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Новости Санкции против России
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Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска с Донбасса, - посольство США

Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска с Донбасса, - посольство США

Посольство США в Украине отреагировало на незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и размещение там российских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства в сети Facebook.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, который раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", - отметили в посольстве.

Напомним, сегодня президент страны-агрессора РФ Владимир Путин незаконно прибыл в оккупированную Керчь.

Также читайте: Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий, - командующий ВМС Неижпапа

Автор: 

Крым (26419) оккупация (10187) посольство (1084) россия (96018) санкции (11422) США (27043)


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Топ комментарии
+11
Добавить нужно козломордым и желательно эмбарго на нефть ввести
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20.07.2020 17:22
+8
шо,заблудился,кацапча?то белая горячка...
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20.07.2020 17:33
+7
Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска из Донбасса, - посольство США - Цензор.НЕТ 5982
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20.07.2020 17:25
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Добавить нужно козломордым и желательно эмбарго на нефть ввести
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20.07.2020 17:22 Ответить
Санкции будут продолжаться и через 20 лет, когда РФ и Китай их наложат на США навсегда, без всяких условий.
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20.07.2020 17:23 Ответить
Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска из Донбасса, - посольство США - Цензор.НЕТ 5982
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20.07.2020 17:25 Ответить
шо,заблудился,кацапча?то белая горячка...
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20.07.2020 17:33 Ответить
Китай вже союзник росії та не хоче повернути свою територію?
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20.07.2020 17:35 Ответить
рашка і і китай просто накладуть, в штани, як завжди
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21.07.2020 07:49 Ответить
Китай уже наложил себе в штаны 1е место в мире по ВВП с учетом ППС.
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21.07.2020 07:56 Ответить
Та які війська на Донбасі? Вони Цензор не читають, чи шо? Там у всіх новинах "найомнікі". Причому з впертістю ідіота.
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20.07.2020 17:26 Ответить
Цензор на россіі заблокований. Сюди кацапи ходять лише по роботі
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20.07.2020 17:56 Ответить
Добре би було, якщо США накладе санкції на компанію Сіменс.
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20.07.2020 17:33 Ответить
А Европа сопли жует каждые полгода!
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20.07.2020 17:36 Ответить
Недавно глава МИД Китая на встрече с Лавровым очень хвалебно оценил сотрудничество с РФ и совместное противостояние США. Что касается претензий китайцев на Сибирь, то они имеют столь же весомые и ко всем прочим окружающим странам, только это тайваньские китайцы, а не пекинские.
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20.07.2020 17:39 Ответить
Це брехня, яку ви розповсюджуєте. Сам Китай вже заселяє Сибір і розповсюджує карти. Історично Сибір дійсно належав Китаю.
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20.07.2020 18:07 Ответить
Тайваньский, настоящий, а не коммунистический Китай, так и делает.
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20.07.2020 18:38 Ответить
?????.....а,..ааа....если Россия это сделает, но взамен введет войска в Грузию и там куда нибудь в Беларусь. То санкции уже отменятся или продолжатся?
Отож! Правильно формулируйте мысль. - Санкции не отменяться пока Россия не изменится.
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20.07.2020 18:07 Ответить
Кроме Аэрофлота, с него санкции США сняли, поэтому Боинги спокойно летают в Крым.
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20.07.2020 18:31 Ответить
До одного места ваши санкции.
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20.07.2020 18:32 Ответить
бухни бояри на радощах, і повторюй це як молитву
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21.07.2020 07:51 Ответить
Років 300 і повернеться і Крим, і Лугандон!
А на протязі трьохсот років висловлюватимуть стурбованість, стурбованість і стурбованість!
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20.07.2020 18:34 Ответить
То есть - прощай немытая..
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20.07.2020 18:37 Ответить
Нужно постоянно усиливать санкции!!!
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20.07.2020 19:00 Ответить
 
 