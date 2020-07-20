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Судейская коллегия ВАКС угрожала обвиняемым по "делу Мартыненко" и их адвокатам, - пресс-служба Мартыненко

Судейская коллегия ВАКС угрожала обвиняемым по

Судейская коллегия ВАКС во главе с Лесей Федорак угрожала обвиняемым по "делу Мартыненко" изменить меру пресечения из-за попыток адвокатов выполнять свою работу, поэтому почти все фигуранты этого дела были вынуждены отказаться от своих адвокатов.

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, передают Українські новини.

"20 июля на заседании Высшего антикоррупционного суда 6 обвиняемых объявили о своем вынужденном отказе от адвокатской защиты. Это произошло после прямой угрозы со стороны председательствующей судьи Леси Федорак, которая пригрозила обвиняемым изменением меры пресечения из-за попыток адвокатов защищать своих клиентов. Судьи также намекнули, что их вердикт будет зависеть от поведения обвиняемых и адвокатов, а не от того - виновны они или нет. Попытки адвокатов выполнять свою работу могли бы привести к неадекватным и безосновательным карательным санкциям в отношении обвиняемых со стороны судейской коллегии ВАКС в составе Леси Федорак, Виктора Маслова и Игоря Строгого. Эти судьи лишили граждан Украины права на защиту и предоставили прокурору САП незаконные преференции, чтобы побыстрее вынести неправосудное решение", - заявили у Мартыненко.

Бывший депутат Николай Мартыненко сказал, что эта коллегия судей не заинтересована в установлении истины по делу, которое является политически мотивированным. "Доказательная база является манипулятивной и разрушилась бы на глазах, если бы была состязательность процесса. Теперь госпожа Федорак может не имитировать исследования доказательств, а сразу объявить решение, которое ей уже написали в НАБУ и САП", - подчеркнул Мартыненко.

"Я еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского иммунитета - это был единственный случай за всю историю украинского парламентаризма. Я голосовал за создание антикоррупционных органов. Я рассчитывал, что новый суд объективно разберется в обвинениях, которые сфабриковало НАБУ против меня с целью борьбы с тогдашним правительством. К сожалению, госпожа Федорак демонстрирует полную лояльность к НАБУ и САП. Она дискредитирует честных судей ВАКС и новое правосудие", - заявил Мартыненко.

По его мнению, любые другие адвокаты в этом деле окажутся в такой же ситуации - они не смогут выполнять свою работу. "Эти трое судей ВАКС изначально поставили под сомнение законность своего будущего вердикта. Федорак, Маслов и Строгий допустили так много нарушений наших прав, что любой вышестоящий суд отменит их решение как неправосудное", - считает экс-депутат.

Автор: 

Мартыненко (443) суд (25135)


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Топ комментарии
+10
Все воры утверждают, что их дело политически мотивировыано.
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20.07.2020 16:14
+6
типу крута технологія думають. Змовилися синхронно відмовитися від адвокатів, жертви ***...
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20.07.2020 16:09
+3
Да Уж ! Осудить хапугу века не хватит.Такой кодекс принят.А пострадавшем народу Украины -фига с маслом от ОПГ.
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20.07.2020 16:09
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Да Уж ! Осудить хапугу века не хватит.Такой кодекс принят.А пострадавшем народу Украины -фига с маслом от ОПГ.
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20.07.2020 16:09 Ответить
******* та еще подстилка сама дура но крепкая лобковая косточка дала ей дебилке стать судьей хотя ей и швабру дать в руки нельзя баба тупая любой овцы..но...
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20.07.2020 18:50 Ответить
типу крута технологія думають. Змовилися синхронно відмовитися від адвокатів, жертви ***...
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20.07.2020 16:09 Ответить
Только так
Судейская коллегия ВАКС угрожала обвиняемым по "делу Мартыненко" и их адвокатам, - пресс-служба Мартыненко - Цензор.НЕТ 3535
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20.07.2020 16:10 Ответить
Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, Паниковский терпеть не мог физической расправы.(с)
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20.07.2020 16:11 Ответить
Все воры утверждают, что их дело политически мотивировыано.
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20.07.2020 16:14 Ответить
мабуть чують миші чиє сало умикнули, ось і пішли в атаку на ВАКС, крити то нічим, король голий, а в місця не так віддалені не дуже хочеться
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20.07.2020 16:21 Ответить
В Украине, да и не только, все знали , что Мартыненко - кошелек "Нашей Украины", потом "Народного Фронта". Ему давали возможность обворовывать Украину для пополнения черных партийных касс.
А чести и совести у него никогда и не было.
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20.07.2020 17:13 Ответить
В Украине, да и не только все знают что тьі слаба на передок.
Опровергай
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20.07.2020 18:15 Ответить
Она еще слаба и на задок и на роток! Всем известно!
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20.07.2020 19:36 Ответить
 
 