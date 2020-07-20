Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток семь раз открывали огонь по позициям воинов операции Объединенных сил, один украинский воин погиб.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник снова применил вооружение запрещено минского договоренностям, использовав не только минометы, но и артиллерийские установки.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов по нашим позициям вблизи Мироновского. Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы захватчики задействовали около Причепиловки. Еще один факт нарушения прекращения огня зафиксирован неподалеку Шумов. На этом участке фронта противник обстрелял опорные пункты наших защитников с автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

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Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего враг прекратил свою активность. Потери противника, в результате адекватного ответа украинских защитников уточняются.

За текущие сутки, к сожалению, в результате вражеского обстрела один украинский воин погиб. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего украинского героя.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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