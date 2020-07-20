С погибшим на Донбассе медиком Николаем Илиным простятся 22 июля в Киеве

В среду, 22 июля, в соборе святого Александра г. Киев (ул. Костельная, 17) в 10.00 начнется церемония прощания с Николаем Илиным, 1984 года рождения, уроженцем Беларуси, гражданином Эстонии, военным медиком 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшим 13 июля в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области в результате коварного обстрела эвакуационной группы в то время, как та пыталась добраться до места подрыва командира разведывательного взвода 35-й ОБрМП Дмитрия Красногрудя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела Николай Илин погиб, еще один военнослужащий получил ранения. Тело медика было передано украинской стороне 17 июля.

После прощания, в 13.00 состоится кремация погибшего в крематории по адресу: ул. Байкова, 16.

Николай Илин родился 23.04.1984 года в Беларуси. Эмигрировал в Эстонию, где жил несколько лет, занимался проведением экскурсий, работал таксистом и на других работах. Решил встать на защиту Украины и поступил на военную службу по контракту. Весной 2020 с бригадой отправился на очередную ротацию на фронт.

Как сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, результаты экспертизы ДНК показали, что тело воина, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала чествования павшего украинского героя.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

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