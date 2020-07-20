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"Слуга народа" Тищенко не исключает поход в мэры Одессы: "Бабушка жила на Молдаванке"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который ранее проиграл праймериз в мэры Киева, не исключил, что может стать кандидатом от своей политсилы на пост мэра Одессы.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Рубрика", передает Цензор.НЕТ.

По словам Тищенко, он - человек команды Зеленского, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии президента.

"Пока ещее не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но, он президент и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке. Стадион, так стадион", - заявил нардеп.

Смотрите также: "Попа как у Ким": кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Тищенко крутит задом в машине и танцует. ВИДЕО

Стоит отметить, что 16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.

мэр (1652) Одесса (7915) Слуга народа (2633) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+17
Як не в двері,то у вікно!!Головне як ближче до державного корита !!)))
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20.07.2020 14:50
+9
одесситы выберут
они забирают все дерьмо от Кивалова до Труханова...

"Слуга народа" Тищенко не исключает поход в мэры Одессы: "Бабушка жила на Молдаванке" - Цензор.НЕТ 6544
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20.07.2020 14:53
+9
помнит братва с Молдаванки, помнит босота Одессы, Колю блатного по кличке "ЖОПА"...
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20.07.2020 14:57
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баба ДА анал ТАБУ
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20.07.2020 14:51 Ответить
Здається у Дупаякукім навпаки !!))
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20.07.2020 14:52 Ответить
Судя по тому как оно лихо крутит жопой на камеру... анал там уже давно не табу..
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20.07.2020 14:53 Ответить
- Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. (С)
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20.07.2020 15:02 Ответить
помнит братва с Молдаванки, помнит босота Одессы, Колю блатного по кличке "ЖОПА"...
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20.07.2020 14:57 Ответить
Як не в двері,то у вікно!!Головне як ближче до державного корита !!)))
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20.07.2020 14:50 Ответить
тИ ресторатор недороблений, мало ти накрав і награбував??? тепер мером та ще й Одеси захотів бути, ти грьобаний недоумок, шиш тобі від бублика а не пост мера!!! ІДІОТА КУСОК!!!
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20.07.2020 14:53 Ответить
купит парохот и почухает в похот
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20.07.2020 14:53 Ответить
мыкола, какой еще стадион...если черноморец в одессе, то его, как и гостиницу днепр в киеве скупают запоребриковые...
а против успешных европейских спецов заводят уголовные дела...новае славомир тому пример...не удивимся, если абромявичюс с укроборонпрома пойдет следом
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20.07.2020 15:03 Ответить
одесситы выберут
они забирают все дерьмо от Кивалова до Труханова...

"Слуга народа" Тищенко не исключает поход в мэры Одессы: "Бабушка жила на Молдаванке" - Цензор.НЕТ 6544
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20.07.2020 14:53 Ответить
Вряд ли расчет на то, что выберут Колю-два-лимона. Скорее всего слуги-уроды договорились с текущими князьками на местах, чтоб те вышли в победители.
Одеситам по ТВ вправят нужное направление мысли - ну, вот видите, либо этот жопотряс, либо старый проверенный Труха.
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20.07.2020 15:00 Ответить
Ну шо сказать.
Ритузи, ще ті, бабушкіни, з Молдаванки...

"Слуга народу" Тищенко не відкидає ймовірність походу в мери Одеси: "Бабуся жила на Молдаванці" - Цензор.НЕТ 4890
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20.07.2020 15:01 Ответить
Вот не надо врать. Кивалов и Труханов - исконно одесское д*р*м*. Их не надо было забирать, они всегда были в одессе
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20.07.2020 15:07 Ответить
на шо надеются "КЕДАЛЫ ЛОХОБАНОВ" ?
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20.07.2020 14:55 Ответить
Ага.
І звали її Ціля Соломонівна Тіщенкєр.
А дєдушка взагалі, грав на Привозі на скрипці.
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20.07.2020 14:55 Ответить
Одесситы и не таких выбирали ))
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20.07.2020 14:56 Ответить
У Силвестра Сталлона тоже бабушка жила в Одессе. Только не помню - или на Молдаванке, или на Пересыпи.
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20.07.2020 15:08 Ответить
Он Маме нужен, как зайцу пятая нога...!!! Недоумок анальный..!!!
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20.07.2020 14:56 Ответить
По сути он аппелирует к зеленскому, видимо кидалынарода сами поверили в проплаченный ими рейтиг, кто пойдёт голосовать за ставленника ярмака и его клиента - зеленского ?
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20.07.2020 14:57 Ответить
-Да и сам я коренным одесситом был...в другой жизни.
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20.07.2020 14:57 Ответить
... ну может хоть как-нибудь, ну куда-нибудь....
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20.07.2020 15:00 Ответить
Заметался Колюня Оболонский
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20.07.2020 15:01 Ответить
"Слуга народу" Тищенко не відкидає ймовірність походу в мери Одеси: "Бабуся жила на Молдаванці" - Цензор.НЕТ 7692
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20.07.2020 15:01 Ответить
зе дно
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20.07.2020 15:01 Ответить
а мая бабушка жыла на Малдаванке
мы, на Привозе с ней - что стырим,то едим,
но ат неё был запах, как от инастранки,
и у меня, клянусь был попа, как у Ким...
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20.07.2020 15:05 Ответить
А дедешка на "Потемкине" не служил?
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20.07.2020 15:06 Ответить
А папа в 43- м в танке сгорел.
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20.07.2020 15:13 Ответить
Дебил. Но! Еще бОльшие дебилы те киевляне, что его депутатом выбрали.
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20.07.2020 15:06 Ответить
У одного мамка-гонщица, на Мазератти вышивает, у другого бабка на Молдаванке жила... Что Киев, что Одесса, ему всё равно, лишь бы мэром, три слова не свяжет, а туда же. Одни там все ДЛБы прошедшие отрицательный отбор или как?
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20.07.2020 15:09 Ответить
Одеситы, а оно вам надо? Именно Оно. И шо за то таки скажут люди? Или у вас на Пересыпе, Соборке и Ланжероне своих людей нет?
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20.07.2020 15:12 Ответить
да пусть на Привозе орёт КаКтлета ,налетай еще живая
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20.07.2020 16:10 Ответить
А оно вам надотупое чмо и на Привозе?
Впрочем если он своей ж...й будет там торговать... Оно уже про свою ж..у и рекламу сняло. Дупа как у Ким Чен Ина.
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20.07.2020 16:21 Ответить
В Адесе тебя пошлют туда же, куда и в Киеве. Будь спок.
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20.07.2020 15:16 Ответить
Титушкощенко, тьфу!
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20.07.2020 15:24 Ответить
Головою якої небудь сільради точно візьмуть.
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20.07.2020 15:26 Ответить
Уж лучше у нас будет Труханов, чем это "какуким"
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20.07.2020 15:27 Ответить
я думав, що він нормальна людина, а виявилося, що то банальний зелений клінічний ідіот.
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20.07.2020 15:28 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

У Зеленского рассказали о кандидатах в мэры:

Харьков-Роман Катеринчик ( айтишник, шел по списку Шария в ВР )

Одесса - Филимонов (КВНщик)

Днепр -Бужанский

Черкассы-Скичко (зеленый депутан, зять миллиардера Юрушева).
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20.07.2020 15:36 Ответить
Ваша же вата тебя и опрокинет ,дебил -труху они на тебя не сменят...хотя может Лайф и голоснет)))
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20.07.2020 15:37 Ответить
канди в мєри - це смішно - без власної мафії туди не пробитися!
можливо у пана хтось був з предків з на єреф...можливо туди треба рванути, якщо кошти вирішують для вас усе?
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20.07.2020 15:40 Ответить
поцЗедент подражает Фуйлу
У того повар Пригожин
а у Зе -Коля КАКлета
А штраф за работу во время карантина заплатил??
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20.07.2020 15:42 Ответить
Коля котлета как всегда всё напутал Бабушка жила не на Молдаванке , а с молдаваном.
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20.07.2020 15:44 Ответить
ІпанУтим нєт пакоя...
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20.07.2020 15:44 Ответить
Очень неспокойный немолодой человек , очень
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20.07.2020 15:45 Ответить
Колян оболонский захотел стать Коляном молдованским )
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20.07.2020 15:44 Ответить
куда-то хоче пойти, а може на три буквы?
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20.07.2020 15:50 Ответить
хоть тушкой, хоть чучелом.
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20.07.2020 15:50 Ответить
А если с Одессой не прокатит....тогда на Жмеренку !!!
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20.07.2020 15:50 Ответить
Не позорился, а шел бы уже в свой Велюр! В Одессе таких выскочек особенно не любят.
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20.07.2020 15:56 Ответить
«Мой папа был турецкоподданный»,........
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20.07.2020 16:02 Ответить
я також в 84 му на привозі був, мо й мені спробувати?
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20.07.2020 16:17 Ответить
Почему то мне кажется, что если копнуть документы ВСЕХ наших политиков и чиновников, то у каждого бабушка жила или на молдаванке, или на дерибасовской, а то и вовсе в Жмеринке. Потому что явно страна управляется не украинцами. Хоть они и страшно пытаются выглядеть как Тищенко, Бойко, Порошенко, Зеленский и так далее
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20.07.2020 16:49 Ответить
Солодке слово "влада"...
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20.07.2020 16:56 Ответить
А если моя бабушка в Берлине жила, значит мне можно баллотироваться в бургомистры!?
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20.07.2020 17:17 Ответить
А мій дід там воював, тому будемо суперниками😁
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20.07.2020 18:28 Ответить
Ну, к тому времени бабуля, будучи маленькой девочкой успела свалить (с предками) еще в середине тридцатых ("как расово нечистая" - еврейка), жаль что " не в ту сторону" (через Польшу в совковую Украину на черкасщину), войну между сралиным и гитлером переждали в эвакуации в Нижнем Тагиле, затем прадеда с семьей отправили восстанавливать Донбасс!
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20.07.2020 19:54 Ответить
если бы прадед предусмотрительно не сжег немецкие "аусвайсы" и не купил в совке липовые паспорта и свидетельства о рождении, то меня наверное, меня не было бы, их вскоре бы загребли как "шпионов" и отправили бы на верную смерть в лагеря!
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20.07.2020 20:00 Ответить
"Слуга народу" Тищенко не відкидає ймовірність походу в мери Одеси: "Бабуся жила на Молдаванці" - Цензор.НЕТ 4657
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20.07.2020 17:52 Ответить
Коля котлета конечно мразь, ничем не лучше трухи, но и не хуже, два сапога пара.
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20.07.2020 19:16 Ответить
Труха, конечно фрукт еще тот, но почему велюрщик оскорбляет Одессу, предлагая ей свои вшивые услуги
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20.07.2020 19:32 Ответить
Коля, їдь уже в Бобруйськ, саме те для такої ж* пи
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20.07.2020 22:13 Ответить
 
 