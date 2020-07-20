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Новости Агрессия России против Украины
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Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены. Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году, - Неижпапа

Испытания береговых ракетных комплексов

Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены и в следующем году они будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Украины (ВМС)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Сейчас одним из приоритетов для наших Военно-морских сил является ракетная программа. Мы завершили испытания береговых ракетных комплексов "Нептун", которые будут в следующем году поставлены на вооружение Военно-морских сил. Следующим этапом является установка этих ракет на морские платформы", - сказал Неижпапа в ходе телефонного брифинга в понедельник.

Также командующий рассказал о стратегии развития ВМС Украины, в которой говорится о поэтапном наращивании способностей ВМС. "Согласно этой стратегии, первым этапом мы должны приобрести способности в ближней морской зоне, будет пополнение кораблями в этой зоне и укомплектование береговых ракетных комплексов. Следующим этапом мы должны приобрести способности в средней морской зоне. Там уже будет другой комплект кораблей, который будет иметь на вооружении ракетный комплекс", - отметил он.

Кроме того, по словам Неижпапы, одним из важных направлений является получение противоминных кораблей. "Вы знаете, что северная часть Черного моря мелководная, потому минная опасность очень актуальна для нас", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная база ВМС Украины - это Севастополь, и мы туда вернемся, - Неижпапа

Командующий ВМС ВСУ добавил, что на третьем этапе ВМС Украины должны иметь возможность применить свои корабли в дальней морской зоне, в том числе принимать участие в операциях НАТО в Средиземном море и других морях.

Напомним, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

ВМС (1476) оборона (5225) ракеты (3589) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+11
"Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году" это ни о чем!
Вон танк "Оплот" тоже "стоит на вооружении" и где он?! Мало поставить на вооружение, нужно еще и закупить! А у нас не могут даже 120 мм снаряды закупить, про остально уже молчу
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20.07.2020 14:16
+9
ваЗЕлины сча нам нужней свои ПТРК,ПЗРК ...Вы погодите уходить в отпуска, когда конче надо клепать всей страной свои "Джавелины" , пока вас умных при "власти" бальшинство...вот вам и название удачное KLO -73 "Vazelin"
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20.07.2020 14:39
+8
Много Томагавков русня насбивала?
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20.07.2020 14:51
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Правила форума Совет форумчан
в 2021-ом?
а зачем так спешить...?
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20.07.2020 14:16 Ответить
Поставити на озброєння ,це не означає поставити іх реально до війська !!!)))
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20.07.2020 14:27 Ответить
Да толку то от неё? Медленная, дозвуковая, со встроенным радаром, который орет на всю округу. Её с рогатки сбить можно.
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20.07.2020 14:39 Ответить
Сбивай
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20.07.2020 14:42 Ответить
Ну тебе кацарылй кирпидон виднее.
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20.07.2020 14:42 Ответить
Від козлорилого полковника чую.
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20.07.2020 14:46 Ответить
Много Томагавков русня насбивала?
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20.07.2020 14:51 Ответить
Так надо ставить томагавки.
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20.07.2020 16:19 Ответить
"Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году" это ни о чем!
Вон танк "Оплот" тоже "стоит на вооружении" и где он?! Мало поставить на вооружение, нужно еще и закупить! А у нас не могут даже 120 мм снаряды закупить, про остально уже молчу
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20.07.2020 14:16 Ответить
Поврізати зряплатню всі цім слугам народу(держбюджетнікам) ,а на ці грошенята озброєння закупити !!))
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20.07.2020 14:23 Ответить
Вы еще скажите "самолеты продать" и "резеденции отдать детям"
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21.07.2020 09:03 Ответить
Петруччо обещало еще в 2015 построить патронный завод. Но кто же строить военные заводы своему врагу?
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20.07.2020 14:37 Ответить
А скажи ка нам Камнеголовый, сколько государственных патронных заводов есть в США?
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20.07.2020 14:39 Ответить
А скажи мне кацарылый а сколько патронных заводов у нас? А сколько военных складов за прошлые 6 лет взовались в США и у нас? И кто наказан?
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20.07.2020 14:49 Ответить
Ну Камнеголовый, я знаю как минимум две линии по изготовлению патронов, на оружейных предприятиях Украины. Специально за США не следил, но по моему два склада боеприпасов у них пошли за дымом, и это только на территории США. Если я приду, и прострелю тебе коленку, то наказывать нужно тебя? типа зачем подставлялся?
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20.07.2020 14:56 Ответить
У тебя кацарылый стрелялка еще не выросла, вредно смотреть мыло типа бандидского Петербурга. Гы.
У нас был патронный завод, но весь сплыл вместе с Луганском. Ты поняло? А Петручо обещало построить, но не выполнило, что меня никак не удивляет зная эту брехливую рожу.
А чо кацапы так сильно защищают петрушку и гонят на ЗЕ? Зе же ваш агент, а порох враг? Или как?
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20.07.2020 15:05 Ответить
Камнеголовый, агентов *****, кроме тебя, тут на форуме еще человек двадцать, из постоянных. Так что не напрягайся сильно. Тебя давно вычислили.
Стрелялок, у меня, целых две, рядом стоят, Ремингтон и Моссберг, и из любой, на сотке, я кучу из пяти в пол-минуты вкладываю (идиот, угловая минута это не время). Что это значит? Коленку я тебе (без напряга) с трехсот метров прострелю, а бошку с тысячи. И ни каких угрызений совести. Полтора года практики. Знаешь что чувствует снайпер во время выстрела? Нет. Не правильно. Отдачу винтовки.
Нам нужен патронный заводик? А каких калибров патронов не хватает на передке? А какие из них выпускал Луганск?
То, что ты не знаешь где в Украине, и какие, находятся оружейные предприятия, и какую номенклатуру патронов они выпускают - это хорошо. Будет тебе, идиоту, сурпрайз.
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20.07.2020 16:27 Ответить
В каких калибрах у тебя Ремингтон и Моссберг?
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20.07.2020 20:01 Ответить
.300 Win Mag и .308 Win
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20.07.2020 20:17 Ответить
Хорошие калибры...
Первый особенно неплох для дальнобоя и заготовки КРС (крупный рогатый скот).
Думал взять себе .308, да взял CZ455 в 7.62х39 для оленя и черного медведя. Для них в лесу будет за глаза. Кроме того, один патрон с калашом для пострелух по 20 центов за штуку. Отдача меньше, карабин легкий - таскать удобно.
Если буду брать злой карамультук, скорее всего возьму Ruger Precision Rifle в .300 Mag или .338 Lapua Mag.
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22.07.2020 06:10 Ответить
Так Рем Сандеро, у меня, как раз для заготовки КС (кацапского скота) на дальних дистанциях. А для охоты Патриот, я все же предпочитаю .308 Win, кабан, косуля. Тоже легкий, таскать удобно, правда "допиливать" пришлось очень серьезно. А патроны я снаряжаю сам. По поводу отдачи советую саундмодератор (глушитель), и уменьшает звук выстрела, и работает как ДТК.
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22.07.2020 14:40 Ответить
Насчет глушителя согласен, купить не проблема и взял бы удовольствием, да демократы в Вирджинии хотят забанить глушители, assault rifles, и магазины 10+. Не хочется потом иметь геморрой... Прошлым летом закон не прошел, в этом году снова муссируют.
Дульник, да, это более оптимальная опция.
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22.07.2020 22:42 Ответить
В усьому винні попередники і крапка!!! Це улюблена тема українських політиканів !!)))
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20.07.2020 14:42 Ответить
В конце 2018 года на Винницком заводе "Форт", запустили линию, на которой по замкнутому циклу производятся пули и гильзы для патронов калибров 9х18 мм (Makarov) и 9х19 мм (Luger).
В феврале 2019 был подписан контракт, с одним из госпредприятий по которому, к концу 2019 должен был быть начат выпуск патронов патронов для автоматов и винтовок калибром 5,45 мм и 7,62 мм. То что производство не началось это уже претензии к Зе-власти!
В 2017 планировалась постройка патронного завода, но очевидно не сумели привлечь инвестора (у государства было не так много денег чтобы шиковать за счет бюджета)
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21.07.2020 09:15 Ответить
И к чему этот ваш высер про патронный завод?! Мой пост про то что "поставить на вооружение" и "закупить" это как говорят в Одессе "две большие разницы"
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21.07.2020 09:17 Ответить
Досить смілива заява нашого гроссадмірала.Подивимось,як то воно буде насправді...
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20.07.2020 14:19 Ответить
зеленські в оборонзаказі не закладуть фінансування і все.
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20.07.2020 14:25 Ответить
Вже рік підприємство-виробник не отримує на ці комплекси держзамовлення і ЖОДНОЇ копійки від держави. Зєля пропонує почекати ще рік???
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20.07.2020 14:21 Ответить
Минулого літа Зєля у розмові з Трампом попрохав в нього ще Джавелінів. Трамп погодивсь. Тільки не підуть і ці Джавеліни за Пєціними? Бо на фронті їх навіть не бачили.
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20.07.2020 14:27 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Узгоджуєм нормального лідера на дострокові, панове!
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20.07.2020 14:22 Ответить
Вибори робить телевізор. Він належить іудоглобалізаторам. Ми настільки панове, що не можем подолати 5% паркан, яким іудоглобалізатори відгородили свою владу від українців.
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20.07.2020 14:45 Ответить
Миха заявил, что в Украине есть угроза выхода регионов и реванша бывших. Т.е. бывший или агент Кремля или чокнутый на голову, что для своего реванша готов пожертвовать Украиной. Так нахрена нам такой лидер?
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20.07.2020 14:51 Ответить
А як Вам Олена Зеркаль? Звісно вона може відмовитись. Але варто її попросити.
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
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20.07.2020 15:38 Ответить
А де Марув? Вінник?
Шо ти тут нам старих кошолок насував?
Баба Юля, тьфу......
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20.07.2020 17:29 Ответить
Вовік? Ти? От не думав! Ти зараз на Азові? Як море, ще не набридло? Тут рейтинг у тебе "того", пошатнувсь. Ну повернишся - побачиш. Відпочивай, осінь буде спекотною))
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21.07.2020 07:56 Ответить
Ты реально думаешь, что ты что-то решаешь? Наивный.
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20.07.2020 20:50 Ответить
Якщо ми будемо удвох, то мене буде вдвічі більше.
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20.07.2020 22:09 Ответить
Важлива віра. Якщо люди вірять в щось, то ця віра непереборна. І байдуже - хто має гроші, а хто їх не має. Все буде вирішувати віра.
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20.07.2020 22:12 Ответить
То ти думаєш, шо ті хто мають гроші цього не розуміють та не придумали протидії? 30 відсотків досі вірять хряку-мародеру і твоя віра їм до одного місця.
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21.07.2020 12:04 Ответить
Главное, ракетную программу не забыть профинансировать и почаще на заводы, вместо кафешечек, приезжать, а то все люди к 2021 году разбегутся
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20.07.2020 14:23 Ответить
а в бюджете это прописано?
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20.07.2020 14:24 Ответить
украинский черчилль уже был и будет, теперь на наших глазах рождаеца украинский нельсон, гроза мацкалей черноморья
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20.07.2020 14:24 Ответить
ПКР «Нептун» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская дозвуковая маловысотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета , предназначенная для уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Разработана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) Луч (конструкторское бюро) на основе советской ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 , в производстве которой принимали участие предприятия УССР.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-2 [2] «Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-3 [3]
Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Согласно заявлению Президента Украины Петра Порошенко принятие ракеты на вооружение ожидалось в декабре 2019 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-4 [4] Ну,можно отдать должное украинским конструкторам,способным творчески переработать совковую ПКР,но говорить,что это оружие современное,я бы не стал.Будущее за сверхзвуковыми ракетами.
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20.07.2020 14:27 Ответить
Але прийшла Вавочка і все похерила.
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20.07.2020 14:30 Ответить
Чего Вован похерил?ПРК примут на вооружение,другое дело,что современным этот комплекс ни как не назовешь)
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20.07.2020 14:38 Ответить
Ну, якщо й так, то у нашого ворога, рашки, таке ж саме.
Єслішо.
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20.07.2020 17:35 Ответить
Бульбометы про все вы прямо знаете.Займитесь своим х-лом усатым ,там вам есть ,что коментировать. Зачем вам полукацапам наши ракеты?
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20.07.2020 14:38 Ответить
Усатое х-ло первым прибыло на инаагурацию Порошенко,когда еще не было ясно-нападет Мордор или нет.Ваша ПТРК,,Стугна,,(белорусский код-классификация Шершень)-совместная белорусско-украинская разработка,говорят 20 % сепарской бронетехники уничтожила..Лука вам поставлял авиационное топливо и ДТ в 2014 году,когда ваши,,партнеры,,обосрались,ну там сборка Богданов для ВСУ из МАЗовский комплектующих и поставка прицелов и оптических систем через прокладки БелОМО.Дохера чего.Ты,подожди-скоро дихтатора скинут и будет здесь Белорусский федеральный округ,с танками около украинской границы.
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20.07.2020 15:15 Ответить
Эстония поставит Украине пистолеты для борьбы с сепаратистами Донбасса
Украинская сторона получит от Эстонии около 2400 пистолетов Макарова. Оружие будет поставлено в Украину по просьбе Киева.https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-54078258 Вот,Эстония вас тоже поддерживает.ПМ для борьбы с сепарами-самое то.
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20.07.2020 15:32 Ответить
Это не плюс, а минус, Украине нужно переходить на НАТОвское оружие, как Эстония.
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20.07.2020 19:40 Ответить
Вот тупые американцы! Ну ни как не хотят слушаться https://censor.net/user/471728! Все модернизируют и модернизируют свои "устаревшие" дозвуковые Томагавки. Последняя версия Block V.
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20.07.2020 14:47 Ответить
Томогавк-это не ПКР.
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20.07.2020 15:06 Ответить
Та-ты-шо? А Гарпун ПКР? Боинг их уже около 8 000 штук склепал с 1977 года. И переставать выпускать не собирается. Турция такую же склепала себе, только дешевле.
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20.07.2020 16:09 Ответить
Увы,Гарпун-разработка 60-х годов,хотя и не плохая)Индийская https://ru.wikipedia.org/wiki/BrahMos BrahMos ,скорость 2М,советские П-270(москит),со скоростью 2.5М,П-800(Оникс) 2.6М,https://ru.wikipedia.org/wiki/SM-1 RGM-66F (США)-2.0М.Это не все.Вообщем-хватает сверхзвуковых ПРК в мире.
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20.07.2020 16:24 Ответить
Надзвукові ракети виробляють з твердотільних сплавів, з композитів їх не зробиш. Як наслідок ЄПР їх в рази більший. Крім того вони поступаються в маневреності. Тому в "дурних американців" (за Задорновим)- головний калібр - дозвукові системи.
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20.07.2020 16:35 Ответить
Индийская (вернее кацапская П -800(Яхонт)) и еще две кацапские. Как чудненько! А где применялись (в отличии от Гарпуна) и сколько кораблей утопили? Достойная вещь для подражания, как для жителя Белоруссии, или можно уже говорить Белорусского федерального округа?
СМ-1 - это вообще зенитная ракета, понимаешь? "специалист".
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20.07.2020 16:39 Ответить
ептыть, да у них их чет 96 на 1 крейсере - попробуй посбивай, не? модернизировать это на десятки миллиардов дешевле чем сделать новую и закупить вместо топоров
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20.07.2020 15:13 Ответить
На ракетном крейсере класса Тикондерога их 122 шт. Нет предела совершенству. Делают так чтоб не сбивали. Зачем делать новую если топоры супер гуд?
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20.07.2020 16:11 Ответить
ну да, то на Арли - 96, но там ПР(В)О
хотя пусковые универсальные, может и томагавки грузят
а еще сделали тупо контейнеры пусковые *4 - ставь хоть на сейнер, хоть на плот
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20.07.2020 19:24 Ответить
На эсминце УРО класса Арли Берк - 90, две ПУ Иджес на 29 и 61 ячейки.
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20.07.2020 20:20 Ответить
мож и так, эт я у Антиколорадоса читал - любит всякие железяки описывать.
но пишет шо туда загружают как, скажем ракеты С-300, так и заатмосферные - то есть в разы бОльшие. прикольно сделали
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20.07.2020 20:36 Ответить
Совковую ракету? Серьезно?) А можно узнать дату когда совок начал эту ракету выпускать? Ну или хотя бы дату когда эта ракета полетела в совке?)))
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20.07.2020 14:54 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E по кодификации НАТО : SS-N-25 Увы,именно Совок ее и выпускал.НАТО даже классификацию ей сделала.
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20.07.2020 15:35 Ответить
Я задал вам КОНКРЕТНЫЙ вопрос))) Дата???? Будет или как всегда?))) Вас смущает 2003 год?))) Не бойтесь))) Это и есть дата, когда украинские спецы научили летать эту "совковую" ракету(вот именно тогда у нас и оказались документы по ней))) Рашкинские рукожопы 20 лет этого не могли сделать))) А вы говорите совок))) Я уже не упоминаю, что Х-35 это стыренная копия Гарпуна))) Не пользуйтесь рашкинской викой, там искать правду, как искать грамм меда в бочке дерьма)))
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20.07.2020 16:34 Ответить
Не пользуйтесь рашкинской википедией))) В один прекрасный момент вы там найдете УТВЕРЖДЕНИЕ, что вы идиот))) Именно так и будет написано)))
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20.07.2020 15:01 Ответить
Или за стелс-оболочками для крылатых ракет будущее.
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20.07.2020 15:30 Ответить
«За 10-11 можемо зробити дивізіон «НЕПТУН» - генконструктор КБ «Луч» Олег Коростельов.

«Дальність ураження цілі ракетним комплексом «Нептун» можна збільшити. Ми працюємо в рамках міжнародного режиму РКРТ. У технічної складової практично немає проблем збільшити дальність ураження цілі до 500 км. Але вирішувати це повинні політики.»
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20.07.2020 14:31 Ответить
Який 21 рік???? Вони потрібні ще вчора!!!!!!!!!! То не іграшка, то є обороноздатність України!!!!!!!!!
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20.07.2020 14:36 Ответить
ваЗЕлины сча нам нужней свои ПТРК,ПЗРК ...Вы погодите уходить в отпуска, когда конче надо клепать всей страной свои "Джавелины" , пока вас умных при "власти" бальшинство...вот вам и название удачное KLO -73 "Vazelin"
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20.07.2020 14:39 Ответить
К 2020 году Гайдук подводный флот обещал.
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20.07.2020 15:19 Ответить
Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены. Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году, - Неижпапа - Цензор.НЕТ 9821
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20.07.2020 15:27 Ответить
Украина не сможет развивать свои системы вооружений не выйдя из-под финансового вампиризма иудоглобализаторской мафии.
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20.07.2020 15:38 Ответить
ваш жир в черепной коробке еще скоро не освободится от ватного мракобесия, у "православненьких" рпц подобный диагноз - жиды убили Христа, кругом виновакты во всем жиды, всемирный заговор жидов и тут же лицемерно анусы рвут пред иудеем Иисусом и его матерью иудейкой Марией, лечитесь пока есть шанс
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20.07.2020 16:15 Ответить
кремлёвский фюрер принял из рук своего учителя гитлера эстафетную палочку и лозунг "gott mit uns", и пошёл с Богом захватывать и убивать...значит так как гитлер и закончит...главное не дать ему , прежде чем он сдохнет - убить миллионы невинных...
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20.07.2020 16:46 Ответить
путину до Гитлера как тёбё до богословия.
какой нафиг "бог"? наславший вот вирус? да пошел он на сталина
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20.07.2020 19:27 Ответить
Без этого жира твое миропредставление вообще равнялось бы нулю. Так хоть что-то запомнил.
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20.07.2020 16:51 Ответить
не утрируй, мое миропредставление не ограничено бесовскими учениями о мировом заговоре жидов и масонов от гєбєшкого рпц
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22.07.2020 16:39 Ответить
Таки ж ограничено.
en.wikipedia.org/wiki/Anti-Masonic_Party
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22.07.2020 17:33 Ответить
Как найти в себе модератора.
Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены. Они будут поставлены на вооружение ВМС в 2021 году, - Неижпапа - Цензор.НЕТ 1410
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22.07.2020 17:40 Ответить
 
 