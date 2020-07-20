Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко

Глава Национального банка Кирилл Шевченко утверждает, что курс гривни колеблется в пределах нормы, а о задержке транша от Всемирного банка ему не известно.

Об этом Шевченко заявил на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы НБУ, Нацбанк не выходил на межбанк на прошлой неделе, так как не видел для этого причин.

"Мы не выходили на межбанк, потому что не видели причин", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что колебания курса находятся в пределах нормы.

Шевченко отрицает задержку транша от Всемирного банка.

"Со Всемирным банком мы находимся в консультациях. То есть о задержке (транша в $350 млн от Всемирного банка. - Ред.) я не знаю", - сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский. ВИДЕО

"Один из приоритетов - наши отношения с международными финансовыми институциями. У меня совместно с коллегами с правления запланирован ряд встреч и звонков с международным финансовым сообществом", - добавил Шевченко.

Ранее аналитики Международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что независимость НБУ является политическим приоритетом текущей программы Украины с Международным валютным фондом. От этого, в свою очередь, зависит получение финансирования Всемирного банка, а именно $350 млн в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.

Также на Цензор.НЕТ: Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты