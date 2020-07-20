Зеленский: Необходимо наконец-то обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для наших граждан

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новый глава Национального банка Украины должен работать над обеспечением решений о реальных кредитах для украинского бизнеса и доступном ипотечном кредитовании для всех граждан Украины.

Об этом Зеленский сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Важно внедрять системные решения, которые наконец-то обеспечат два долгожданных решения: это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан. И для этого нужны скоординированные шаги, и изменения не только от Национального банка Украины, а и от правительства, парламента и судебной системы Украины", - сказал Зеленский.

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