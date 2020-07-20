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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС

Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС

Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

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Автор: 

смерть (9244) Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6543
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20.07.2020 14:22
+14
Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9344
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20.07.2020 14:33
+13
Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9136

...Царство Небесне...
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20.07.2020 14:28
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Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6543
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20.07.2020 14:22 Ответить
По середине тоже хватает. % голосовавших за зе в ВСУ. Пацаны зачем?
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20.07.2020 14:36 Ответить
По середине - то свои, они - не враги. Они все уже поняли.
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20.07.2020 14:48 Ответить
за зе-пе-ме
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20.07.2020 14:53 Ответить
Порошенко за счет убитых на Майдане пришел к власти, теперь понятно что Байден и ему подобные мрази использовали народ в целях наживы. Порошенко никого не посадил кто стрелял на Майдане, мало того они выпустили того инвалида беркутовца, кто командовал всеми расстрелами.
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20.07.2020 15:00 Ответить
шото не работает формула "перестать стрелять"
уже и зебилам должно быть это очевидно, но они упорно упираются рогом
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20.07.2020 14:27 Ответить
да им нахать
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20.07.2020 14:45 Ответить
та не упираются, вон, восстанавливают, как петенька
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20.07.2020 14:55 Ответить
Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9136

...Царство Небесне...
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20.07.2020 14:28 Ответить
Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9344
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20.07.2020 14:33 Ответить
Кто знает - забрал зеленский убиенного росиянами, медика и двоих воинов, и раненного с нейтралки?
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20.07.2020 14:38 Ответить
Раненый, 3 суток без воды под палящим степным солнцем. 3 суток он ждал помощи, но так и не дождался.
Сепары вчера сообщили, что нашли в тех местах труп нашего военного.
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20.07.2020 14:44 Ответить
и это не фашисты!
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20.07.2020 14:46 Ответить
то есть сепары там гуляют спокойно, а наши под обстрелом всегда
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20.07.2020 14:46 Ответить
Вічна Пам'ять Воїну-Герою!

Так коли Зеленський буде відповідати за загибель наших воїнів перед судом?
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20.07.2020 14:57 Ответить
Щоб вони передохли там всі за порєбріком. Тварі.
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20.07.2020 16:10 Ответить
Смерть російським окупантам!
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20.07.2020 20:53 Ответить
 
 