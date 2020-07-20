Принятие законопроекта о "зеленых" тарифах поставит крест на развитии альтернативной энергетики на многие годы, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

После принятия нового закона часть СЭС просто обанкротится. И это отобьет у инвесторов желание заходить в Украину на долгие годы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №3658, который сегодня рассматривается на Комитете, а завтра вынесут на внеочередное заседание Рады. Он предусматривает существенное уменьшение зеленого тарифа (для отдельных СЭС на 50%). И по словам Фирсова, его принятие поставит крест на развитии альтернативной энергетики на много-много лет.

"Если он будет принят, то фактически остановит развитие возобновляемой энергетики в стране. А это будет означать что мы снова перестанем развиваться и будем отставать от развитых стран, которые сегодня развивают прежде всего зеленую энергетику, постепенно отказываясь от ископаемого топлива", - отметил Фирсов.

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По словам Фирсова, авторы законопроекта считают, что закон надо принимать, потому что у государства нет денег, чтобы платить производителям компенсации за зеленый тариф.

"Значит, фактически власть признает, что не может платить по тем обязательствам, которые ранее на себя брала и поэтому снижает тарифы. Но почему из-за непрофессионализма власти пострадает зеленая энергетика? Год назад проблем с выплатами не было. Так может виновен не зеленый тариф, а бездарные чиновники, которые не способны нормально управлять страной и наполнять бюджет? Почему из-за ничтожного правительства, которое провалило работу, пострадает бизнес, который уложился в возобновляемую энергетику?" - подчеркивает бывший и.о. Госэкоинспекции.

Фирсов заявляет, что после принятия нового закона часть СЭС просто обанкротится. И это отобьет у инвесторов желание заходить в Украину на долгие годы.

В то же время, по словам бывшего и.о. Госэкоинспекции, энергоблоки имеют свой срок эксплуатации.

"Через 30 лет мы должны выводить постепенно эти энергоблоки с эксплуатации, и проблема в том, что вывод одного блока из эксплуатации стоит полмиллиарда долларов. У нас их 15. То есть лет через 30, мы должны найти 8 млрд долларов на то, чтобы вывести из эксплуатации энергоблоки. А кроме того, надо будет еще построить что-то взамен этих закрытых АЭС. И это тоже будет стоить больших денег", - объяснил Фирсов.

По его словам, в ЕС от угольной генерации отказываются. У нас отказываются от энергии солнца и ветра, чтобы сжечь больше угля.

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