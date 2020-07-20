Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС
Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уже и зебилам должно быть это очевидно, но они упорно упираются рогом
...Царство Небесне...
Сепары вчера сообщили, что нашли в тех местах труп нашего военного.
Так коли Зеленський буде відповідати за загибель наших воїнів перед судом?