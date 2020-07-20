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Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска с Донбасса, - посольство США
Посольство США в Украине отреагировало на незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и размещение там российских кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства в сети Facebook.
"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, который раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", - отметили в посольстве.
Напомним, сегодня президент страны-агрессора РФ Владимир Путин незаконно прибыл в оккупированную Керчь.
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+11 oleg1966
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Отож! Правильно формулируйте мысль. - Санкции не отменяться пока Россия не изменится.
А на протязі трьохсот років висловлюватимуть стурбованість, стурбованість і стурбованість!