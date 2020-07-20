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Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан

Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новый глава Национального банка Украины должен работать над обеспечением решений о реальных кредитах для украинского бизнеса и доступном ипотечном кредитовании для всех граждан Украины.

Об этом Зеленский сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Важно внедрять системные решения, которые наконец-то обеспечат два долгожданных решения: это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан. И для этого нужны скоординированные шаги, и изменения не только от Национального банка Украины, а и от правительства, парламента и судебной системы Украины", - сказал Зеленский.

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Зеленский Владимир (20734) НБУ (4836) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+16
Звичайно вірим!!!
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 9812
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20.07.2020 16:48
+15
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 6925
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20.07.2020 16:47
+13
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 7452
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20.07.2020 16:48
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Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 6925
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20.07.2020 16:47 Ответить
Ипотеку для граждан?!! А может лучше повысить уровень жизни путем поднятия зарплаты?
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20.07.2020 16:47 Ответить
Конгениально: зарплату поднять, цены опустить...😁
Через неделю заживем, но через полгода здохнем...
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20.07.2020 17:01 Ответить
да-да.. как раз пару видосиков снимут - для пиара зебилам.
Но когда такой зебил пойдёт в банк - окуеет и начнет орать что "Порох виноват", бо по-факту там:
- ипотеку дадут на 1-й год под 9.99% - да;
- ипотека на второй и последующие годы - от 15-20% и выше %;
- куча скрытых сборов, включая "страховка", "оплата юриста", "оплата консультаций" и т.п. - все стоят нехило и компенсируют эти самые 9.99% для банков;
- оплата ипотеки идет СНАЧАЛА в сторону погашения % выплат, и лишь ЕСЛИ клиент захочет дополнительно заплатить - то только потом выплачивается "тело кредита", и никак иначе.
А значит ипотека - бесконечная);
В итоге ипотека по-ФАКТУ стоит БОЛЬШЕ - чем до пиара шмаркли с "10%"
Это всё со слов банковских работников - им приказали, они сделали - так чтобы себя не обидеть))
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20.07.2020 17:04 Ответить
п.с. а шмаркля - таки реально ЛОШАРА, бо ни НБУ, ни его работники - не занимаются ипотечными кредитами, ни бизнес-кредитами. Хотя тут всё просто:
"уристу"-шмаркле "об этом ничего не сказали"(с)зеленский
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20.07.2020 17:07 Ответить
Лошары это те кто ему до сих пор верит.
Зе просто идиот!
Думал, что банки не дают кредиты потому, что типа зажали...а он такой хитрый назначил главу НБУ, тот сейчас прикажет банкам и они начнут раздавать кредиты направо и налево....Идиот не понимает, что у банков денег нет - это деньги вкладчиков, причем зачастую даже не депозиты, а просто текущие средства...Ипотечные кредиты - это "длинные деньги" возврата которых нужно долго ждать - банки просто разорятся давая их, поэтому нужна поддержка государства! А у государства денег нет! Зеленые идиоты просрали экономику.
Сейчас новый глава НБУ запустит печатный станок на полную мощность и будет идиотам "ипотеки" полные карманы!!!
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20.07.2020 21:25 Ответить
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 7452
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20.07.2020 16:48 Ответить
БРЕХЛО!!!
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20.07.2020 17:05 Ответить
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 2786
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20.07.2020 21:27 Ответить
Звичайно вірим!!!
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 9812
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20.07.2020 16:48 Ответить
Эта его мантра не нова
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20.07.2020 16:49 Ответить
А почему обычный бизнесмен должен платить огромные налоги в то время как Зеля все свои фирмы зарегистрировал в оффшорах и не платил ни копейки налогов?
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20.07.2020 16:50 Ответить
а ось за це воно вже буде відповідати в суді після своєї каденції... і нікуди воно не втече.

як там почувають себе 73% клінічних ідіотів, котрі голосували за Зеленського?
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20.07.2020 17:04 Ответить
Что мешает обычному бизнесмену зарегистрировать свои фирмы в офшорах или слепых трастах???
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20.07.2020 17:05 Ответить
Ну давай, расскажи, во сколько обойдется оффшор обычному бизнесмену.
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20.07.2020 17:28 Ответить
Пусть старается, зарабатывает. Порошенко же смог, и этот тоже обязан. В крайнем случае пусть с другими такими же скооперируется.
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20.07.2020 17:50 Ответить
Ну давайте все в офшоры уйдем..Кто будет финансировать образование, медицину, армию, полицию, науку....?! Умники ****ь
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20.07.2020 21:29 Ответить
Правительство пусть финансирует. Ведь это его выбрали эти самые "обычные бизнесмены". Так что нечего на зеркало пенять, коли ......
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20.07.2020 22:31 Ответить
шутник
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21.07.2020 12:08 Ответить
10 %? Ищи дураков ....
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20.07.2020 16:52 Ответить
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 8760
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20.07.2020 16:52 Ответить
Опять чучело лезет в вопросы, которые не в его компетенции???
*****, кто-нибудь дайте ему почитать Конституцию Украины!
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20.07.2020 16:53 Ответить
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 555
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20.07.2020 16:54 Ответить
Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 990
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20.07.2020 16:55 Ответить
дві жаби
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20.07.2020 17:14 Ответить
Зеленскому: необходимо наконец-то перестать врать.
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20.07.2020 16:56 Ответить
Так он же онемеет...
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20.07.2020 17:05 Ответить
не можєт. єто у нєго гєнєтічєскі.
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20.07.2020 17:06 Ответить
Цікаво що порохоботи першими засирають будь-яку новину про Зеленського заздалегідь підготовленими фотожабами і картинками, і в той же час мають наглість говорити про якісь ботоферми, що працюють проти їх соєвого божка.
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20.07.2020 16:59 Ответить
А что ты в германии делаешь?
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20.07.2020 17:04 Ответить
Патриотизм отращивает...
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20.07.2020 17:07 Ответить
До того часу, жоден зесектант жодного разу нічого путнього не зміг сказати. Але давай проведемо експеримент.
Яким чином зменшуються кредитні ставки для бізнесу і ставки по іпотеці?
Що на можливість знизити ставку більше впливає, співпраця з кредиторами, які дають фінанси під малесенький процент, чи слово ноунейма з червоним носом єврейського походження?
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20.07.2020 17:06 Ответить
кто нибудь этому критину прочитает курс экономики
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20.07.2020 17:02 Ответить
Зеленський, тобі вже НІХТО не вірить!
Ти порушив закон, що сам визнав!
Ти казав, що ти підеш з посади Президента, якщо порушиш закон Україги.
Ти його порушив - йди!
Ми всі чекаємо, йди.

Чи ти Брехун?
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20.07.2020 17:02 Ответить
Откуда он верещит? Он же на даче волюнтариста Хруща?
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20.07.2020 17:03 Ответить
Чертов Гений !
Каждое его слово это алмаз, каждая его мысль это бриллиант мудрости тысячилетнего древнего народа!
Всякие там Черчилли, Тетчеры и Рейганы нервно курят в сторонке..

вот вопрос к мудрому нариду - как можно было выбрать вот это?
У него же на лице все было написано - написано что вам в случае избрания этого осла наступит пипец мучительный...
Здесь и физиономистом быть не нужно
Достаточно иметь элементарную чуйку...

Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан - Цензор.НЕТ 9351
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20.07.2020 17:04 Ответить
це вибір не народу, це вибір психічно хворих.
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20.07.2020 17:07 Ответить
Какая отвратительная еврейская рожа!
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20.07.2020 17:08 Ответить
ні, ні єврейська.
євреї люди розумні.
банальний жидюган.
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20.07.2020 17:10 Ответить
Приходите к нам в ломбарды, там реальные кредиты под 9.5.
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20.07.2020 17:07 Ответить
И золотые зубы бабушек и дедушек приносите. Будет вам процветание и конец эпохи бедности.
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20.07.2020 17:10 Ответить
Да-да,кредиты под 5%,а депозиты под 10
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20.07.2020 17:11 Ответить
В ДЕНЬ!
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20.07.2020 17:36 Ответить
приклад феєричної тупості..
навіть якщо сам не вірить в те що гоаорить..

у банків гривні з три вагони,
банки не знаю кому ще давати кредити,
бо позичальники не відповідають критеріям надійності і платоспроможності..

навіть ахметка і той оголосив дефолт..

у черзі тільки один позичальник - беня, який все бере і ніколи не повертає..
але кредити для бені покращать його матеріальний стан, і може покращать
стан у зелі, але в економіці України нічого не покращать
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20.07.2020 17:13 Ответить
За чей счет банкет? (с)
Олигархи откажутся от денег? Это как пчелы против меда.
Некоторые банки берут займ в иностранном банке под 3-5%, отдают бизнесу под 40%, на эти 2% и живут.
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20.07.2020 17:21 Ответить
Экономика не знает что такое "реальные кредиты" и "доступная ипотека".
Лапша для тупой биомассы.
Хотите кредиты под 4-5% - гривня должна быть стабильна как Евро, а инфляция как в Европе.
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20.07.2020 17:41 Ответить
Он реальный осел...один представитель его зеленого стада предлагает гривну на 10 процентов обвалить....о каких процентных ставках при этом это чмо мечтает???
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20.07.2020 17:44 Ответить
Те що пропонують під назвою 5-7-9 реальний фуфел. Кредитних грошей ти не отримуеш, а віддаєш свої, ще й береш на себе декілька небезпечних зобов'язань. Вивчав це питання - притомна людина на це не піде ніколи.
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20.07.2020 17:52 Ответить
А для повышения "доступности" кредитов главной - опустить гривну и увеличить инфляцию. Гениально. Похоже, Нобелевская премия по экономике Зеленскому обеспечена.
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20.07.2020 17:59 Ответить
Могуча мысль идиота!
Простому человеку не понять, как может быть кредит под 5% при инфляции 10% ?
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20.07.2020 18:02 Ответить
о каких ещё кредитах может глубокомысленно рассуждать ЗЕлупоголовый осёл, только вчера предлагавший через одного из своих миньйонов продать собаку, что бы расплатиться за комуналку?!
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20.07.2020 18:45 Ответить
Кредити довіри влади, а народу - імпотеку.
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20.07.2020 18:46 Ответить
Для кредитов надо что бы экономика работала,которую вы еще до ковида разворовали.
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20.07.2020 21:29 Ответить
 
 