Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены. Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году, - Неижпапа

Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены и в следующем году они будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Украины (ВМС)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Сейчас одним из приоритетов для наших Военно-морских сил является ракетная программа. Мы завершили испытания береговых ракетных комплексов "Нептун", которые будут в следующем году поставлены на вооружение Военно-морских сил. Следующим этапом является установка этих ракет на морские платформы", - сказал Неижпапа в ходе телефонного брифинга в понедельник.

Также командующий рассказал о стратегии развития ВМС Украины, в которой говорится о поэтапном наращивании способностей ВМС. "Согласно этой стратегии, первым этапом мы должны приобрести способности в ближней морской зоне, будет пополнение кораблями в этой зоне и укомплектование береговых ракетных комплексов. Следующим этапом мы должны приобрести способности в средней морской зоне. Там уже будет другой комплект кораблей, который будет иметь на вооружении ракетный комплекс", - отметил он.

Кроме того, по словам Неижпапы, одним из важных направлений является получение противоминных кораблей. "Вы знаете, что северная часть Черного моря мелководная, потому минная опасность очень актуальна для нас", - пояснил он.

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Командующий ВМС ВСУ добавил, что на третьем этапе ВМС Украины должны иметь возможность применить свои корабли в дальней морской зоне, в том числе принимать участие в операциях НАТО в Средиземном море и других морях.

Напомним, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.