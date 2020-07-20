"Слуга народа" Тищенко не исключает поход в мэры Одессы: "Бабушка жила на Молдаванке"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который ранее проиграл праймериз в мэры Киева, не исключил, что может стать кандидатом от своей политсилы на пост мэра Одессы.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Рубрика", передает Цензор.НЕТ.

По словам Тищенко, он - человек команды Зеленского, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии президента.

"Пока ещее не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но, он президент и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке. Стадион, так стадион", - заявил нардеп.

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Стоит отметить, что 16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.