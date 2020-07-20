Разумков надеется, что Рада вскоре рассмотрит законопроект о судоустройстве и статусе судей

Спикер ВР Дмитрий Разумков надеется, что парламент вскоре рассмотрит законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель ВР сообщил во время итоговой пресс-конференции.

"Относительно реформирования судов, то это делать необходимо. Но не только суды – много, что еще надо реформировать в этом государстве. Тот закон, который получил негативный вывод Конституционного суда, сегодня на рассмотрении законопроект № 3711 и много других законов, которые выносятся на комитет, я надеюсь, вскоре будут вынесены в зал Верховной Рады", - сказал Разумков.

Вместе с тем он сообщил, что не является сторонником переноса Конституционного суда из Киева в Харьков, как предлагали некоторые политики.

"Я точно не являюсь сторонником переноса его в другие города, ни с организационной точки зрения, ни с финансовой, ни с политической точки зрения, поскольку это стоит больших средств. Тем более я не являюсь сторонником переноса его в Харьков, поскольку в непосредственной близости от него находится линия фронта", - пояснил Разумков.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект Закона №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления 22 июня 2020 г.