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На "Укрзализныце" должны быть такие тарифы, чтобы эта структура поддерживала экономику государства", - Гончаренко

На

Нынешнее состояние "Укрзализныци" вредит экономике, государство должно установить на предприятии действенный контроль.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Железная дорога - это кровеносная система экономики и то, в каком она сейчас находится состоянии, очень вредит этому государству и очень вредит всей экономике Украины", - сказал Гончаренко.

По его мнению, государство должно установить действенный контроль за работой "Укрзализныци", чтобы предприятие поддерживало экономику, и именно исходя из этой цели должны устанавливаться тарифы на перевозку.

"Укрзализныця" - это государственное предприятие, и поэтому необходим контроль государства в виде Кабинета Министров, Министерства инфраструктуры ... На "Укрзализныце" должны быть установлены тарифы, чтобы эта структура выполняла свою главную функцию - поддержать экономику государства, его нельзя рассматривать как отдельную единицу. Надо понимать, что это хребет экономики, именно так к ней относиться, считать тарифы и так далее. Исходя из интересов экономики в целом ", - отметил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский на пресс конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Автор: 

Укрзализныця (2758) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+1
Много ляля от Губашлепа, только непонятно что этот экономист и специалист по тарифам предлагает, уменьшить цены или увеличить.))
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20.07.2020 17:15
+1
там де державні дяді керують бізнесом там присутня неефективність,корупція та збитки для платників податків.
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20.07.2020 17:19
+1
В Державі повинні бути такі тарифи, щоб Громадянам хотілося жити в такій Державі (та підтримувати її)! ІМХО.
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20.07.2020 17:20
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Много ляля от Губашлепа, только непонятно что этот экономист и специалист по тарифам предлагает, уменьшить цены или увеличить.))
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20.07.2020 17:15 Ответить
так як завжди,тарифи збільшити все інше залишити як є, бо їх інтереси цей порядок речей задовільняє.
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20.07.2020 17:22 Ответить
Це що ? Мають на увазі півищення. Куди вже більше. Купешка - 750 грн. Автобус дешевше, літак - десь так само. Подивіться на тачки під їх будівлею: стає зрозумілим, куди гроші ідуть...
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20.07.2020 20:37 Ответить
там де державні дяді керують бізнесом там присутня неефективність,корупція та збитки для платників податків.
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20.07.2020 17:19 Ответить
В Державі повинні бути такі тарифи, щоб Громадянам хотілося жити в такій Державі (та підтримувати її)! ІМХО.
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20.07.2020 17:20 Ответить
Тридцать лет слышим эту мудрость от каждого нового ********* и все 30 лет ездим в скотовозах с ненавязчивым совковым сервисом.
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20.07.2020 17:25 Ответить
Лёха по старой шоколадной традиции сразу обо всём и ни о чём. Суть посыла: взять и поделить
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20.07.2020 17:47 Ответить
Прямо по Филатову:"Как намажу бутерброд,
сразу мысль-а как народ".
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20.07.2020 21:40 Ответить
Незабаром буде підвищення тарифів...усіх. Квітки для голосуючих за СН - БЕЗКОШТОВНО! В один кінець - до урни!! Далі - пішки!! Налітай, люмпен!
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20.07.2020 18:36 Ответить
значит поднимут цены на проезд. как бы ничего нового.
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20.07.2020 18:37 Ответить
Им бы на бездотационный уровень выйти, а тут такие фантазии вчухивают...
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20.07.2020 18:42 Ответить
трохи з острахом очікую коли вони візьмуться за УЗ по - справжньому. Запрошення "варягів" не дало бажаного ефекту тому що система інфраструктури, як і держава хворі: занепад, брехня та корупція. Ця держустанова має бути головною інфрастуктурною базою зрушень в цьому секторі. Керманичі мали б регулювати переміщення вантажів залізницею (це б зберігало б дорожне покриття), підняло виробництво вагонів, вкластися в мережу малих станцій - ближче до с/г виробників, можливо локомотивів (на шпальтах Бізнес. цензору - багато про це), перевезення людей в близьких до гідних умовах.
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21.07.2020 11:26 Ответить
 
 