Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новый глава Национального банка Украины должен работать над обеспечением решений о реальных кредитах для украинского бизнеса и доступном ипотечном кредитовании для всех граждан Украины.
Об этом Зеленский сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Важно внедрять системные решения, которые наконец-то обеспечат два долгожданных решения: это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан. И для этого нужны скоординированные шаги, и изменения не только от Национального банка Украины, а и от правительства, парламента и судебной системы Украины", - сказал Зеленский.
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Через неделю заживем, но через полгода здохнем...
Но когда такой зебил пойдёт в банк - окуеет и начнет орать что "Порох виноват", бо по-факту там:
- ипотеку дадут на 1-й год под 9.99% - да;
- ипотека на второй и последующие годы - от 15-20% и выше %;
- куча скрытых сборов, включая "страховка", "оплата юриста", "оплата консультаций" и т.п. - все стоят нехило и компенсируют эти самые 9.99% для банков;
- оплата ипотеки идет СНАЧАЛА в сторону погашения % выплат, и лишь ЕСЛИ клиент захочет дополнительно заплатить - то только потом выплачивается "тело кредита", и никак иначе.
А значит ипотека - бесконечная);
В итоге ипотека по-ФАКТУ стоит БОЛЬШЕ - чем до пиара шмаркли с "10%"
Это всё со слов банковских работников - им приказали, они сделали - так чтобы себя не обидеть))
"уристу"-шмаркле "об этом ничего не сказали"(с)зеленский
Зе просто идиот!
Думал, что банки не дают кредиты потому, что типа зажали...а он такой хитрый назначил главу НБУ, тот сейчас прикажет банкам и они начнут раздавать кредиты направо и налево....Идиот не понимает, что у банков денег нет - это деньги вкладчиков, причем зачастую даже не депозиты, а просто текущие средства...Ипотечные кредиты - это "длинные деньги" возврата которых нужно долго ждать - банки просто разорятся давая их, поэтому нужна поддержка государства! А у государства денег нет! Зеленые идиоты просрали экономику.
Сейчас новый глава НБУ запустит печатный станок на полную мощность и будет идиотам "ипотеки" полные карманы!!!
як там почувають себе 73% клінічних ідіотів, котрі голосували за Зеленського?
*****, кто-нибудь дайте ему почитать Конституцию Украины!
Яким чином зменшуються кредитні ставки для бізнесу і ставки по іпотеці?
Що на можливість знизити ставку більше впливає, співпраця з кредиторами, які дають фінанси під малесенький процент, чи слово ноунейма з червоним носом єврейського походження?
Ти порушив закон, що сам визнав!
Ти казав, що ти підеш з посади Президента, якщо порушиш закон Україги.
Ти його порушив - йди!
Ми всі чекаємо, йди.
Чи ти Брехун?
Каждое его слово это алмаз, каждая его мысль это бриллиант мудрости тысячилетнего древнего народа!
Всякие там Черчилли, Тетчеры и Рейганы нервно курят в сторонке..
вот вопрос к мудрому нариду - как можно было выбрать вот это?
У него же на лице все было написано - написано что вам в случае избрания этого осла наступит пипец мучительный...
Здесь и физиономистом быть не нужно
Достаточно иметь элементарную чуйку...
євреї люди розумні.
банальний жидюган.
навіть якщо сам не вірить в те що гоаорить..
у банків гривні з три вагони,
банки не знаю кому ще давати кредити,
бо позичальники не відповідають критеріям надійності і платоспроможності..
навіть ахметка і той оголосив дефолт..
у черзі тільки один позичальник - беня, який все бере і ніколи не повертає..
але кредити для бені покращать його матеріальний стан, і може покращать
стан у зелі, але в економіці України нічого не покращать
Олигархи откажутся от денег? Это как пчелы против меда.
Некоторые банки берут займ в иностранном банке под 3-5%, отдают бизнесу под 40%, на эти 2% и живут.
Лапша для тупой биомассы.
Хотите кредиты под 4-5% - гривня должна быть стабильна как Евро, а инфляция как в Европе.
Простому человеку не понять, как может быть кредит под 5% при инфляции 10% ?