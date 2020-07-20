Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска с Донбасса, - посольство США

Посольство США в Украине отреагировало на незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и размещение там российских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства в сети Facebook.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, который раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", - отметили в посольстве.

Напомним, сегодня президент страны-агрессора РФ Владимир Путин незаконно прибыл в оккупированную Керчь.

Также читайте: Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа