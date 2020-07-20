Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены. Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году, - Неижпапа
Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены и в следующем году они будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Украины (ВМС)
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.
"Сейчас одним из приоритетов для наших Военно-морских сил является ракетная программа. Мы завершили испытания береговых ракетных комплексов "Нептун", которые будут в следующем году поставлены на вооружение Военно-морских сил. Следующим этапом является установка этих ракет на морские платформы", - сказал Неижпапа в ходе телефонного брифинга в понедельник.
Также командующий рассказал о стратегии развития ВМС Украины, в которой говорится о поэтапном наращивании способностей ВМС. "Согласно этой стратегии, первым этапом мы должны приобрести способности в ближней морской зоне, будет пополнение кораблями в этой зоне и укомплектование береговых ракетных комплексов. Следующим этапом мы должны приобрести способности в средней морской зоне. Там уже будет другой комплект кораблей, который будет иметь на вооружении ракетный комплекс", - отметил он.
Кроме того, по словам Неижпапы, одним из важных направлений является получение противоминных кораблей. "Вы знаете, что северная часть Черного моря мелководная, потому минная опасность очень актуальна для нас", - пояснил он.
Командующий ВМС ВСУ добавил, что на третьем этапе ВМС Украины должны иметь возможность применить свои корабли в дальней морской зоне, в том числе принимать участие в операциях НАТО в Средиземном море и других морях.
Напомним, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.
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а зачем так спешить...?
Вон танк "Оплот" тоже "стоит на вооружении" и где он?! Мало поставить на вооружение, нужно еще и закупить! А у нас не могут даже 120 мм снаряды закупить, про остально уже молчу
У нас был патронный завод, но весь сплыл вместе с Луганском. Ты поняло? А Петручо обещало построить, но не выполнило, что меня никак не удивляет зная эту брехливую рожу.
А чо кацапы так сильно защищают петрушку и гонят на ЗЕ? Зе же ваш агент, а порох враг? Или как?
Стрелялок, у меня, целых две, рядом стоят, Ремингтон и Моссберг, и из любой, на сотке, я кучу из пяти в пол-минуты вкладываю (идиот, угловая минута это не время). Что это значит? Коленку я тебе (без напряга) с трехсот метров прострелю, а бошку с тысячи. И ни каких угрызений совести. Полтора года практики. Знаешь что чувствует снайпер во время выстрела? Нет. Не правильно. Отдачу винтовки.
Нам нужен патронный заводик? А каких калибров патронов не хватает на передке? А какие из них выпускал Луганск?
То, что ты не знаешь где в Украине, и какие, находятся оружейные предприятия, и какую номенклатуру патронов они выпускают - это хорошо. Будет тебе, идиоту, сурпрайз.
Первый особенно неплох для дальнобоя и заготовки КРС (крупный рогатый скот).
Думал взять себе .308, да взял CZ455 в 7.62х39 для оленя и черного медведя. Для них в лесу будет за глаза. Кроме того, один патрон с калашом для пострелух по 20 центов за штуку. Отдача меньше, карабин легкий - таскать удобно.
Если буду брать злой карамультук, скорее всего возьму Ruger Precision Rifle в .300 Mag или .338 Lapua Mag.
Дульник, да, это более оптимальная опция.
В феврале 2019 был подписан контракт, с одним из госпредприятий по которому, к концу 2019 должен был быть начат выпуск патронов патронов для автоматов и винтовок калибром 5,45 мм и 7,62 мм. То что производство не началось это уже претензии к Зе-власти!
В 2017 планировалась постройка патронного завода, но очевидно не сумели привлечь инвестора (у государства было не так много денег чтобы шиковать за счет бюджета)
Узгоджуєм нормального лідера на дострокові, панове!
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
Шо ти тут нам старих кошолок насував?
Баба Юля, тьфу......
Разработана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) Луч (конструкторское бюро) на основе советской ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 , в производстве которой принимали участие предприятия УССР.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-2 [2] «Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-3 [3]
Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Согласно заявлению Президента Украины Петра Порошенко принятие ракеты на вооружение ожидалось в декабре 2019 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-4 [4] Ну,можно отдать должное украинским конструкторам,способным творчески переработать совковую ПКР,но говорить,что это оружие современное,я бы не стал.Будущее за сверхзвуковыми ракетами.
Єслішо.
Украинская сторона получит от Эстонии около 2400 пистолетов Макарова. Оружие будет поставлено в Украину по просьбе Киева.https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-54078258 Вот,Эстония вас тоже поддерживает.ПМ для борьбы с сепарами-самое то.
СМ-1 - это вообще зенитная ракета, понимаешь? "специалист".
хотя пусковые универсальные, может и томагавки грузят
а еще сделали тупо контейнеры пусковые *4 - ставь хоть на сейнер, хоть на плот
но пишет шо туда загружают как, скажем ракеты С-300, так и заатмосферные - то есть в разы бОльшие. прикольно сделали
«Дальність ураження цілі ракетним комплексом «Нептун» можна збільшити. Ми працюємо в рамках міжнародного режиму РКРТ. У технічної складової практично немає проблем збільшити дальність ураження цілі до 500 км. Але вирішувати це повинні політики.»
какой нафиг "бог"? наславший вот вирус? да пошел он на сталина
en.wikipedia.org/wiki/Anti-Masonic_Party