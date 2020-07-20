Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП
Украинские антикоррупционные органы совместно с польскими коллегами установили, каким образом задержанный сегодня экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак получал неправомерную выгоду от строительных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Сложность расследования заключалась в том, что лицо использовало свое служебное положение в Украине - выражало просьбу о получении неправомерной выгоды, а сам факт ее получения проходил на территории Польши. При этом со стороны главы "Укравтодора" принимались максимальные меры для маскировки преступлений и незаконного происхождения средств - неправомерная выгода предоставлялась путем создания на территории Республики Польша компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендерных процедур "Укравтодора". Руководителями новосозданных компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю "Укравтодора" лица", - говорится в сообщении.
В отдельных случаях созданные на территории Республики Польша компании должны были быть выкуплены у подконтрольных ему лиц участниками тендерных процедур "Укравтодора" за суммы, в сотни раз превышающие размер их уставного капитала, добавили в пресс-службе.
"Учитывая указанную специфику противоправных действий, их латентный и трансграничный характер в октябре 2019 была создана совместная следственная группа из числа сотрудников компетентных органов Украины и Республики Польша", - сообщили в САП.
В Украине Новак подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
В то же время, за совершение действий по получению неправомерной выгоды и ее легализации на территории Республики Польша, бывшему руководителю Укравтодора, будет сообщено о подозрении в пределах следственной группы в соответствии с требованиями УК Республики Польша.
Наряду с экс-чиновником на территории Республики Польша задержаны еще два человека, которые участвовали в преступной схеме. После соответствующих процедур будет решен вопрос об избрании им меры пресечения на территории Республики Польша.
Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".
Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.
Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.
В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
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Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
Да, САП, созданная при Порошенко, арестовала коррупционера. Отлично.
Було б його призначено за часів Зеленскького, тут поливали б зараз гімнами так...)))
Особисто мені все одно, хто тоді керував. Спіймали зараз - молодці. Якщо дійсно винен та його посадять - тим більше молодці. Якщо потриндять та відпустять - все як завжди. Не молодці )
Победить ее полностью невозможно, но бороться с ней - надо, чтобы держать в приемлемых рамках.
Перед выборами с ней так невыносимл боролись - что кушать не могли, а где сейчас эти активисты, ГО, Саакашвили? Частично - возглавили коррупцию, частично - замолчали, потому что спонсор денег не дает, выборы же закончились.
Он бы не обиделся,если бы о нем вообще нигде не вспоминали.
Бальчун знімав кліпи, але при ньому Укрзалізниця була прибутковою. Нинішній керівник УЗ не знімає кліпів, але й УЗ збиткова...
У балчуна в кліпі рекламують вживання наркотичних стимуляторів.
Лучше уже пусть дебилы правят прибыльными гос предприятиями , чем хитрые и умные маланцы у которых гос предприятия имеют сплошные убытки
Так они знают сколько или нет?
Не думаю,шо там идет речь о 5тыщ$
так шо тут как в анекдоте про бордель и перестановку
,
Якби в нас так крали як в Польщі то жили б ми не гірше за них, а в нас крадуть в сотні раз більше. Чого варті маски, чи вагони із зерном і Сейшели.
Тому- знову Україні з цього-пшик -навіть якщо в Польщі й щось нариють,чи навіть посадять.