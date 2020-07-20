Конституцию можно менять только по требованию народа Украины, а не России, - Разумков

Парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Разумков подчеркнул, что изменений в Конституцию может требовать "только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент и другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любая другая страна не имеет такого права".

По его словам, украинцы не предлагают вносить изменения в законы РФ, тем более, в ее Конституцию.

"И, я думаю, что мы сами определимся с нашей Конституцией", - сказал Разумков.

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В то же время он отметил, что не все вопросы определены законодательно. По словам спикера, придется еще много работать, чтобы вернуть временно оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма.

"В моем понимании разделить эти два вопроса очень трудно", - добавил председатель ВР.

"Мы движемся параллельными путями, но двигаться мы должны, скажем так, с одинаковой скоростью", - отметил Разумков.

Он заметил, что парламент готов принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно оккупированные территории, исходя исключительно из интересов украинского государства.

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Спикер подчеркнул, что, принимая законы, Украина будет исходить из собственных интересов.

"Я понимаю, что мы прислушиваемся, слышим, понимаем позицию многих наших партнеров и оппонентов, но это украинская Верховная Рада, и слово "украинская" является ключевым", - подчеркнул Разумков.