Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа
Командующий Военно-морскими силами, контр-адмирал Алексей Неижпапа отмечает, что введенные против Российской Федерации международным сообществом санкции не привели к отказу Россией захватить украинские территории.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Неижпапа сказал во время телефонного брифинга о начале проведения международных военных учений Sea Breeze - 2020, отвечая на вопрос, насколько реальна угроза наступления России на материковую часть Украины с оккупированного Крыма.
"Война с Российской Федерацией у нас продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми встретили это в Крыму. К сожалению, те санкции, которые сейчас осуществляются Европейским Союзом и Соединенными Штатами, еще не (достигли) полного успеха, и Российская Федерация не отказалась от своих намерений", - сказал Неижпапа.
По его словам, корабли Черноморского флота РФ достаточно активны в Черном море, в частности вблизи месторождений газа. Также в Азовском море размещаются корабли ФСБ России и российские военные корабли осуществляют контроль за судоходством в Керченском проливе.
"Россия показывает всем, что Азовское и Черное море - это ее зона влияния, постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил", - подчеркнул Неижпапа.
В свою очередь командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк во время телефонного брифинга высказал мнение, что Россия не является доминирующей страной в Черном море.
"Я не думаю, что Россия занимает доминирующее положение в Черном море. Это международные воды. Военно-морские силы США действуют там, как и ВМС многих других стран, мирным путем", - сказал Блэк.
В частности, он напомнил, что ВМС различных стран проводят в Черном море военные учения. Блэк добавил, что все придерживаются положений международного морского права и Конвенции Монтре.
Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.
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Слишком он какой то анти-российский..., и санкции бы снял, но не от него это зависит...
Это ложь, нечего тут аргументировать, даже коллаборанты не живут спокойно. Безоружными оказывать сопротивление, когда военные просто дезертировали, а большая часть оказались предателями? Нужно было как польская кавалерия во Второй Мировой?
Мировой пожар раздуем.
санкции - это опа, и полная блокировка счетов газпрома.
опа - и отсекание от свифт...
вот это санкции.
а то, то вилами по воде все .... смех да грех один...
Санкции против нарушителя поствоенного пространства второй мировой войны,это когда детишек и членов семей российских чиновников и причастных к военно-промышленному комплексу депортировали бы из стран благополучного запада,арестовали и заморозили бы счета и имущество на западе-КАК ПЕРВУЮ МЕРУ...Тогда бы это были санкции.Тогда бы было серьёзное предупреждение,что дальше может стать ещё хуже.Тогда бы точно Россия вышла не только из Украины,но и с грузии,Молдовы,Сирии и Африки.не для того разворовывали олигархи миллиарды долларов.чтобы этими деньгами палить костры в тайге для согревания чайника...
https://www.youtube.com/watch?v=tYtGbG5UPOk Зеленский готовит тайную встречу с Путиным?