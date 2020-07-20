Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета. ДОКУМЕНТ

10 июля адвокат военного медика Яны Дугарь, одной из подозреваемых по делу Шеремета, получил ответ Министерства юстиции на свой запрос. Представители ведомства официально заявили, что методика, по которой в Яне Дугарь "опознали" девушку-разведчицу с известного видео, в Реестре отсутствует.

"По данным Реестра, методика, которая определяет порядок психологического анализа на предмет выявления и сравнения отдельных индивидуально-психологических, кинематических и динамических особенностей двигательной моторики невербального поведения человека, отсутствует", - заверили защиту. Также в Минюсте добавили, что такая методика на государственную регистрацию не подавалась, сообщает Цензор.НЕТ в материале "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

Нет в Реестре и Методики психологического анализа личности (автор Морозов О.М.) и методики под названием "Аудиовизуальная диагностика психологических состояний с целью осуществления психологического воздействия" (автор Моротова Т.Р.), которые использовались экспертами при подготовке выводов. Эти методики являются неофициальными.

В то же время, методики проведения судебных экспертиз в обязательном порядке подлежат аттестации и государственной регистрации.

Полностью материал читайте здесь.