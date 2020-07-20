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Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП

Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП

Украинские антикоррупционные органы совместно с польскими коллегами установили, каким образом задержанный сегодня экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак получал неправомерную выгоду от строительных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Сложность расследования заключалась в том, что лицо использовало свое служебное положение в Украине - выражало просьбу о получении неправомерной выгоды, а сам факт ее получения проходил на территории Польши. При этом со стороны главы "Укравтодора" принимались максимальные меры для маскировки преступлений и незаконного происхождения средств - неправомерная выгода предоставлялась путем создания на территории Республики Польша компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендерных процедур "Укравтодора". Руководителями новосозданных компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю "Укравтодора" лица", - говорится в сообщении.

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В отдельных случаях созданные на территории Республики Польша компании должны были быть выкуплены у подконтрольных ему лиц участниками тендерных процедур "Укравтодора" за суммы, в сотни раз превышающие размер их уставного капитала, добавили в пресс-службе.

"Учитывая указанную специфику противоправных действий, их латентный и трансграничный характер в октябре 2019 была создана совместная следственная группа из числа сотрудников компетентных органов Украины и Республики Польша", - сообщили в САП.

В Украине Новак подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В то же время, за совершение действий по получению неправомерной выгоды и ее легализации на территории Республики Польша, бывшему руководителю Укравтодора, будет сообщено о подозрении в пределах следственной группы в соответствии с требованиями УК Республики Польша.

Наряду с экс-чиновником на территории Республики Польша задержаны еще два человека, которые участвовали в преступной схеме. После соответствующих процедур будет решен вопрос об избрании им меры пресечения на территории Республики Польша.

Смотрите также: Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

взятка (6174) Польша (8493) САП (2076) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+7
От вам і ефективність керівництва іноземців.
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20.07.2020 15:54
+5
Еще бы...Хорошо товарисч пристроился.
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20.07.2020 16:02
+4
Ти здурів? Самий чесний у вас Зебілів - Бєня!
Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП - Цензор.НЕТ 725
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20.07.2020 16:05
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От вам і ефективність керівництва іноземців.
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20.07.2020 15:54 Ответить
Зіброва перевірили?
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20.07.2020 16:10 Ответить
У нас є приклад іншого поляка - Бальчуна, при якому Укрзалізниця стала прибутковою вперше з 2014 року...
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20.07.2020 16:12 Ответить
Пардон, з 2004 року - з часів Кирпи!
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20.07.2020 16:20 Ответить
До речі - "Укрзалізниця" це ще та клоака. Діяльність якої також потрібно розслідувати.
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20.07.2020 16:32 Ответить
Укрзалізницю всі чинуши вважають своїм гаманцем...Там кожного до буцегарні саджати-не похибиш...
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21.07.2020 08:02 Ответить
І це все виключно через якийсь один годинник.
Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
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20.07.2020 18:03 Ответить
Путин прекрати ...
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20.07.2020 15:55 Ответить
Колись доберуться до містера Сороса. Отам розмах, в Британії до сьогодні справа про зловживання на валютному ринку не закрито.
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20.07.2020 15:56 Ответить
А Сорос где у нас работал?
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20.07.2020 16:53 Ответить
Еще бы...Хорошо товарисч пристроился.
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20.07.2020 16:02 Ответить
Ти здурів? Самий чесний у вас Зебілів - Бєня!
Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП - Цензор.НЕТ 725
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20.07.2020 16:05 Ответить
У мене? а там що будуть міст із Ужгорода до Мукачева? А нах.ра? Це Зеленський заклав у програму великого будівництва? З розуму зійти, що коїться...
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20.07.2020 16:24 Ответить
а нашо їм міст.. можна і в будках через річку переправитися
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20.07.2020 16:26 Ответить
Обрати внимание - тебя лайкают такие же зазелики, что почти синоним слова "маломыслящие".
Да, САП, созданная при Порошенко, арестовала коррупционера. Отлично.
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20.07.2020 21:40 Ответить
Арест любого коррупционера в Украине вовсе не означает его посадку, наоборот, ему назначают залог - он или кто-то за него платят эту сумму, независим от от суммы, а он при необходимости при этом смывается. А залог кому положено делится! Вот такая юстиция в Украине!
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20.07.2020 21:50 Ответить
Все правильно пишешь.
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20.07.2020 22:02 Ответить
Да, САП, созданная при Порошенко, арестовала коррупционера получившего должность и гражданство при Порошенко. Отлично.
Було б його призначено за часів Зеленскького, тут поливали б зараз гімнами так...)))
Особисто мені все одно, хто тоді керував. Спіймали зараз - молодці. Якщо дійсно винен та його посадять - тим більше молодці. Якщо потриндять та відпустять - все як завжди. Не молодці )
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21.07.2020 12:07 Ответить
Борьба с коррупцией - в любой стране, даже там, где за нее расстреливают - это борьба нанайских мальчиков - потому что все равно находятся все новые коррупцонеры.
Победить ее полностью невозможно, но бороться с ней - надо, чтобы держать в приемлемых рамках.
Перед выборами с ней так невыносимл боролись - что кушать не могли, а где сейчас эти активисты, ГО, Саакашвили? Частично - возглавили коррупцию, частично - замолчали, потому что спонсор денег не дает, выборы же закончились.
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21.07.2020 18:50 Ответить
да, как то мало высеров с упоминанием зеленого цвета)) И никто пшеков зебилами не называет)) На этой ветке мир превернулся!)))
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20.07.2020 22:32 Ответить
Хоч кліпи не знімав ідіотські, як балчун.
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20.07.2020 16:06 Ответить
Зачем ему лишний раз светится на публике ?!
Он бы не обиделся,если бы о нем вообще нигде не вспоминали.
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20.07.2020 16:13 Ответить
Ти рок не любиш? Ти мабуть фанат шансончіка? Гопнік з підворотні?
Бальчун знімав кліпи, але при ньому Укрзалізниця була прибутковою. Нинішній керівник УЗ не знімає кліпів, але й УЗ збиткова...
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20.07.2020 16:14 Ответить
УЗ - це курка, що несе золоті яйця. Вона не може бути збитковою. Справитися там може і дебіл.
У балчуна в кліпі рекламують вживання наркотичних стимуляторів.
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20.07.2020 16:19 Ответить
То ким є тоді наступники Балчуна, якщо при них УЗ збиткова???
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20.07.2020 16:20 Ответить
Іде дегенерація. При кирпі крали менше, при балчуні більше, а зараз крадуть взагалі відкрито.
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20.07.2020 16:23 Ответить
Та й попередники Балчуна, бо до Балчуна УЗ мала прибуток ще аж при Кирпі!
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20.07.2020 16:21 Ответить
Вот я и смотрю, что пока дебилов кроме Балчуна в УЗ не берут , т к она как до него так и после него убыточная
Лучше уже пусть дебилы правят прибыльными гос предприятиями , чем хитрые и умные маланцы у которых гос предприятия имеют сплошные убытки
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20.07.2020 16:27 Ответить
Про дебілів я трохи перегнув. Малось на увазі, що впорався би чесний управлінець з досвідом роботи і зі середніми здібностями. Взагалі-то управлінець і є як правило людиною зі середніми здібностями.
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20.07.2020 16:31 Ответить
Может вы и правы , даже скорее правы Ну то что при Бальчуне УЗ было в прибылях это факт , так чем плохо если бы все так и оставалось
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20.07.2020 16:33 Ответить
хытрый цука...
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20.07.2020 16:12 Ответить
дбр не оприлюднила результати справи, коли дружина начальника поліції князєва мішком перевозила гроші в польшу...може новаку везла?
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20.07.2020 16:20 Ответить
там на Князєва тільки ліцо глянути і мона сміливо:
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20.07.2020 16:29 Ответить
А сколько он получил взяток?
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20.07.2020 16:13 Ответить
На пару жизней,в меру,хватит
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20.07.2020 16:22 Ответить
Абаждите .

Так они знают сколько или нет?
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20.07.2020 16:29 Ответить
ани всьо знаютъ.
Не думаю,шо там идет речь о 5тыщ$
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20.07.2020 17:01 Ответить
цікаво,а хто з української сторони був зацікавленим?як там себе почуває омелян?
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20.07.2020 16:24 Ответить
Стоїть у черзі за Новаком...
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20.07.2020 19:19 Ответить
Читал типо Екатерина, сцарица Московии, выписала кучу немцев на чиновничьи должности, шоб не воровали и ..... потом обосралась, ибо "брать" стали так аж тайга шумела
так шо тут как в анекдоте про бордель и перестановку
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20.07.2020 16:27 Ответить
Закончится как всегда очередным порожняком обесравшейся ЗЕ-команды, и в который раз зашкваром всей этой мудоты (НАБУ, САП, ОГПУ, ОПУ)
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20.07.2020 16:28 Ответить
Тут тільки вдуматись в цифри. Офіційно у нас зараз зарплата працівника наглядової ради ДЕРЖАВНОГО підприємства може складати 700 000 грн в місяць. Це 700 пенсіонерів отримали 1000 щомісячно. Так це ОДИН в МІСЯЦЬ. А скільки їх там?
,
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20.07.2020 16:31 Ответить
І це все виключно через якийсь один годинник.
Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
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20.07.2020 17:50 Ответить
Зная "мастерство" следователей НАБУ, как бы они опять не обосрались в суде😳
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20.07.2020 18:38 Ответить
Так Петюньчик тоже любитель трастовых фондов, особенно слепых.
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20.07.2020 21:35 Ответить
Везде воруют . Слабость у людей такая . Но там где не наказывают и не отрубают руки там степень воровства больше . А есть ещё спецслужбы которые на крючке держат этих корупционеров . .Так что всё просто = Если корупционеру не отрубали голову на площади ,значит он кому то ещё нужен.
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20.07.2020 23:30 Ответить
там кругом будет 6п2. а честнейшие они люди или умнейшие - пусть рассуждают избиратели зеленского - величайшего откатчика и распильщика всех времен и народов.
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21.07.2020 00:09 Ответить
Нічого не буде,бо ще як влітку 2013 року журнал опублікував таємно записані стрічки розмови між головою Нац. банку Польщі Мареком Белкою, міністром внутрішніх справ Бартломієм Сенкевичем та колишнім міністром транспорту Славомиром Новаком-останнього Дональд Туск(премєр)хоч і змушений був звільнити,але це ж його гаманец(Інфраструктура+Регіонали) для поста Голови ЕС і вже на цьому посту Туск прилаштовує Новака до Порошенка і вала-потоки в 5 млрд.евро в руках ОЗГ.
Тому- знову Україні з цього-пшик -навіть якщо в Польщі й щось нариють,чи навіть посадять.
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21.07.2020 09:20 Ответить
Польща це не Україна - не вдається тирити безкарно
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21.07.2020 10:15 Ответить
 
 