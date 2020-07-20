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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа

Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа

Командующий Военно-морскими силами, контр-адмирал Алексей Неижпапа отмечает, что введенные против Российской Федерации международным сообществом санкции не привели к отказу Россией захватить украинские территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Неижпапа сказал во время телефонного брифинга о начале проведения международных военных учений Sea Breeze - 2020, отвечая на вопрос, насколько реальна угроза наступления России на материковую часть Украины с оккупированного Крыма.

"Война с Российской Федерацией у нас продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми встретили это в Крыму. К сожалению, те санкции, которые сейчас осуществляются Европейским Союзом и Соединенными Штатами, еще не (достигли) полного успеха, и Российская Федерация не отказалась от своих намерений", - сказал Неижпапа.

По его словам, корабли Черноморского флота РФ достаточно активны в Черном море, в частности вблизи месторождений газа. Также в Азовском море размещаются корабли ФСБ России и российские военные корабли осуществляют контроль за судоходством в Керченском проливе.

Читайте: Главная база ВМС Украины - это Севастополь, и мы туда вернемся, - Неижпапа

"Россия показывает всем, что Азовское и Черное море - это ее зона влияния, постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил", - подчеркнул Неижпапа.

В свою очередь командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк во время телефонного брифинга высказал мнение, что Россия не является доминирующей страной в Черном море.

"Я не думаю, что Россия занимает доминирующее положение в Черном море. Это международные воды. Военно-морские силы США действуют там, как и ВМС многих других стран, мирным путем", - сказал Блэк.

В частности, он напомнил, что ВМС различных стран проводят в Черном море военные учения. Блэк добавил, что все придерживаются положений международного морского права и Конвенции Монтре.

Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.

Также читайте: Песков назвал "абсолютной глупостью" угрозу войны с Украиной

Автор: 

ВМС (1476) россия (96001) санкции (11421) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+12
Угроза от России всегда реальна. Крымско-татарская пословица - "Если твой сосед русский - держи топор под подушкой". Останавливать РФ нужно сильной армией, международным эмбарго и отключением банков от SWIFT.
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20.07.2020 13:46
+8
Портников, ещё в начале войны, сказал похоже: "Живя по соседству с вампиром, стоит держать при себе осиновый кол...".
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20.07.2020 14:09
+6
Палата №6 Предложи что-нибудь получше
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20.07.2020 13:44
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Значить пора знімати? Як того й хоче зеКо-*****
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20.07.2020 13:39 Ответить
скорее всего Зеля снимет Неижпапу...
Слишком он какой то анти-российский..., и санкции бы снял, но не от него это зависит...
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20.07.2020 13:42 Ответить
папа у него хороший, да и сам он стратег, каких еще в америке поискать
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20.07.2020 13:40 Ответить
Хоч одна людина в Україні почала говорити те що думає весь український нарід! Санкції були нікчемними і це було зрозуміло з самого початку! Захід не збирався реально допомагати Україні, а лише використав агресію росії проти України щоб вирішувати свої питання в росії за допомоги санкцій! Це брунда політика яка не має нічого спільного з союзницькими відносинами! Це фальсифікація союзницьких відносин!
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20.07.2020 13:40 Ответить
Палата №6 Предложи что-нибудь получше
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20.07.2020 13:44 Ответить
Адмиралам-генералам лучше бы не умничать на околовсяческие темы, а заниматься своими вопросами и прежде всего боевой подготовкой
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20.07.2020 13:44 Ответить
Угроза от России всегда реальна. Крымско-татарская пословица - "Если твой сосед русский - держи топор под подушкой". Останавливать РФ нужно сильной армией, международным эмбарго и отключением банков от SWIFT.
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20.07.2020 13:46 Ответить
Портников, ещё в начале войны, сказал похоже: "Живя по соседству с вампиром, стоит держать при себе осиновый кол...".
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20.07.2020 14:09 Ответить
Если твой сосед русский - держи топор в его спине.
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20.07.2020 15:30 Ответить
Именно поэтому татары вместе с топором спокойно живут под ******.
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20.07.2020 17:36 Ответить
Если Вы о кырымлы - то это ложь, если о Татарстане - то это временно.
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20.07.2020 18:04 Ответить
Может приведете пример активного противодействия? Прежде чем сказать "ложь", аргументируйте. Лидеры крымских татар свалили в Киев, бросив все. Те ребята, которые оказали сопротивление были убиты и арестованы в первые дни - теперь тишина и разговоры.
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20.07.2020 18:07 Ответить
"Именно поэтому татары вместе с топором спокойно живут под ******."
Это ложь, нечего тут аргументировать, даже коллаборанты не живут спокойно. Безоружными оказывать сопротивление, когда военные просто дезертировали, а большая часть оказались предателями? Нужно было как польская кавалерия во Второй Мировой?
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20.07.2020 18:36 Ответить
Лжете вы. Вам отлично известно, что на Донбассе ситуация еще более сложная. А насчет Крыма, примерно то же было во время немецкой оккупации.
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20.07.2020 18:38 Ответить
Да-да - "народы предатели", "белый конь для Гитлера", депортация (кырымлы, чеченцы, ингуши).
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20.07.2020 18:41 Ответить
И не нужно лгать про дезертиров. Вам должно было быть известно, что наши воины до последнего удерживали свои воинские части, пока в Киеве были заняты дерибаном кресел и портфелей. За редким исключением украинская армия выполнила свой долг и с честью ушла, так и не получившая приказа.
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20.07.2020 18:41 Ответить
Какого приказа? Присягу нужно выполнять и устав.
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20.07.2020 18:44 Ответить
Я вижу сопротивление в Донбассе, где украинские патриоты вывешивают флаги, убивают врагов и устраивают диверсии, нагоняя на мордорцев страх и делая их жизнь некомфортной. В Крыму тихо и очередной курортный сезон.
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20.07.2020 18:15 Ответить
Я вообще "в Донбассе" ничего не вижу. Вам не мешают - парашют, след от звёздочки на ушанке и ложечка в стакане с чаем?
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20.07.2020 18:39 Ответить
В Донбасі - це геологічний термін, а саме - в Донецькому вугільному басейні, тобто глибше поверхні Землі. На Донбасі - це теріторія, поверхня. Тому в не геологічному тексті треба вживати НА ДОНБАСІ. Якшо, звичайно, ви не рашист.
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20.07.2020 22:30 Ответить
Вы этот ликбез для меня написали? Если да, то зачем?
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20.07.2020 22:58 Ответить
такі санкції ,які є на тепер,можна застосовувати хіба для молдови,но не проти раші. введіть нормальні санкції,як проти ірану наприкллад,або як проти північної кореї, і тоді подивимось де буде раша. тоді прийдети і забеоете все що в нихх є,вони самі все віддадуть за бутилку. а зараз то не санкції,а відмазка від украіни,яка сама не вводить ніяких нормальних санкцій, а якісь барижні пороховські понти. Ось і маєм результат.
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20.07.2020 13:48 Ответить
А шо тада Зельц видел в рыбьих глазах?
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20.07.2020 13:48 Ответить
Так звана роССія діє по принципу: Злидням все одно, бо гірше вже не можна, а якщо так, то тоді портібно пересрати малину решті світу. Нехай знають, прокляті буржуї.
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20.07.2020 13:57 Ответить
Мьі на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
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20.07.2020 14:01 Ответить
Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий/Поделился Неижпапа своим открытием.
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20.07.2020 14:01 Ответить
Ну так порохоботы так орут про пользу санкций, что порой кажется, что Крым уже давно вернули. Кто-то должен сказать, что король-то голый.
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21.07.2020 11:35 Ответить
Пока Неижпапа вещает о возможной атаке Ху*ла через Азовское море, Зеля поехал на это самое море "в отпуск". Думаю, что Неижпапе надо присоединиться к Зеле и вдвоём начинать героически отражать атаки Ху*ла.
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20.07.2020 14:06 Ответить
Москали вже забебали со своими понтами
Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа - Цензор.НЕТ 8862
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20.07.2020 14:06 Ответить
это не санкции - это смех.
санкции - это опа, и полная блокировка счетов газпрома.
опа - и отсекание от свифт...
вот это санкции.
а то, то вилами по воде все .... смех да грех один...
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20.07.2020 14:10 Ответить
Самые серьёзные.из ВКЛЮЧЁ!ННЫХ,.санкций Россия получила вовсе не за Донбасс или Крым,а за Сирию...не нужно ни обманывать,ни обманываться.что меркальтивный запад из-за Украины будет давить Россию.поэтому все санкции по Украине больше похожи на "ай-яй-яй".чем на инструмент нажима...так что ничего удивительного.
Санкции против нарушителя поствоенного пространства второй мировой войны,это когда детишек и членов семей российских чиновников и причастных к военно-промышленному комплексу депортировали бы из стран благополучного запада,арестовали и заморозили бы счета и имущество на западе-КАК ПЕРВУЮ МЕРУ...Тогда бы это были санкции.Тогда бы было серьёзное предупреждение,что дальше может стать ещё хуже.Тогда бы точно Россия вышла не только из Украины,но и с грузии,Молдовы,Сирии и Африки.не для того разворовывали олигархи миллиарды долларов.чтобы этими деньгами палить костры в тайге для согревания чайника...
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20.07.2020 14:33 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=tYtGbG5UPOk Зеленский готовит тайную встречу с Путиным?

Санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 4009
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20.07.2020 14:52 Ответить
только полное углеводородное и оружейное эмбарго заставит раисю отказаться заниматься тем чем она занимается на свою прибыль
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20.07.2020 15:04 Ответить
Санкції, звичайно, не достатні, але вони вкрай потрібні.
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20.07.2020 22:32 Ответить
Вот и сказочке про недосанкции конец, а кто слушал и лапшу с уш не снимал - "молодец"...
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21.07.2020 11:37 Ответить
 
 