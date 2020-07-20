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Новости
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В одном из столичных кафе произошел взрыв неизвестного предмета, никто не пострадал, - Нацполиция

В одном из столичных кафе произошел взрыв неизвестного предмета, никто не пострадал, - Нацполиция

По предварительной версии, взрыв произошел под столом, где находилась сумка. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

Сегодня в 15:40 в полицию поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Автор: 

взрыв (6791) Киев (25655) Нацполиция (16546)


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Обалденная новость! Кстати, а по ходу не могут ли "следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб" установить что у меня иногда по ночам скребет под полом? Или надо, чторб обязательно был "хлопок" (как пишут кацапы)?
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20.07.2020 18:27 Ответить
У очередного зеленобота рванул пукан после заявления Кадырова.
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20.07.2020 18:50 Ответить
ХЗчто там взорвалось,ХЗкто пострадал. Зереперы
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20.07.2020 21:27 Ответить
Повертається 2014 рік. Тільки в гіршому варіанті, бо за штурвалом сцикло, яке вірить у те, що вміє керувати, і матроси, які думають, що вміють ставити паруса...
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21.07.2020 00:03 Ответить
 
 