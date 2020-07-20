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Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков

Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков

Парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Разумков подчеркнул, что изменений в Конституцию может требовать "только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент и другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любая другая страна не имеет такого права".

По его словам, украинцы не предлагают вносить изменения в законы РФ, тем более, в ее Конституцию.

"И, я думаю, что мы сами определимся с нашей Конституцией", - сказал Разумков.

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В то же время он отметил, что не все вопросы определены законодательно. По словам спикера, придется еще много работать, чтобы вернуть временно оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма.

"В моем понимании разделить эти два вопроса очень трудно", - добавил председатель ВР.

"Мы движемся параллельными путями, но двигаться мы должны, скажем так, с одинаковой скоростью", - отметил Разумков.

Он заметил, что парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства.

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Спикер подчеркнул, что, принимая законы, Украина будет исходить из собственных интересов.

"Я понимаю, что мы прислушиваемся, слышим, понимаем позицию многих наших партнеров и оппонентов, но это украинская Верховная Рада, и слово "украинская" является ключевым", - подчеркнул Разумков.

Автор: 

Конституция (2236) россия (96018) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+18
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Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 2695
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20.07.2020 17:15
+16
блазень та його команда
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 5709
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20.07.2020 17:13
+14
Це мізки з м'ясокомбінату, бо у зебілів і цього нема.
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20.07.2020 17:18
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блазень та його команда
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 5709
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20.07.2020 17:13 Ответить
Зелених,мутованих потвор!!))
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20.07.2020 17:16 Ответить
ЦІКАВО. яким це чином ,через приняття певних законів повернутся Крим та Донбас ??? Закон, це що, типа "трах-табідах-табідох" !!!)))))
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20.07.2020 17:14 Ответить
Гуманітарна допомога від 25% наріду 73%

ДУМАЙ ТЕ !

Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 2695
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20.07.2020 17:15 Ответить
теперь у 25% мозгов значит нет
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20.07.2020 17:16 Ответить
Це мізки з м'ясокомбінату, бо у зебілів і цього нема.
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20.07.2020 17:18 Ответить
да я вижу по коментариям какие у порохоботвы мозги и с какого мясокомбината
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20.07.2020 17:20 Ответить
Тобі до окуліста, хоча ти далеко від України і тому нічого не бачиш.
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20.07.2020 17:21 Ответить
ну а что разумков сказал не так? чего в этой теме порохоботва разошлась так? или они считают что конституцию должны писать кацапы?
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20.07.2020 17:25 Ответить
Ви вважаєте, що можливо повернути окуповані території зміною Конституції України? Саме це сказав Розумков. Ви статтю уважно читали?
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20.07.2020 17:27 Ответить
где он так сказал? он сказал что изменения в законах и конституции только с подачи украинцев, а не кацапов, что они не могут влиять на этот процесс
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20.07.2020 17:32 Ответить
Парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства. Источник: https://censor.net.ua/n3209147
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20.07.2020 17:36 Ответить
ну и? объявить войну например, закон нужен, блокаду, санкции против кого-то, что угодно, это все законами решается
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20.07.2020 17:37 Ответить
Йдеться про відомі закони, а не про ваші фантазії. Це не перша розмова від слуг народу з цього питання.
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20.07.2020 17:41 Ответить
Закони то приймають, але народ ,єдиного носія влади, ніхто при цьому не питає !!)))
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20.07.2020 17:43 Ответить
Все разумков сказав не так. Бо він - ворог, який інколи просто змушений патріотично брехати.
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21.07.2020 06:07 Ответить
Ні не кацапи,але і не зелені потвори !!))
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20.07.2020 17:28 Ответить
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков - Цензор.НЕТ 9964
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20.07.2020 22:24 Ответить
у них на расее и гопник с шилом окулист. катаракту лечит на раз.
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20.07.2020 18:48 Ответить
Що то в теба за прапорець,МЕ, це що країна баранів ??)))
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20.07.2020 17:22 Ответить
Чорногорія. Він не знає щодо справжньої ситуації в Україні.
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20.07.2020 17:23 Ответить
А ти певен, що він знає, що то є Чорногорія і де вона знаходится ??))
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20.07.2020 17:26 Ответить
Впевненості нема, але він давно тут під цим прапором.
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20.07.2020 17:28 Ответить
То прапор йому в руки та барабан на шию !!))
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20.07.2020 17:31 Ответить
А ти випадково не молдаван?
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20.07.2020 17:18 Ответить
А с чего негражданин Украины рассказывает гражданам Украины, что у них есть , а чего нет !? Ск. платят за килознак , боту?
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20.07.2020 17:31 Ответить
а там никогда ничего и не было!
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20.07.2020 19:25 Ответить
Парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства. Источник: https://censor.net.ua/n3209147
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Це якась маячня?
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20.07.2020 17:17 Ответить
Маячня сивої кобили !!)))
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20.07.2020 17:20 Ответить
Що там таке робиться, що ні з того, ні з цього такі заяви ? Кому він відповідає?
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20.07.2020 17:18 Ответить
була прессуха з журналістами ( були всякі)) , от їм він відповідав
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20.07.2020 17:29 Ответить
Нам не треба міняти Конституцію. ТАМ ВСЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАНО.
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20.07.2020 17:20 Ответить
хіба,що Крим повинен бути областю так як є посилання на унітарність і ніяких спецстатусів міст це зайве.
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20.07.2020 17:26 Ответить
Але Розумков хоче іншого.
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20.07.2020 17:29 Ответить
Мета Московіі ,втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну, для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!! Такий собі розплідник маячні "Русского мира" !!!))
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20.07.2020 17:35 Ответить
вони нічого нового не придумали згадайте як колись столицею України москва оголосила Харків та поступово заволоділи усією країною,то що їм заважає в планах піти тим самим шляхом з Донецька.
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20.07.2020 17:48 Ответить
Певна річ,РФіі не потрібен Донбас, Москві потрібна вся Україна , принаймні, в статусі країни сателіта !!))
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20.07.2020 17:56 Ответить
та це зрозуміло,гра називається як на.пать лохторат та вийти сухим з води.... цікаво а в останньому реченні він партнером РФ називає?
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20.07.2020 17:37 Ответить
По суті він назвав росію просто опонентом.
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20.07.2020 17:40 Ответить
у зелених незрозуміло хто партнер а хто опонент,вони нерозбірливі у зв'язках.
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20.07.2020 17:43 Ответить
Все зрозуміло, навіть із цієї статті невизначеність слів Разумкова говорить на користь моєї версії.
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20.07.2020 17:45 Ответить
невизначеність говорить про те,що вони в любий момент можуть переграти так як їм вигідно.
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20.07.2020 17:51 Ответить
Це теж присутнє.
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20.07.2020 17:53 Ответить
Автономію не потрібно було давати. І дали ж не під татарів, а під кацапський військовий флот. Така собі невизначена зона з орендою.
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20.07.2020 17:32 Ответить
Ту автономію не треба було давати, але це нічого не вирішувало. Долю Криму вирішив янук (напівтатарин).
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20.07.2020 17:38 Ответить
Долю Криму вирішив Кучма, коли дав там розплодитись нечисті. Ющ там взагалі не відсвічував. Шапкокрад завершив процес.
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20.07.2020 17:43 Ответить
Взагалі то нечисть почала там селитися після депортації народів Криму.
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20.07.2020 17:47 Ответить
Трохи раніше , з часів окупаціі Крима Рос. імперією 1783 р. !!!))))
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20.07.2020 17:51 Ответить
В принципі теж було, але масове дійство по заміні населення відбулося після депортації.
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20.07.2020 17:55 Ответить
Хасан, подивись стату, який був відсоток татар і росіян під час анексіі Крима 1783 р. !!!))
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20.07.2020 17:58 Ответить
Я тоді не жив, але тоді було Кримське ханство і населення складалося із кримців, караїмів, кримчаків, греків Османської імперії. При цьому були люди з України...
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20.07.2020 18:01 Ответить
Вірмени, цигани та євреї і жодного москаля !!!)))
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20.07.2020 18:06 Ответить
Кримчаки і є кримськими євреями, які були підданими Гіреїв. Вірмени прийшли з османами, а про циган не чув.
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20.07.2020 18:10 Ответить
78,7% татари,0%-росєяне !!!)))
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20.07.2020 18:05 Ответить
Кучма це хрещений батько українського олігархату !!! Весь без винятків істеблішмент України , це єдине кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
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20.07.2020 17:48 Ответить
Але корумпувати українську армію почали саме при янукє. Після чого Крим окупувала росія.
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20.07.2020 17:51 Ответить
З 1991 р. почали дерібан арміі !!)))
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20.07.2020 17:53 Ответить
Так то був дерибан, а при янукє була купівля українських офіцерів!
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20.07.2020 17:57 Ответить
та це зрозуміло більшість в ВР та й президенти були комуністами та заклали в законодавство бомби уповільненої дії.
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20.07.2020 17:41 Ответить
Честно говоря, ложили єти ребята на наш терпеливій народ, не спросив о продаже земли или создании казино, прочих законах, а эти территории - это использованный презерватив рашкой, кому он теперь нужен, их там поимели, ради отвлечения внимания от крыма, теперь хотят в Украину запихнуть, создав дополнительные проблемы.
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20.07.2020 17:22 Ответить
Что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей! (с) Жванецкий.
Самый простой способ возврата территорий: Поднять ВВП на душу населения как в Германии или Швейцарии. И угнетенное население снесет врага в один момент!
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20.07.2020 17:24 Ответить
Курили вернулися в Японію, Кенігсберг - у Німеччину, а Карелія - в Фінляндію?
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20.07.2020 17:34 Ответить
Курилы и Кенігсберг в результат решения стран, включая Германию и США. Как и территория Израиля.
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20.07.2020 17:45 Ответить
Кенігсберг був в оренді до 1995 року. Чи у вас є інше рішення?
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20.07.2020 17:49 Ответить
У меня нет, я не интересуюсь рашкой от слова совсем.
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20.07.2020 17:58 Ответить
Якщо нема іншого, то росія повинна віддати Кенігсберг.
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20.07.2020 18:03 Ответить
Я "За" !!
И Курилы Японии.
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21.07.2020 09:25 Ответить
брешешь,скотыняка рашистская
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20.07.2020 20:25 Ответить
Еще есть Республика Корея и КНДР - жрут траву и иногда друг друга, но сносить Любимого Вождя не спешат.
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20.07.2020 20:14 Ответить
Разумков- это ты за Зелю Кадырке ответил? Кадырка же сказал ему- ызвынысь. Он извиняться не хочет, а Кадырку послать на х*й боится. Поэтому Зеля молчит, а Разумков говорит.
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20.07.2020 17:24 Ответить
Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России/ Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа/ Затаив дыхание и с чувством глубокого удовлетворения впитывает народ откровения его керманичів.
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20.07.2020 17:29 Ответить
никак мир не получается, условия у задачи слишком сложные, кому-то нужно сдаться
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20.07.2020 17:33 Ответить
Тільки проблемка в тому, що ви, зебіли, вимоги кацапстана видаєте за вимоги народу України.
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20.07.2020 17:33 Ответить
Когда землю деребанили-народ не спросили.
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20.07.2020 17:35 Ответить
Разумков было рыпнулся в свою игру, но нынче поутих...
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20.07.2020 17:45 Ответить
У него "чуйка" ещё та. За "базаром" следит. Фамильное.
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20.07.2020 18:31 Ответить
У педролюбов опять зрада. Они ведь так хотели, чтобы рашковане диктовали украинцам условия. А тут зрада опять обламывается. Беда-печалька...
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20.07.2020 17:47 Ответить
Ну ты и длбб,редкостный ,заповедный ,такие только на рф водятся
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20.07.2020 20:27 Ответить
Конституцію змінювати по вимозі Народу України???
А Бужанський чи Гетьманцев і їх парашноязичні прихвостні народ України????
От такі і будуть вимагати змін до Конституції, а Разумков буде керувати прийняттям змін!
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20.07.2020 18:26 Ответить
Можем поменять - без базару... Только поменять конституцию раССеянского территориального недоразумения..
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20.07.2020 18:40 Ответить
а вот это уже правильные слова государственных мужей..И заодно нужно напомнить,что минские соглашения-это просто меморандум и возможная "дорожная карта",а не обязательства государства.Тем более.что Россия ни одного не выполняет именно по причине "рекомендательности".а не обязательности...И конституцию менять нужно только С СОГЛАСИЯ НАРОДА.
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20.07.2020 18:42 Ответить
а чего хочет украинский народ я вам завтра в своем рейтинге напишу...
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20.07.2020 18:43 Ответить
а по требованию МВФ можна воровать землю народа , так ?
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20.07.2020 19:21 Ответить
Урка слюсарчук опять поносит ртом пургу **************
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20.07.2020 20:29 Ответить
гадиш під себе не відходячи від компа ...
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20.07.2020 20:36 Ответить
Тварюка рашистская,будешь сильно хворать за поддержку фашистско-рашистского режима на рф , 30 сребреников не хватит ,распродашь все имущество на аптеки и врачей....,урка
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20.07.2020 20:40 Ответить
Ого! Разумков что берега попутал.
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20.07.2020 19:26 Ответить
Ну вы уже там год крутите-мутите!
И еще не разу не поинтересовались мнением народа.
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20.07.2020 20:02 Ответить
А шмаркля с зеленью разве менял Конституцию не по требованию Московии ?
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20.07.2020 20:49 Ответить
какого народа? этот же малоросс сказал, что он прислушивается не к улице (это так он назвал протесты), а к народу, какому? малороссам и овцам?
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21.07.2020 10:44 Ответить
Конституцію можна змінювати лише на вимогу народу України, а не Росії. А ми вже готові! - скромно промовив Разумков.
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22.07.2020 00:08 Ответить
 
 