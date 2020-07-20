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Новости Силовики
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Противотанковые мины, артснаряды, гранаты и патроны: Контрразведка СБУ выявила тайник террористов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Противотанковые мины, артснаряды, гранаты и патроны: Контрразведка СБУ выявила тайник террористов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Луганской тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Найденный арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка. По оперативной информации, тайник в 2014 году обустроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Противотанковые мины, артснаряды, гранаты и патроны: Контрразведка СБУ выявила тайник террористов на Луганщине 01

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия проводились во взаимодействии с представителями Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Противотанковые мины, артснаряды, гранаты и патроны: Контрразведка СБУ выявила тайник террористов на Луганщине 02

В Рубежном Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила.

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В рамках контроля за совершением преступления, оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части "товара". Правоохранители задержали фигуранта во время очередной реализации тротила и получения денег.

Противотанковые мины, артснаряды, гранаты и патроны: Контрразведка СБУ выявила тайник террористов на Луганщине 03
Фото: сайт СБУ

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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Цікаво - скільки разів вони оформляють один і той же арсенал для підняття показників?
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20.07.2020 14:14 Ответить
Такі тайники будуть знаходитись до тих пір поки ми будем виплачувати їм пенсію.Якщо тварина отримує дві пенсії вона ніколи не закінчить війну бо хто ж собі ворог. Хотілось би ьачить де отримував пенсію окупований предсмертний полк?
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20.07.2020 14:21 Ответить
 
 