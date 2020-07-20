"Слуга народа" Тищенко не исключает поход в мэры Одессы: "Бабушка жила на Молдаванке"
Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который ранее проиграл праймериз в мэры Киева, не исключил, что может стать кандидатом от своей политсилы на пост мэра Одессы.
Об этом он заявил в комментарии изданию "Рубрика", передает Цензор.НЕТ.
По словам Тищенко, он - человек команды Зеленского, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии президента.
"Пока ещее не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но, он президент и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке. Стадион, так стадион", - заявил нардеп.
Стоит отметить, что 16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.
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а против успешных европейских спецов заводят уголовные дела...новае славомир тому пример...не удивимся, если абромявичюс с укроборонпрома пойдет следом
они забирают все дерьмо от Кивалова до Труханова...
Одеситам по ТВ вправят нужное направление мысли - ну, вот видите, либо этот жопотряс, либо старый проверенный Труха.
Ритузи, ще ті, бабушкіни, з Молдаванки...
І звали її Ціля Соломонівна Тіщенкєр.
А дєдушка взагалі, грав на Привозі на скрипці.
мы, на Привозе с ней - что стырим,то едим,
но ат неё был запах, как от инастранки,
и у меня, клянусь был попа, как у Ким...
Впрочем если он своей ж...й будет там торговать... Оно уже про свою ж..у и рекламу сняло. Дупа как у Ким Чен Ина.
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777
У Зеленского рассказали о кандидатах в мэры:
Харьков-Роман Катеринчик ( айтишник, шел по списку Шария в ВР )
Одесса - Филимонов (КВНщик)
Днепр -Бужанский
Черкассы-Скичко (зеленый депутан, зять миллиардера Юрушева).
можливо у пана хтось був з предків з на єреф...можливо туди треба рванути, якщо кошти вирішують для вас усе?
У того повар Пригожин
а у Зе -Коля КАКлета
А штраф за работу во время карантина заплатил??