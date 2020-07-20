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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток семь раз открывали огонь по позициям воинов операции Объединенных сил, один украинский воин погиб.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник снова применил вооружение запрещено минского договоренностям, использовав не только минометы, но и артиллерийские установки.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов по нашим позициям вблизи Мироновского. Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы захватчики задействовали около Причепиловки. Еще один факт нарушения прекращения огня зафиксирован неподалеку Шумов. На этом участке фронта противник обстрелял опорные пункты наших защитников с автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

Читайте также: Наемники РФ продолжают применять тяжелую артиллерию на Донбассе. С начала суток - 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего враг прекратил свою активность. Потери противника, в результате адекватного ответа украинских защитников уточняются.

За текущие сутки, к сожалению, в результате вражеского обстрела один украинский воин погиб. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего украинского героя.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Автор: 

обстрел (27652) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....

Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6881

Просто надо больше убивать русских ублюдков и тогда потери ВСУ снизятся до минимуму. Убей русского очисти землю от русской скверны!
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4116
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20.07.2020 18:09
+12
Вічна пам'ять захиснику України.
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20.07.2020 18:13
+11
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2536
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20.07.2020 18:02
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Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2536
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20.07.2020 18:02 Ответить
это . что намёк на всеобщее по линии фронта разведение ? воину вечная память
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20.07.2020 18:04 Ответить
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....

Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6881

Просто надо больше убивать русских ублюдков и тогда потери ВСУ снизятся до минимуму. Убей русского очисти землю от русской скверны!
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе, один воин погиб, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4116
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20.07.2020 18:09 Ответить
Вічна пам'ять захиснику України.
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20.07.2020 18:13 Ответить
Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції захисників України на Донбасі, один воїн загинув, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9956
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20.07.2020 18:19 Ответить
мне одному кажется, что обострение на фронте пофиг уехавшему в отпуск главнокакбыкомандующему...
и второе...угрозы кадырки как-то совсем не странно совпали с военными учениями рашки у наших границ и внезапным вояжем ***** в Крым... и уж не там ли нашефсё будет извиняться-каяться... заглядывать в...глаз ?
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20.07.2020 18:31 Ответить
Що там Тягнибакси, Нацжони та інші Парацюки? Чого мовчать за пораненного бійця, що 4 доби помирав у муках? Чи вони вміють тільки срати виключно під будинком Пороха?
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20.07.2020 18:41 Ответить
Земля пухом, Брат!
Поотрываем бошки рашистским скотам!!!
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20.07.2020 18:55 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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20.07.2020 19:41 Ответить
ЗеКрыса видит мир в глазах гебешной мрази
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20.07.2020 22:09 Ответить
 
 