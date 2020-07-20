Разумков надеется, что Рада вскоре рассмотрит законопроект о судоустройстве и статусе судей
Спикер ВР Дмитрий Разумков надеется, что парламент вскоре рассмотрит законопроект о судоустройстве и статусе судей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель ВР сообщил во время итоговой пресс-конференции.
"Относительно реформирования судов, то это делать необходимо. Но не только суды – много, что еще надо реформировать в этом государстве. Тот закон, который получил негативный вывод Конституционного суда, сегодня на рассмотрении законопроект № 3711 и много других законов, которые выносятся на комитет, я надеюсь, вскоре будут вынесены в зал Верховной Рады", - сказал Разумков.
Вместе с тем он сообщил, что не является сторонником переноса Конституционного суда из Киева в Харьков, как предлагали некоторые политики.
"Я точно не являюсь сторонником переноса его в другие города, ни с организационной точки зрения, ни с финансовой, ни с политической точки зрения, поскольку это стоит больших средств. Тем более я не являюсь сторонником переноса его в Харьков, поскольку в непосредственной близости от него находится линия фронта", - пояснил Разумков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект Закона №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления 22 июня 2020 г.
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Вовк и ОАСК
Сейчас будет какое-то резюме всего что я там увидел. Я хочу сразу оговориться, что скорее всего нам показали только вершину айсберга. Тут будут довольно общие факты + мое ПРИМЕРНОЕ понимание развитие событий + какие-то мысли. ЛИЧНО МОЯ ПРОСЬБА - прочитайте этот пост пожалуйста, это важно.
Я хочу сразу сказать что я ...издец на эмоциях, я очень не люблю всякие фразы типа "вешать на столбах", но именно в таких эмоциях я сейчас нахожусь. Не потому что я любитель "ставить к стенке", а потому что я тупо не вижу что тут вообще можно сделать. Ну нам ...изда как стране, понимаете? Мы тут можем делать Прозорро, забирать у Коломойского Приват, безвиз получать - это все ТУПО ДО ...ИЗДЫ, потому что реальная власть не у нардепов, не у Президента (Порошенко вон как сейчас сношают и норм), реальная власть у судей. Они ахренели вкрай, они тупо делают что хотят И ОТКРЫТО ХВАСТАЮТСЯ ТЕМ ЧТО ИМ НИКТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
Есть такой Суд - Окружной Административный Суд Киева (ОАСК), он рассматривает дела, в которых обжалуются решения органов власти государственного и местного уровней, решение о публичной службы и избирательного процесса. Однако расположение в Киеве значительно поднимает важность этого учреждения, ведь в ней рассматриваются все дела, касающиеся ЦИК, Кабмина, всех министерств, НБУ, НАЗК и т.д.
Несколько решений ОАСКа:
* Останавливал переименования УПЦ МП (по закону они должны быть В НАЗВАНИИ указать что это филиал церкви РФ, куча народа этого не понимает).
* Остановил переименование проспектов "Московский" и "Ватутина"
* Запретил Супрун выполнять обязанности Министра Здравоохранения
* Остановил реформу пищевого обеспечения ВСУ (упрощенно)
* Принимал решения о разгоне Майдана
* Восстанавливал Насирова на должность главы Налоговой
* Оспаривал национализацию Приватбанка (Сурки по своим 7 млрд тоже в ОАСК подавались).
Кино НАБУ разделено на несколько основных тем.
Тема 1 - то как живут и зарабатывают Судьи ОАСКа.
На самом деле это самая скучная часть фильма, ну потому что КОГО Я, ...ЛЯТЬ,СЕЙЧАС УДИВЛЮ, когда скажу что эти чуваки живут как короли в огромных домах, с кучей машин, отдыхают на мальдивах и летают чартерными рейсами.
Понравился один момент (как якобы зарабатывали на ОВГЗ) бывшая жена Вовка (у судей бывших не бывает на них можно записать кучу всего интересного) + брат + близкие родственники мутили такую схему:
Они шли в банк, покупали ОВГЗ по рыночной цене, потом продавали какому-то третьему лицу ДОРОЖЕ рыночной (вот она прибыль), а тот просто продавал ОБРАТНО В БАНК эти же ОВГЗ по рыночной цене. Все это можно было делать в течении одной минуты и ты хер к чему подкопаешься, потому что типа "ну покупатель лох, купил ОВГЗ дороже рынка, я тут причем?" 15 лямов так заработали. Все понимают, что это взятка, а доказать не могут.
Тема 2 - заказные решения ОАСКа.
Когда Зеленский выиграл выборы, для того чтобы объявить досрочные парламентские нужно было признать что в ВР нет коалиции. Тогда новый Президент роспускает парламент и говорит "раз нет коалиции, значит эта ВР не представляет народ, нужны перевыборы". Результат мы знаем - фотографы, водители, ведущие 1+1 заняли свои места в ВР. В этом Зе помог Вовк.
Цитата диалога Вовка (подразумеваем что говорит с Грановским, он был "мостиком коммуникации" с ОАСКом во времена Порошенко) "Я говорю Саша, так а что ты это, сомневался в нашей политической проституции? (смеется) Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить".
Дальше - Вовк хотел запретить всем чиновникам выезжать из страны, ТУПО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗВОНИТЬ ИМ И БРАТЬ БАБЛО ЧТОБЫ ОН ЭТО РЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУД НЕ ПРОТАЩИЛ. Цитата "Я думаю обосрется полстраны, *****. это шаг ***********"
И Вовк прав - у нас же "73%", вы думали они посадят кого-то?!))) (КАК РАЗ ИХ РАБОТА - САЖАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ), нет, идиоты, они просто бабло хотели собирать на страхе чиновников что их из страны не выпустят.
Тема 3 - захват власти главой ОАСК других судебных организаций (КСУ, ВРП и так далее).
Есть такая штука как ВРП - Вища Рада Правосуддя.
Нафиг она нужна?
Самая главная ее "ценность" это то что она СНИМАЕТ судейскую неприкосновенность. ВОТ ИМЕННО, СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫШЕЛ ЭТОТ МАТЕРИАЛ ИМЕННО НА ВРП И БУДЕТ СОСРЕДОТОЧЕНО ВСЕ НАШЕ ВНИМАНИЕ.
Потому что, чтобы лишить свободы Вовка или Аблова, НУЖНО ГОЛОСОВАНИЕ ВРП. Если его нет - то ИХ ДАЖЕ В СИЗО НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПОСАДИТЬ.
Неприкосновенность. Шо? Зеленский там шото снимал? Ага, ***** пошли, идиоты.
Вовк, со своими кентами:
Во первых саботировал результаты выборов в ВРП, если туда не проходили люди которые ему подконтрольны (через адвокатов подавали иск чтобы оспорить результаты конкурса).
Во вторых - продвигали туда своих шестерок.
Есть разговор между Вовком и (скорее всего) помощником народного депутата Кивалова (которая сейчас нардеп от ОПЗЖ, Антонина Славицкая, член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, ЛОЛ ...ЛЯТЬ).
Разговор про организации иска чтобы заблокировать конкурс в ВРП по Президентской квоте (на тот момент Президентом еще оставался Порошенко, который хотел успеть назначить своих членов в ВРП). Интересно что в свое время, Вовк и Славицкая были помощниками у нардепа Кивалова. Что они сделали:
Шаг 1: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81476311 22.04.2019 ОАСК через обеспечение иска, блокирует конкурс на назначение 2х членов ВРП от Президента Порошенко.
Шаг 2: В мае Порошенко таки назначает двоих человек в ВРП, несмотря на ОАСК.
Шаг 3: ДБР открывает на Порошенко дело, за то что тот назначил двух человек в ВРП.
Шаг 4: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84617974 25.09.2019 апеляция сбивает ухвалу ОАСКа 22.04.2019. Получается дело против Пороха теперь основано на воздухе. Каденция этих двоих членов ВРП оказалась недолгой, Зеленский, как стал Президентом, отменил указ о назначении этих двух членов в ВРП (ото Вовк обрадовался).
Вовк имеет ******** влияние на конституционный суд украины. Он, фактически организовал переворот, благодаря чему главой КСУ стал Тупицкий, тот самый черт, против которого мы боролись, когда Беня хотел признать неконституционным закон о Фонде Гарантирования Вкладов.
Какие решения принимал КСУ:
* 26.02.2019 КСУ признал неконституционным закон про "незаконне збагачення".
НАБУ как раз расследовало "незаконное обогащение" Вовка и его зама. Но после решения КСУ - все дела были закрыты. ОЙ КАК УДОБНО!
* Дальше, 05.06.2019 (АККУРАТ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ) КСУ принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами. Таким образом суд встал на сторону истца - завода олигарха Игоря Коломойского (https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-ksu-proty-nabu/29984832.html ). Это ОООЧЕНЬ помогло Коломойскому через Центрэнерго выкачивать МИЛЛИАРДЫ через гавно-контракты со своими прокладками (он до сих пор это делает).
* Вовк не раз в телефонных разговорах говорил что работает над признанием закона "про очищення влади" неконституционным. Но под КСУ были публичные акции протеста и они зассали. Правда нужно сказать что ДЕЛО ВОВКА ЖИВЕТ, они просто отодвинули "принятия решения", потому что были протесты. Вовк - лучший друг регионалов.
Ну и напоследок, тема 4 - "особый статус" ОАСК и его судей
13.03.2019 ОАСКовцы https://www.slidstvo.info/articles/den-narodzhennya-ablova-polityky-skandalni-suddi-ta-holovnyj-vijskovyj-prokuror/ праздновали днюху Аблова . Пришло куча ВИП гостей включая членов ВККС, Верховного суда и ЛЮДЕЙ ПО КОТОРЫМ РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЕЛА В ОАСКе ...лять! Офигенный суд, просто офигенный.
Вишенка на тортик. Вовк больше всего гордится тем что пережил "реформы попередников":
"Мне интересно было показать, что допустим мы можем быть уникальными. Ну а чего мы не уникальны? Ми единственный суд, который вообще ***** 5 лет пережили их всех (прошлая власть). Не ликвидированный, не реформированный. Показываем зубы, ***".
Один из судей ОАСК: "Окружной админсуд, он самый надежный, как автомат Калашникова. Будем надеятся что он не только эти власти пережил, но и еще 15 переживет".
Я не знаю как это закончить. Какими словами. Этих людей просто не должно быть в Украине, точка. Россия, война, реформы? Да ***** это все вообще. ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ***** ЗНАЧЕНИЯ. ВСЕ ВАШИ ****** РЕФОРМЫ, ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ, МИТИНГИ ********, ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ПОКА ВОВК И АБЛОВ ЖИВУТ В УКРАИНЕ.
Я буду делать все что могу, чтобы это дело не слили. Очень надеюсь, что вам тоже не пофиг и что вы такого же мнения как и я.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2695402920674216&set=a.1543210132560173&type=3 Марк Савчук , Демократична Сокира.