Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС

Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

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