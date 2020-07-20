Минюсту неизвестна методика, с помощью которой "идентифицировали" подозреваемых по делу Шеремета. ДОКУМЕНТ
10 июля адвокат военного медика Яны Дугарь, одной из подозреваемых по делу Шеремета, получил ответ Министерства юстиции на свой запрос. Представители ведомства официально заявили, что методика, по которой в Яне Дугарь "опознали" девушку-разведчицу с известного видео, в Реестре отсутствует.
"По данным Реестра, методика, которая определяет порядок психологического анализа на предмет выявления и сравнения отдельных индивидуально-психологических, кинематических и динамических особенностей двигательной моторики невербального поведения человека, отсутствует", - заверили защиту. Также в Минюсте добавили, что такая методика на государственную регистрацию не подавалась, сообщает Цензор.НЕТ в материале "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".
Нет в Реестре и Методики психологического анализа личности (автор Морозов О.М.) и методики под названием "Аудиовизуальная диагностика психологических состояний с целью осуществления психологического воздействия" (автор Моротова Т.Р.), которые использовались экспертами при подготовке выводов. Эти методики являются неофициальными.
В то же время, методики проведения судебных экспертиз в обязательном порядке подлежат аттестации и государственной регистрации.
Полностью материал читайте здесь.
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то така порода.
Все, кто стоит на пути Багини к императорскому трону - враги.
Факт!
За Юлією Володимірівною ?
Грошей там - небагато, лише 10 млн. дол. Але ця типова дрібничка вносить у портрет пана Порошенка "непозбувну бентегу"...))
Ольга Чернышук с Яной Дугарь и https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650# ещё 2 .
https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650 16 июля в 22:33 ·https://www.facebook.com/olga.chernyshuk.5/posts/3081070242014650#
Сьогодні вночі вперше за більш ніж півроку https://www.facebook.com/jukuzmenko?fref=mentions Юлия Кузьменко та Андрій Антоненко стояли разом. Всі, хто був присутнім на засіданні, мали змогу побачити ту різницю в зрості між ними у 15 см, яку так завзято не хочуть визнавати слідчі, судді та прокурори, бо ж вона суперечить зображенням ймовірних вбивць Шеремета з камер спостереження, які мають однаковий зріст.
Сьогодні о 14:50 знову маємо судове засідання, на якому адвокатів всіх обвинувачених у справі Шеремета будуть обмежувати у строках знайомства з матеріалами справи до 10 днів.
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Що там за «спєци», ми вже знаємо від Корецького...
увесистый том дела... добрый и плохой следователь.......
наконец то ... просто "хорошее, обнадеживающее" слово
Я так розумію, що трошки часу і можна буде подавати в суд на Зеленського?
Думать не пробовал, да и нечем, скорее всего.
Правильно ?
а не на основании разрабатывающихся ?
кучу народа таким способом приговорили!