На "Укрзализныце" должны быть такие тарифы, чтобы эта структура поддерживала экономику государства", - Гончаренко

Нынешнее состояние "Укрзализныци" вредит экономике, государство должно установить на предприятии действенный контроль.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Железная дорога - это кровеносная система экономики и то, в каком она сейчас находится состоянии, очень вредит этому государству и очень вредит всей экономике Украины", - сказал Гончаренко.

По его мнению, государство должно установить действенный контроль за работой "Укрзализныци", чтобы предприятие поддерживало экономику, и именно исходя из этой цели должны устанавливаться тарифы на перевозку.

"Укрзализныця" - это государственное предприятие, и поэтому необходим контроль государства в виде Кабинета Министров, Министерства инфраструктуры ... На "Укрзализныце" должны быть установлены тарифы, чтобы эта структура выполняла свою главную функцию - поддержать экономику государства, его нельзя рассматривать как отдельную единицу. Надо понимать, что это хребет экономики, именно так к ней относиться, считать тарифы и так далее. Исходя из интересов экономики в целом ", - отметил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский на пресс конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.