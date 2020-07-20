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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич

Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич

Визит российских чиновников в оккупированный Крым - грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом напомнил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

"Проблема не только в самом факте визита. Посещение Крыма российскими топ-политиками с заявленной целью является продолжением политики милитаризации государством-оккупантом Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь оно связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона", - сказал он.

Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска с Донбасса, - посольство США

Напомним, 20 июля на территорию оккупированного Крыма незаконно прибыли президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Официальная цель визита - участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России на захваченном РФ керченском судостроительном заводе "Залив".

Автор: 

Крым (26419) путин владимир (31501) Черное море (1486) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+4
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6357
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20.07.2020 18:33
+4
картина: "Юзик. Пиво. Шорты. Пузо"..
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3921
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20.07.2020 18:39
+4
УБОзеСТВО
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20.07.2020 18:44
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Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6357
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20.07.2020 18:33 Ответить
А почему *****, сегодня не поехало
в Хабаровск - а поехало в Украину?
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20.07.2020 18:46 Ответить
Попить предателям привёз??
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20.07.2020 18:35 Ответить
картина: "Юзик. Пиво. Шорты. Пузо"..
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3921
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20.07.2020 18:39 Ответить
УБОзеСТВО
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20.07.2020 18:44 Ответить
Ну вот нахрена этот УЖОССС выкладывать. Бляха, еще ночью приснится. Холодный пот обеспечен.
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20.07.2020 20:20 Ответить
А внесуть в Миротворець цих російських посадових осіб?
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20.07.2020 18:40 Ответить
Ну не до Хабари ж йому їхать.
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20.07.2020 18:40 Ответить
Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8077
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20.07.2020 18:52 Ответить
********* в Хабаровск не хочет слетать?
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20.07.2020 19:05 Ответить
ЗЄ,Крим чий?На дачі хруща обміняв Крим на ОРДЛО з доплатою ?Секретутка сцаря кадиров покликав ЗЄ до труби і ЗЄ мотанувся на дачу хруща продавати Крим.Я нічого не переплутала,ЗЄ?
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20.07.2020 19:35 Ответить
Шо ты перепутала то он и привязал.....
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20.07.2020 20:58 Ответить
А что за корабли заложили в Керчи?
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20.07.2020 19:45 Ответить
Да фигня всякая, моторные лодки.
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20.07.2020 21:34 Ответить
Та да... Две моторки , общей тоннажностью. как полтора французских авианосца Де Голь
Пара по 28 000 тонн
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20.07.2020 22:18 Ответить
три ракетных бригады "Сапсан" в Кропивницком, Кременчуге и Николаевской области отревзлят намерения агрессора - кстати, они когда-то там и были..))
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20.07.2020 20:50 Ответить
Любите вы новости из будущего
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20.07.2020 22:20 Ответить
 
 