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Чтобы приватизировать активы государственных облэнерго по рыночной цене, нужна определенность с RAB-тарифом, - Елейко

Чтобы приватизировать активы государственных облэнерго по рыночной цене, нужна определенность с RAB-тарифом, - Елейко

Замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко утверждает, что приватизация государственных пакетов акций облэнерго будет проходить тогда, когда будет четко определено введение RAB-тарифов. Только при этом условии могут быть конкурентные рыночные торги.

Это позволит избежать дисконтирования цен активов. Об этом он рассказал в интервью 112 ., передают Українські новини.

"Без RAB история показывает, что круг инвесторов, заинтересованных входить в облэнерго, будет достаточно ограниченным. А наше задание - все-таки провести конкурентную, прозрачную приватизацию, что без RAB будет маловероятно. Мы хотим, чтобы приватизация была синхронизирована с введением RAB, и тогда это действительно будет большая, хорошая победа для всей Украины", - отмечает Елейко.

Замглавы Фонда Госимущества отмечает, что без принятия RAB-тарифа госактивы будут приватизированы с дисконтом, что приведет к снижению их цены: "Инвесторы имеют особенность: когда они имеют зону неопределенности, они ее закладывают в цену, и это всегда дисконт. Нужна определенность с RAB, и тогда будет четко сформирована абсолютно рыночная цена за каждый пакет этих облэнерго. Худшее, что мы можем сделать, - объявить аукцион, пока есть зона неопределенности, поскольку это приведет к дисконтированию цен активов", - убежден Тарас Елейко.

Напомним, ранее Министерство развития экономики, Министерство энергетики участники рынка электроэнергии заявили, что предлагаемая НКРЭКУ методология внедрения RAB-тарифа вызывает сомнения. Министерство развития экономики обратилось к регулятору с просьбой предоставить детализированные расчеты предложенной модели перехода на новый тариф. В частности, расчеты касаемо разделение баз активов облэнерго, начисление разных ставок возврата инвестиций: 1% на "старую" базу и 15% на "новую" базу. А также решение о возвращении инвестированных средств на 3 год после вклада.

Участники рынка предоставили свои рекомендации. Европейская Бизнес Ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф. А именно – не разделять базу активов на "старую" и на "новую" и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.

Автор: 

облэнерго (126) приватизация (1043)


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Топ комментарии
+4
Т.е. вводят раб-тариф, приватизируют дороже, население потом за это платит, они тырят деньги за приватизацию. Профит и перемога Украины! 😅
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20.07.2020 16:46
+2
Не приватизуй,кретин
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20.07.2020 15:37
+2
Уж и не знают как цены поднять, чтоб мы не обижались. В качестве приманки пообещали продать нас дорого...
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20.07.2020 15:54
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Не приватизуй,кретин
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20.07.2020 15:37 Ответить
Уж и не знают как цены поднять, чтоб мы не обижались. В качестве приманки пообещали продать нас дорого...
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20.07.2020 15:54 Ответить
Да задолбали вы уже с этим Рабтарифом. Застрелитесь нах. барыги долбанные ...
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20.07.2020 16:11 Ответить
по ваучеру на облэнерго до сих пор ни копейки не получил, а тут на тебе...
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20.07.2020 16:26 Ответить
"Мы хотим, чтобы приватизация была синхронизирована с введением RAB, и тогда это действительно будет большая, хорошая победа для всей Украины", - отмечает Елейко.

Население будет больше платить, действительно перемога. Гении приватизации.
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20.07.2020 16:43 Ответить
Т.е. вводят раб-тариф, приватизируют дороже, население потом за это платит, они тырят деньги за приватизацию. Профит и перемога Украины! 😅
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20.07.2020 16:46 Ответить
..."выбрали" долбаков,которые в угоду "барыгам" подарят то,что ещё и последнее у державы не отнято было...
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20.07.2020 17:18 Ответить
"государственных облэнерго"...а шо, такие ещё есть ?
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20.07.2020 17:59 Ответить
Рабам тариф, господам энерго.
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20.07.2020 19:19 Ответить
Так Суркисы с Коломойским и так заберу. Шо с РАБтарифами,шо без них.
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20.07.2020 20:01 Ответить
 
 