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Принятие законопроекта о "зеленых" тарифах поставит крест на развитии альтернативной энергетики на многие годы, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Принятие законопроекта о

После принятия нового закона часть СЭС просто обанкротится. И это отобьет у инвесторов желание заходить в Украину на долгие годы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №3658, который сегодня рассматривается на Комитете, а завтра вынесут на внеочередное заседание Рады. Он предусматривает существенное уменьшение зеленого тарифа (для отдельных СЭС на 50%). И по словам Фирсова, его принятие поставит крест на развитии альтернативной энергетики на много-много лет.

"Если он будет принят, то фактически остановит развитие возобновляемой энергетики в стране. А это будет означать что мы снова перестанем развиваться и будем отставать от развитых стран, которые сегодня развивают прежде всего зеленую энергетику, постепенно отказываясь от ископаемого топлива", - отметил Фирсов.

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По словам Фирсова, авторы законопроекта считают, что закон надо принимать, потому что у государства нет денег, чтобы платить производителям компенсации за зеленый тариф.

"Значит, фактически власть признает, что не может платить по тем обязательствам, которые ранее на себя брала и поэтому снижает тарифы. Но почему из-за непрофессионализма власти пострадает зеленая энергетика? Год назад проблем с выплатами не было. Так может виновен не зеленый тариф, а бездарные чиновники, которые не способны нормально управлять страной и наполнять бюджет? Почему из-за ничтожного правительства, которое провалило работу, пострадает бизнес, который уложился в возобновляемую энергетику?" - подчеркивает бывший и.о. Госэкоинспекции.

Фирсов заявляет, что после принятия нового закона часть СЭС просто обанкротится. И это отобьет у инвесторов желание заходить в Украину на долгие годы.

В то же время, по словам бывшего и.о. Госэкоинспекции, энергоблоки имеют свой срок эксплуатации.

"Через 30 лет мы должны выводить постепенно эти энергоблоки с эксплуатации, и проблема в том, что вывод одного блока из эксплуатации стоит полмиллиарда долларов. У нас их 15. То есть лет через 30, мы должны найти 8 млрд долларов на то, чтобы вывести из эксплуатации энергоблоки. А кроме того, надо будет еще построить что-то взамен этих закрытых АЭС. И это тоже будет стоить больших денег", - объяснил Фирсов.

По его словам, в ЕС от угольной генерации отказываются. У нас отказываются от энергии солнца и ветра, чтобы сжечь больше угля.

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Автор: 

законопроект (3228) Фирсов Егор (153) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+21
зеленая энергетика производит летом 8% всей электроэнергии
при этом имеет 35-40% всех денег с энергорынка.
Владельцы этого всего дела Украинские Олигархи...Ключев Ахмедка и так далее
эти законы по 7 грн. за 1 квт были приняты под них....так что пусть не плачат.
Теоретически еще можно и раскрыть коррупционную схему как это все реализовывалось.
И не надо плакаться что иностранные инвесторы потеряют деньги...это наши с вами деньги пришедшие с офшорах......круто они крутанули.....пора с этим заканчивать.
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20.07.2020 14:08
+15
Цей хрест треба було поставити ще в 2014р тільки бульдозерист був не зацікавлений.
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20.07.2020 14:03
+15
я понимаю что альтернативная энергетика эта харашо. тока пачиму за это альтернативное чудо должны платить мы. под этим соусом в сентябре уже подымают плату за электроэнергию на 55 %. и я понимаю что это только начало. а она (электроэнергия) у нас и так недешевая уже. (сравнивая с ценами в Европе, и принимая во вниманию уровень доходов их и наш) Следовантельно, на х....р она мне обосралась, эта альтернатива, за такие деньги. меня и атомная устраивает, по низким ценам
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20.07.2020 14:05
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Тем более, что дотации - искажают рынок, извращают конкуренцию, плодят коррупцию, давят на бюджет (на налогоплательщиков)..
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20.07.2020 14:35 Ответить
Ну и конечно нужно привлекать к ответственности тех, кто внедрял эти схемы и ставил подписи под этими обьязательствами...
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20.07.2020 14:36 Ответить
У Порошенко было запланировано снижение тарифа в 2020 году на 25%. И по 2,5% в каждый последующий год. Хотя э ито было хорошим подарком для Ахметова и братьев Клюевых. Если сейчас снизить на 30%, а каждый последующий год снижать на 5% то этого подарка уже не будет, а производство солнечной энергетики будет расти.
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20.07.2020 15:31 Ответить
Клюевым же смогли дать бесплатно и землю под э-станции и беспроцентный заём !
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20.07.2020 15:33 Ответить
мы не готовы платить такие деньги за электричество
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20.07.2020 14:34 Ответить
Лучше поставить крест на ахметове и его бизнесворах.Один на всех и навсегда
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20.07.2020 14:34 Ответить
Солнечные электростанции окупаются лет за шесть, а далее - только накладные расходы.
Единственное, на чём можно зарабатывать, так это через шесть лет построить новую, а старую списать, как не приносящую сверхдоход.
Вот этим надо заниматься.
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20.07.2020 14:42 Ответить
Государство перекладівает деньги из своих карманов в частніе. Ну, как говорится, кому война, а кому и солнечная єнергетика.
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20.07.2020 14:53 Ответить
Срок службы АЭС около 30 лет, а в Украине продлили срок службы некоторых блоков лет на 10. А дальше - что?
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20.07.2020 14:55 Ответить
А зелёная энергетика заменит атомную?
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20.07.2020 14:57 Ответить
Единая энергитическая система Европы позволяет прекачивать энергию из одной страны в другую, т.е. когда в одной стране в текущий момент вырабатывается больше, чем необходимо, то она раздаётся.
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20.07.2020 15:01 Ответить
И попасть ещё в одни хотелки ЕС?
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20.07.2020 15:10 Ответить
Холодніми и длинніми зимними ночами без СЄС не обойтись
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20.07.2020 15:02 Ответить
Астанавитесь! Еще не все распилено!
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20.07.2020 14:49 Ответить
Будет очень хорошо, если зеленые обанкротятся, потому как их энергия не может быть конкурентоспособной и Украине еще 20 лет точно не нужна, это пылесос украинского бабла Европой под благовидным предлогом. Хотят чистого воздуха в мире - пусть сократят автопарк в 2 раза.
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20.07.2020 14:53 Ответить
Если не знаешь как поступить правильно, послушай и сделай так как говорит М.Саакашвили, он не обманет. А что он говорит по этому поводу? Он говорит что закон надо принимать, т.к. на кону стоит честь страны и дальнейших инвестиций. И я с ним согласен
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20.07.2020 14:59 Ответить
Т.к. будущее всё равно за зелёной энергетикой, надо согласится с теми тарифами о которых договорились с инвесторами лет на 15 по уже запущенным электростанциям, а на будущие установить новые правила, с меньшими тарифами
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20.07.2020 15:09 Ответить
Всем тем, кто за зеленую энергетику
Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?
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20.07.2020 15:16 Ответить
Сегодня нет. Если останется шмаркля до конца каденции, то и в 2025 году страна не будет готова платить по зелёному тарифу. Без изменения налогового кодекса не будет ничего.
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20.07.2020 15:24 Ответить
Если не платить, то будем как-то существовать и при этом умирать медленно как государство. А чтобы платить меньше можно дома экономить электроэнергию, требовать у начальства, компенсации и т.п., пусть чуть добавят и ездят не на самых крутых тачках, а может быть чуть поскромнее и не обзаводятся дворцами по 230 млн. зелёных.
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20.07.2020 15:25 Ответить
"будем как-то существовать и при этом умирать медленно как государство"- без зеленой энергетики?
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20.07.2020 15:42 Ответить
Нет, когда инвесторы не захотят иметь никаких дел с Украиной, как с государством с которым любой договор не стоит той бумаги на которой он написан.
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20.07.2020 15:52 Ответить
Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?/ По какому именно зелёному тарифу: от солнечной или ветровой электростанции? Тарифы на них разные.
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20.07.2020 15:39 Ответить
Мы настолько богаты, что можем платить за электроэнергию дороже?
У нас настолько развита промышленность, что из-за множества работающих заводов у нас очень плохая экология?
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20.07.2020 15:48 Ответить
В порядке очерёдности./Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?/ А разве в последние годы мы не платим за электроэнергию возобновляемых (зелёных) источников?
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20.07.2020 16:11 Ответить
Не забывайте что есть, еще дома кто вложился в солнечные панели на крышах. Тариф на зеленую енергию должен постепенно снижатся, вытесняя атомную. + стержни закупаем у рашки. Ну и атомные станции не вечны, их утилизация очень дорого стоит, на некоторые уже можно начинать собирать деньги.
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20.07.2020 17:19 Ответить
Солнечные станции без дотаций не рентабельны)
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)
Вложились потому что захотели электричество на шару (о чем постоянно рассказывал зомбоящик), точнее продавать за дорого)
Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные) можно было все эти деньги вложить в модернизацию атомных и гидро станций, а не вестись как лохи на шару)
Вы же имея деньги на на бюджетную машину, не покупаете себе Роллс-Ройс, потому что он вечный, а значит не сломается)))
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20.07.2020 18:32 Ответить
Солнечные станции без дотаций не рентабельны)
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)

Вы заблуждаетесь. Цена хоть и высокая но довольно быстро себя окупает, инфо от людей которые уже поставили.

Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные). Неужели? и что там изнашивается?
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21.07.2020 08:03 Ответить
"Вы заблуждаетесь. Цена хоть и высокая но довольно быстро себя окупает, инфо от людей которые уже поставили" - повторюсь, окупаемость 5-7лет, при условии подключения к общей электросети и продажи в летний период по завышенной цене в 2-2,5раза(зеленый тариф)! То есть дотации (которые платит государство), деньги которые могут пойти на другие нужды!
В случае автономного подключения окупаемости нет, из-за износа аккумуляторов через 5-7лет (40% стоимости)
В нашем географическом положении солнечные батареи не эффективны как автономное энергоснабжение, так как зимой практически не вырабатывают энергию (с октября по апрель)!
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21.07.2020 09:56 Ответить
ИМ не выгодно....ну так нехай щастить !!!!
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20.07.2020 15:53 Ответить
Туды её в качель, эту зилёную энергетику!
Когда Украина станет богатой страной, тогда такими штучками будет заниматься!
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20.07.2020 15:55 Ответить
Так уже отзанимались, и цены пересогласованы. Теперь что, предложим забрать свои электростанции назад?
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20.07.2020 16:00 Ответить
Да канєшно. В країні, яка може виробляти і виробляє дешеву атомну енегретику + гідроелектростанції, треба строїть вітряки. Хай руда гнида бере спис, віслюка, якесь чмо і йде відстоювати свій "зелений" тариф.
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20.07.2020 16:13 Ответить
Зрозуміло - переходимо на російську енергетику і вугілля!
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20.07.2020 17:53 Ответить
Хрест так хрест. Альтернативна енергетика нам не потрібна. Нормальної маємо надлишки..атомні станції у блазня зупиняють.
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20.07.2020 22:15 Ответить
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