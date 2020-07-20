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Лоукостер Wizz Air в этом году запустит шесть новых маршрутов из Украины в Италию

Лоукостер Wizz Air в этом году запустит шесть новых маршрутов из Украины в Италию

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе компания Wizz Air в этом и следующем годах запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию - в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью (Италия) из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, с 14 августа авиакомпания начнет выполнять рейс Киев - Венеция по понедельникам, средам и пятницам. Также с 14 августа будет запущен рейс Киев - Неаполь по понедельникам, средам и пятницам. С 14 августа будет запущен рейс Львов - Милан по понедельникам и пятницам. С 16 августа будет запущен рейс Львов - Рим по средам и воскресеньям. Цена билета стартует от 579 грн.

С 26 октября будет запущен рейс Харьков - Милан по понедельникам и пятницам. С 27 октября будет запущен рейс Запорожье - Милан по вторникам и субботам. Цена билета стартует от 729 грн.

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Также с 28 марта 2021 года будет запущен рейс Киев - Рим по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Цена билета стартует от 869 грн.

С 28 марта будет запущен рейс Киев - Милан по вторникам, четвергам, субботам и воскресениям. Цена билета стартует от 579 грн.

С 29 марта будет запущен рейс Одесса - Венеция по понедельникам и пятницам. С 29 марта будет запущен рейс Львов - Верона по понедельникам и пятницам. С 29 марта будет запущен рейс Киев - Болонья по понедельникам, средам и пятницам. С 29 марта будет запущен рейс Киев - Катания по понедельникам и пятницам. С 29 марта будет запущен рейс Львов - Катания по вторникам и субботам. С 30 марта будет запущен рейс Харьков - Венеция по вторникам и субботам. Цена билета стартует от 729 грн.

В пресс-службе отметили, что на рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

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"В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда могут приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", - говорится в сообщении.

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Италия (1654) карантин (16729) авиасообщение (795) Wizz Air (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
это конечно хорошо, но с нашим народом и зебильной властью фиг знает когда нас пустит цивилизованный мир...
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20.07.2020 19:07
+1
твій зеля малює цифірі, які йому хочеться у тих ідіотських щоденних звітах. Так що, зеля тут первостатейний дебіл та козел, а вже потім хтось інший "закрил" чи "не закрил"..
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21.07.2020 00:08
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Радость то какая, особенно для пенсионеров!
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20.07.2020 19:02 Ответить
это конечно хорошо, но с нашим народом и зебильной властью фиг знает когда нас пустит цивилизованный мир...
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20.07.2020 19:07 Ответить
Зеля такой сякой короновирусом всех заразил! Поєтому ЕС нам вьезд закрыл)))
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20.07.2020 22:21 Ответить
твій зеля малює цифірі, які йому хочеться у тих ідіотських щоденних звітах. Так що, зеля тут первостатейний дебіл та козел, а вже потім хтось інший "закрил" чи "не закрил"..
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21.07.2020 00:08 Ответить
В самый очаг эпидемии
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20.07.2020 19:55 Ответить
И на борту из Харькова будет лететь один транзитный гражданин Канады ?
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20.07.2020 20:48 Ответить
і як завжди жодного маршруту з Дніпра !!
жидяра каломойський висереться скоріше у самому центрі міста, ніж дасть дніпрянам змогу літати чимось іншим, окрім його паскудних авіакомпаній.
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21.07.2020 00:06 Ответить
 
 