (он до сих пор это делает).
* Вовк не раз в телефонных разговорах говорил что работает над признанием закона "про очищення влади" неконституционным. Но под КСУ были публичные акции протеста и они зассали. Правда нужно сказать что ДЕЛО ВОВКА ЖИВЕТ, они просто отодвинули "принятия решения", потому что были протесты. Вовк - лучший друг регионалов.
Ну и напоследок, тема 4 - "особый статус" ОАСК и его судей
13.03.2019 ОАСКовцы https://www.slidstvo.info/articles/den-narodzhennya-ablova-polityky-skandalni-suddi-ta-holovnyj-vijskovyj-prokuror/ праздновали днюху Аблова . Пришло куча ВИП гостей включая членов ВККС, Верховного суда и ЛЮДЕЙ ПО КОТОРЫМ РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЕЛА В ОАСКе ...лять! Офигенный суд, просто офигенный.
Вишенка на тортик. Вовк больше всего гордится тем что пережил "реформы попередников":
"Мне интересно было показать, что допустим мы можем быть уникальными. Ну а чего мы не уникальны? Ми единственный суд, который вообще ***** 5 лет пережили их всех (прошлая власть). Не ликвидированный, не реформированный. Показываем зубы, ***".
Один из судей ОАСК: "Окружной админсуд, он самый надежный, как автомат Калашникова. Будем надеятся что он не только эти власти пережил, но и еще 15 переживет".
Я не знаю как это закончить. Какими словами. Этих людей просто не должно быть в Украине, точка. Россия, война, реформы? Да ***** это все вообще. ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ***** ЗНАЧЕНИЯ. ВСЕ ВАШИ ****** РЕФОРМЫ, ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ, МИТИНГИ ********, ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ПОКА ВОВК И АБЛОВ ЖИВУТ В УКРАИНЕ.
Я буду делать все что могу, чтобы это дело не слили. Очень надеюсь, что вам тоже не пофиг и что вы такого же мнения как и я.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2695402920674216&set=a.1543210132560173&type=3 Марк Савчук , Демократична Сокира.
Если, канешно, зеленские с портновыми не уедут на ростов.
тому, бодай найменшого толку від подібних заяв до нашого нікчемного недогаранта від суспільства нема і бути не може.