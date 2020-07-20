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Новости Агрессия России против Украины Убийство Шеремета
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Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета. ДОКУМЕНТ

10 июля адвокат военного медика Яны Дугарь, одной из подозреваемых по делу Шеремета, получил ответ Министерства юстиции на свой запрос. Представители ведомства официально заявили, что методика, по которой в Яне Дугарь "опознали" девушку-разведчицу с известного видео, в Реестре отсутствует.

"По данным Реестра, методика, которая определяет порядок психологического анализа на предмет выявления и сравнения отдельных индивидуально-психологических, кинематических и динамических особенностей двигательной моторики невербального поведения человека, отсутствует", - заверили защиту. Также в Минюсте добавили, что такая методика на государственную регистрацию не подавалась, сообщает Цензор.НЕТ в материале "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

Минюсту неизвестна методика, с помощью которой идентифицировали подозреваемых по делу Шеремета 01

Нет в Реестре и Методики психологического анализа личности (автор Морозов О.М.) и методики под названием "Аудиовизуальная диагностика психологических состояний с целью осуществления психологического воздействия" (автор Моротова Т.Р.), которые использовались экспертами при подготовке выводов. Эти методики являются неофициальными.

В то же время, методики проведения судебных экспертиз в обязательном порядке подлежат аттестации и государственной регистрации.

 Полностью материал читайте здесь.

Автор: 

Шеремет Павел (564) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+22
Для суду доказів НУЛЬ, але людей тримають. Цікаво, а відповідати за таке свавілля вони будуть, чи як завжди? І, до речі, шмаркля по самі вуха в тому лайні замастилась. Чи йому пофіг, #аккаяразніца - трохи гімна більше, трохи гімна менше, все-одно засранець...
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20.07.2020 15:56
+20
А то чмо куди вітер, туди й воно. Ще трошки, воно й порохоботом стане. І буде верещати, що завжди ним був.
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20.07.2020 15:57
+18
Все, справа валиться. Мінюст вже побіг з "човна"
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20.07.2020 15:52
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Все, справа валиться. Мінюст вже побіг з "човна"
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20.07.2020 15:52 Ответить
Ты же радовался когда их задержали!
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20.07.2020 15:55 Ответить
А то чмо куди вітер, туди й воно. Ще трошки, воно й порохоботом стане. І буде верещати, що завжди ним був.
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20.07.2020 15:57 Ответить
і ********** стане.
то така порода.
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20.07.2020 16:24 Ответить
это упоротый сектант ВАНЫ.

Все, кто стоит на пути Багини к императорскому трону - враги.
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20.07.2020 17:05 Ответить
Було.
Факт!
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20.07.2020 16:07 Ответить
Це я у ботоферми російського шпигуна Порошенка тепер на другому місті? Після Юлі? Це тепер сулімавсевкрав? Ну що ж, подяка вам за визнання...
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20.07.2020 16:19 Ответить
а за чим Порошенко шпигував ?

За Юлією Володимірівною ?
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20.07.2020 17:06 Ответить
У російського шпигуна Порошенка було завдання шкодити, корумпувати країну, грабувати її, робити українців злиднями, сіяти в суспільстві протирічча. Він з цим завданням добре поравсь.
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20.07.2020 19:37 Ответить
а прийняв він найбагатшу в Європі некорумповану країну з добрими сусідами, заможними громадянами та без всяких протирічь ?
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20.07.2020 20:07 Ответить
Як він отримав владу в шахрайський спосіб: "водинтур, або війна", так він і продовжив. Порошенко - геніальний пройдисвіт і створювач шахрайських схем по злочинних заробітках на десятки мільярдів доларів. Але його талан йому шкоду і наніс. Тепер про нього, як про нещиру і жадібну людину, знають в усьому світові і скільки б він не нав'язував світовому суспільству якусь свою мульку, на його бік ніхто не стане, якщо хтось йому висуне реальне звинувачення. А це в нього ще попереду.
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20.07.2020 21:26 Ответить
ти Портнову свої факти про злочинні заробітки десятків мільярдів доларів вже петедав ?
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20.07.2020 21:28 Ответить
Навіщо Портнову? Є https://www.youtube.com/watch?v=VKfoRwCAYOA хороший парєнь Коля(Злочевський) , є аудіо записи, є свідки, є біглий олігарх Володимир Оніщенко, який теж радий дати свідчення. Там красиво все - і рух грошей, і мотивація, і навіть книга Оніщенка "Петро П'ятий" на п'яти світових мовах. Читали? Вам ніколи? А ця книга є в бібліотеці всіх світових лідерів, що мають якісь стосунки з Порошенком.
Грошей там - небагато, лише 10 млн. дол. Але ця типова дрібничка вносить у портрет пана Порошенка "непозбувну бентегу"...))
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20.07.2020 22:02 Ответить
Вано, а как же футболочки и бороды?
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20.07.2020 16:10 Ответить
Для суду доказів НУЛЬ, але людей тримають. Цікаво, а відповідати за таке свавілля вони будуть, чи як завжди? І, до речі, шмаркля по самі вуха в тому лайні замастилась. Чи йому пофіг, #аккаяразніца - трохи гімна більше, трохи гімна менше, все-одно засранець...
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20.07.2020 15:56 Ответить
/////
Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 ·https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#
Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів.

Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 3588

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Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9942 Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 579Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1178

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20.07.2020 16:00 Ответить
«Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори...» (с)

-
Що там за «спєци», ми вже знаємо від Корецького...
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20.07.2020 16:35 Ответить
Я считаю, что подозреваемых по этому делу задержали незаконно, а доказательства высосаны из пальца. Паша Шеремет сам выбрал свою судьбу, он приехал в чужую страну за сенсацией, приехал зарабатывать на войне и горе украинцев. Зачем мусолить эту тему так долго не понятно, вот вчера в ДТП под Ровно вся семья погибла из за пьяного дебила водителя, вот их мне гораздо больше жалко.
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20.07.2020 16:01 Ответить
Тему мусолить нужно потому что зебильные оккупанты кинули за решетку патриотов обвиняя их в убийстве Шеремета.
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20.07.2020 16:07 Ответить
У зебільної влади залишилась вилка - саджати невинних або визнавти себе злочинцями.
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20.07.2020 16:12 Ответить
Методики известные, и даже не менялись: веревка, мыло, клей, противогаз,
увесистый том дела... добрый и плохой следователь.......
наконец то ... просто "хорошее, обнадеживающее" слово
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20.07.2020 16:02 Ответить
Да кто бы сомневался, дело с самого начала было шито белыми нитками авакяшкой и ватными зебилами.
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20.07.2020 16:03 Ответить
От так!
Я так розумію, що трошки часу і можна буде подавати в суд на Зеленського?
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20.07.2020 16:05 Ответить
Подавати до суду на зелену шмарклю вже зараз є багато приводів, але який сенс в цьому, якщо судами керує портнов.
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20.07.2020 16:09 Ответить
Методика пишется на основании практики, с чего-то нужно начинать.
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20.07.2020 16:05 Ответить
Волшебная отмазка от зхебилки, а давай сажать людей на основе гадания на кофейной гуще - посадить тысяч 100, а потом выяснить какой процент из них реально виновны, та сказать практика покажет. И надеюсь что лечить тебя будут так же экспериментально, нужно чтобы лекарства испытывали на ватно-зебильных животных.
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20.07.2020 16:13 Ответить
Ты тут прямо "без мыла в задницу": уже нашёл где-то зебилов, и всех подозреваемых выпустил, как невиновных.
Думать не пробовал, да и нечем, скорее всего.
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20.07.2020 16:18 Ответить
надо на основании твоего коммента начать придумывать методику выявления потенциальных карманных воров, посадить тебя, а потом уже дорабатывать методику.

Правильно ?
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20.07.2020 17:09 Ответить
Лучше посадить тебя, на воле от тебя явно мало пользы.
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20.07.2020 19:46 Ответить
на тебя корона не давит быть измерителем пользы и одновременно генератором новых методик определения виновности ?
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20.07.2020 19:49 Ответить
Так ты просто идиот, типа не ватно-зебильный (что в в общем-то редкость)? Ну и думать в отличие от тебя я умею, и знаю, что аттестация и регистрация методик криминалистической экспертизы введена не просто так, а ради того, чтобы не сажать невиновных людей на основе их выводов. И практическое подтверждение новых методик определяют практическим путем, когда есть другие неопровержимые доказательства преступления, а не когда абсолютно ничего нет и людей обвиняют в убийстве только на основании этой непроверенной методики. При этом вполне очевидное несоответствие роста обвиняемых с ростом преступников "экспертов" почему-то не волнует вообще.
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20.07.2020 17:10 Ответить
А ты всё-таки не просто тупой, а очень тупой. Где ты в моём комменте увидел, что я против методик? Ещё раз повторяю, специально для ОЧЕНЬ тупого: методика разрабатывается на основании практического опыта! Вот случай с Дугарь и послужит таким опытом. Это не "подтверждение новых методик", а начало их разработок.
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20.07.2020 19:44 Ответить
ты, зебил, понимаешь, что людей сажают исключительно на основании УЖЕ РАЗРАБОТАННЫХ И УТВЕРЖДЁННЫХ методик,

а не на основании разрабатывающихся ?
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20.07.2020 19:51 Ответить
Ну ты действительное тупое ватно-зебильное животное ,специально для тебя дегенерата - НЕЛЬЗЯ ОСУЖДАТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ НИКЕМ НЕ ПРИЗНАННЫХ И НИКЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ТЕОРИЙ некоего "эксперта". Точно таким же образом, кто угодно может назваться экспертом и выдвинуть методику, которая гласит что Шеремета убил некий пользователь сайта Цензор.нет https://censor.net/user/50050 исходя из ника, личной неприязни и превосходства арийской расы. Так вот на тебе и стоит опробовать, такую теорию, наберешься опыта в тюрьме, послужишь началом разработки новой методики определения убийц не выходя из кабинета следователя.
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21.07.2020 01:31 Ответить
Виходить, що злочинцями є слідчі, а не підозрювані.
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20.07.2020 16:10 Ответить
НЕ тільки слідчі, вони ж користувалися методикою грудневого брифінгу, А далі все так, як казав синок шофера бабусі, лякавшую його божою карою, "бозя бабо юринда, автоінспектор - оце да".
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20.07.2020 16:21 Ответить
https://youtu.be/9ou_ZDg1gyA?t=4193 Зеленський дякує слідчим та прокурорам за халтурно зліплену справу про вбивство Шеремета (відео)
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20.07.2020 16:42 Ответить
Мляаа... а на бараньих кишках погадать не пробовали? проверенный временем способ!
кучу народа таким способом приговорили!
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20.07.2020 16:43 Ответить
Або відчекрижити курці голову та погадати на передсмертному переплясі декапітованої тушки. В Африці теж багато кого так звинуватили.
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20.07.2020 19:36 Ответить
то есть зелибобики сфальсифицировали следствие...
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20.07.2020 17:58 Ответить
у них ещё мотив "логичный" дестабилизировать обстановку, зачем, и что за юридический термин такой дестабилизировать ситуацию
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20.07.2020 18:01 Ответить
дивно, що вони ще ескрасенсів до експертизи не запросили
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20.07.2020 18:34 Ответить
 
 