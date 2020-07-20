Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко
Глава Национального банка Кирилл Шевченко утверждает, что курс гривни колеблется в пределах нормы, а о задержке транша от Всемирного банка ему не известно.
Об этом Шевченко заявил на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам главы НБУ, Нацбанк не выходил на межбанк на прошлой неделе, так как не видел для этого причин.
"Мы не выходили на межбанк, потому что не видели причин", - сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что колебания курса находятся в пределах нормы.
Шевченко отрицает задержку транша от Всемирного банка.
"Со Всемирным банком мы находимся в консультациях. То есть о задержке (транша в $350 млн от Всемирного банка. - Ред.) я не знаю", - сказал он.
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"Один из приоритетов - наши отношения с международными финансовыми институциями. У меня совместно с коллегами с правления запланирован ряд встреч и звонков с международным финансовым сообществом", - добавил Шевченко.
Ранее аналитики Международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что независимость НБУ является политическим приоритетом текущей программы Украины с Международным валютным фондом. От этого, в свою очередь, зависит получение финансирования Всемирного банка, а именно $350 млн в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.
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Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
ему кругом фиолетово..
20 липня 2020 року - курс бакса - 27,3 і росте.
Нагадаю зеботам з короткою пам'яттю, що у нас в останні роки на літо бакс ЗАВЖДИ ПАДАВ, причому навіть коли не було грошей МВФ в 2017-2019! А цього року - росте, навіть попри надходження траншу МВФ!
20 січня 2019: бакс коштує 28,03 (НБУ), на 20 липня 2018 - впав до 25,17
20 січня 2018: бакс коштує 28,77, 20 липня 2018 - впав до 26,47
20 січня 2017: бакс коштує 27,44, 20 липня 2018 - впав до 25,94
АЛЕ:
20 січня 2020 бакс коштує 24,25, а 20 липня 2020 - 27,36!
Які питання?
Я не про кондитера, я про сезонні коливання курсу валют! Якщо на літо гривня не впала, значить у нас експорт встав і валюта від експортерів не ндходить! Це означає ВЕЛИЧЕЗНІ проблеми в економіці, а ти мені про кондитера!
І так, на період літніх відпусток гривня впала, бо взимку бакс був 24,2-24,5, а зараз - 27,35! Хтось не вміє рахувати!
То есть он не знает работу но готов ее улучшить!!!!!
Ой, театра Бени......
Ко мне девки приходили, все ключи по.издили")))