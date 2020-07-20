Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП

Украинские антикоррупционные органы совместно с польскими коллегами установили, каким образом задержанный сегодня экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак получал неправомерную выгоду от строительных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Сложность расследования заключалась в том, что лицо использовало свое служебное положение в Украине - выражало просьбу о получении неправомерной выгоды, а сам факт ее получения проходил на территории Польши. При этом со стороны главы "Укравтодора" принимались максимальные меры для маскировки преступлений и незаконного происхождения средств - неправомерная выгода предоставлялась путем создания на территории Республики Польша компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендерных процедур "Укравтодора". Руководителями новосозданных компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю "Укравтодора" лица", - говорится в сообщении.

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В отдельных случаях созданные на территории Республики Польша компании должны были быть выкуплены у подконтрольных ему лиц участниками тендерных процедур "Укравтодора" за суммы, в сотни раз превышающие размер их уставного капитала, добавили в пресс-службе.

"Учитывая указанную специфику противоправных действий, их латентный и трансграничный характер в октябре 2019 была создана совместная следственная группа из числа сотрудников компетентных органов Украины и Республики Польша", - сообщили в САП.

В Украине Новак подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В то же время, за совершение действий по получению неправомерной выгоды и ее легализации на территории Республики Польша, бывшему руководителю Укравтодора, будет сообщено о подозрении в пределах следственной группы в соответствии с требованиями УК Республики Польша.

Наряду с экс-чиновником на территории Республики Польша задержаны еще два человека, которые участвовали в преступной схеме. После соответствующих процедур будет решен вопрос об избрании им меры пресечения на территории Республики Польша.

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Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").