Принятие законопроекта о "зеленых" тарифах поставит крест на развитии альтернативной энергетики на многие годы, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов
После принятия нового закона часть СЭС просто обанкротится. И это отобьет у инвесторов желание заходить в Украину на долгие годы.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте №3658, который сегодня рассматривается на Комитете, а завтра вынесут на внеочередное заседание Рады. Он предусматривает существенное уменьшение зеленого тарифа (для отдельных СЭС на 50%). И по словам Фирсова, его принятие поставит крест на развитии альтернативной энергетики на много-много лет.
"Если он будет принят, то фактически остановит развитие возобновляемой энергетики в стране. А это будет означать что мы снова перестанем развиваться и будем отставать от развитых стран, которые сегодня развивают прежде всего зеленую энергетику, постепенно отказываясь от ископаемого топлива", - отметил Фирсов.
По словам Фирсова, авторы законопроекта считают, что закон надо принимать, потому что у государства нет денег, чтобы платить производителям компенсации за зеленый тариф.
"Значит, фактически власть признает, что не может платить по тем обязательствам, которые ранее на себя брала и поэтому снижает тарифы. Но почему из-за непрофессионализма власти пострадает зеленая энергетика? Год назад проблем с выплатами не было. Так может виновен не зеленый тариф, а бездарные чиновники, которые не способны нормально управлять страной и наполнять бюджет? Почему из-за ничтожного правительства, которое провалило работу, пострадает бизнес, который уложился в возобновляемую энергетику?" - подчеркивает бывший и.о. Госэкоинспекции.
Фирсов заявляет, что после принятия нового закона часть СЭС просто обанкротится. И это отобьет у инвесторов желание заходить в Украину на долгие годы.
В то же время, по словам бывшего и.о. Госэкоинспекции, энергоблоки имеют свой срок эксплуатации.
"Через 30 лет мы должны выводить постепенно эти энергоблоки с эксплуатации, и проблема в том, что вывод одного блока из эксплуатации стоит полмиллиарда долларов. У нас их 15. То есть лет через 30, мы должны найти 8 млрд долларов на то, чтобы вывести из эксплуатации энергоблоки. А кроме того, надо будет еще построить что-то взамен этих закрытых АЭС. И это тоже будет стоить больших денег", - объяснил Фирсов.
По его словам, в ЕС от угольной генерации отказываются. У нас отказываются от энергии солнца и ветра, чтобы сжечь больше угля.
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Единственное, на чём можно зарабатывать, так это через шесть лет построить новую, а старую списать, как не приносящую сверхдоход.
Вот этим надо заниматься.
Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?
У нас настолько развита промышленность, что из-за множества работающих заводов у нас очень плохая экология?
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)
Вложились потому что захотели электричество на шару (о чем постоянно рассказывал зомбоящик), точнее продавать за дорого)
Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные) можно было все эти деньги вложить в модернизацию атомных и гидро станций, а не вестись как лохи на шару)
Вы же имея деньги на на бюджетную машину, не покупаете себе Роллс-Ройс, потому что он вечный, а значит не сломается)))
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)
Вы заблуждаетесь. Цена хоть и высокая но довольно быстро себя окупает, инфо от людей которые уже поставили.
Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные). Неужели? и что там изнашивается?
В случае автономного подключения окупаемости нет, из-за износа аккумуляторов через 5-7лет (40% стоимости)
В нашем географическом положении солнечные батареи не эффективны как автономное энергоснабжение, так как зимой практически не вырабатывают энергию (с октября по апрель)!
Когда Украина станет богатой страной, тогда такими штучками будет заниматься!