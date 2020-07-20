Визит Путина - продолжение политики милитаризации оккупированного Крыма, что угрожает всем странам Черноморского региона, - Кориневич

Визит российских чиновников в оккупированный Крым - грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом напомнил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

"Проблема не только в самом факте визита. Посещение Крыма российскими топ-политиками с заявленной целью является продолжением политики милитаризации государством-оккупантом Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь оно связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона", - сказал он.

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Напомним, 20 июля на территорию оккупированного Крыма незаконно прибыли президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Официальная цель визита - участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России на захваченном РФ керченском судостроительном заводе "Залив".