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Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко

Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко

Глава Национального банка Кирилл Шевченко утверждает, что курс гривни колеблется в пределах нормы, а о задержке транша от Всемирного банка ему не известно.

Об этом Шевченко заявил на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы НБУ, Нацбанк не выходил на межбанк на прошлой неделе, так как не видел для этого причин.

"Мы не выходили на межбанк, потому что не видели причин", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что колебания курса находятся в пределах нормы.

Шевченко отрицает задержку транша от Всемирного банка.

"Со Всемирным банком мы находимся в консультациях. То есть о задержке (транша в $350 млн от Всемирного банка. - Ред.) я не знаю", - сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский. ВИДЕО

"Один из приоритетов - наши отношения с международными финансовыми институциями. У меня совместно с коллегами с правления запланирован ряд встреч и звонков с международным финансовым сообществом", - добавил Шевченко.

Ранее аналитики Международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что независимость НБУ является политическим приоритетом текущей программы Украины с Международным валютным фондом. От этого, в свою очередь, зависит получение финансирования Всемирного банка, а именно $350 млн в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.

Также на Цензор.НЕТ: Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты

Автор: 

валюта (3074) Всемирный Банк (449) гривня (1851) курс (2094) НБУ (4836) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+9
завтра буде 28, у четвер 29 у понеділок - 32, а там можна і долари з траншу добре обміняти +5 грн на кожному долару пенсіонерам роздати.
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20.07.2020 19:13
+7
Долги за услуги ЖКХ состоянием на 01.07.2020 г. составили 58,67 млрд. гривен. Обычное объяснение этого "У людей нет денег". Это не совсем так. Огромную часть долгов составляют неплатежи весьма элитных объектов и очень не бедных личностей.
Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
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20.07.2020 19:13
+7
Нормяча!
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20.07.2020 19:14
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Правила форума Совет форумчан
а какая норма ?
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20.07.2020 19:13 Ответить
Нормяча!
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20.07.2020 19:14 Ответить
Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9377
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20.07.2020 19:19 Ответить
*****.
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20.07.2020 19:39 Ответить
завтра буде 28, у четвер 29 у понеділок - 32, а там можна і долари з траншу добре обміняти +5 грн на кожному долару пенсіонерам роздати.
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20.07.2020 19:13 Ответить
Предложение о продаже петикам долларов со скидкой по 95 грн. пока ещё в силе.
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20.07.2020 19:32 Ответить
прислуге уродов слова не давали
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20.07.2020 20:42 Ответить
Отвечаешь?
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20.07.2020 19:34 Ответить
Бажаю вам 36.6 (Бубачка)
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20.07.2020 19:44 Ответить
Долги за услуги ЖКХ состоянием на 01.07.2020 г. составили 58,67 млрд. гривен. Обычное объяснение этого "У людей нет денег". Это не совсем так. Огромную часть долгов составляют неплатежи весьма элитных объектов и очень не бедных личностей.
Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
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20.07.2020 19:13 Ответить
Корабль тонул, но капитан всех уверял, что ничего страшного в этом нет
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20.07.2020 19:15 Ответить
Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4100
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20.07.2020 19:16 Ответить
Головне, щоб норма співпадала з бажаннями цього голови НБУ🐸
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20.07.2020 19:16 Ответить
думаете оно зря фиолетовый галстук носит?
ему кругом фиолетово..
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20.07.2020 19:18 Ответить
20 липня 2019 року - курс бакса 25,17 і падає.
20 липня 2020 року - курс бакса - 27,3 і росте.

Нагадаю зеботам з короткою пам'яттю, що у нас в останні роки на літо бакс ЗАВЖДИ ПАДАВ, причому навіть коли не було грошей МВФ в 2017-2019! А цього року - росте, навіть попри надходження траншу МВФ!
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20.07.2020 19:20 Ответить
Подивися графіки по рокам, бо ти брехло.
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20.07.2020 19:40 Ответить
Дивлюся графіки:

20 січня 2019: бакс коштує 28,03 (НБУ), на 20 липня 2018 - впав до 25,17
20 січня 2018: бакс коштує 28,77, 20 липня 2018 - впав до 26,47
20 січня 2017: бакс коштує 27,44, 20 липня 2018 - впав до 25,94

АЛЕ:
20 січня 2020 бакс коштує 24,25, а 20 липня 2020 - 27,36!

Які питання?
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20.07.2020 19:46 Ответить
Пардон, 20 липня 2017 - впав до 25,94
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20.07.2020 20:10 Ответить
Та які ще можуть бути питання!? І козі навіть зрозуміло.
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20.07.2020 20:11 Ответить
Одичалий, при кондитерові бакс коштував 26-27 ( а в часи переляку майже 30). А потім після зміни влади якимся дивним чином укріпився навіть до 24.50, попри завивання петялизної масси про бакси по 100. То якщо дивитися , то і в цьому році на період літніх відпусток гривня укріпилвся, а впала вона в березні. Так що одичалий не трать свої потуги підбираючи цифри до твоєї чергової видуманої "зради".
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20.07.2020 20:13 Ответить
Причому тут кондитер? У липні 2019 був кондитер чи Зе?
Я не про кондитера, я про сезонні коливання курсу валют! Якщо на літо гривня не впала, значить у нас експорт встав і валюта від експортерів не ндходить! Це означає ВЕЛИЧЕЗНІ проблеми в економіці, а ти мені про кондитера!

І так, на період літніх відпусток гривня впала, бо взимку бакс був 24,2-24,5, а зараз - 27,35! Хтось не вміє рахувати!
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20.07.2020 20:17 Ответить
Уточнення: якщо на літо гривня впала, значить у нас експорт встав
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20.07.2020 20:20 Ответить
не на літо, а восени, при введені карантину, якщо дивитися на курс після початку квітня то падіння на літо таки було, попри всякі негаразди.
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20.07.2020 20:26 Ответить
Ну падіння мінімальне - з 27,2 у квітні до 26,6 в кінці-травня, але рости то бакс почав уже на початку липня. І це попри те, що прийшли кошти з МВФ!
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20.07.2020 20:59 Ответить
в 2016 році зростаня також почалось в липні. Падіння курса на літо завжди було повязано з літніми відпустками, які в цьому році в більшості накрилися мідним тазом. Така вже загальносвітова тенденція. Що тут поробиш, треба працювати.
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20.07.2020 21:16 Ответить
Падіння курса бакса на літо обумовлено не стільки відпустками, скільки особливостями нашого експорту - валюти більше заходить влітку. Тобто траншу МВФ недостатньо і в країну заходить мало валюти...
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20.07.2020 22:30 Ответить
Добре... То що ж такого експортує Україна в кінці травня початку липня що завжди викликало збільшений притік валюти кожен рік ?
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20.07.2020 22:54 Ответить
В прошллм году,летом и 23 было
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20.07.2020 21:15 Ответить
Интересное заявление Шевченко -Шевченко добавил, что он намерен изучить процедуры и политику работы НБУ для того, чтобы усовершенствовать работу регулятора на следующие несколько лет.
То есть он не знает работу но готов ее улучшить!!!!!
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20.07.2020 19:47 Ответить
Дык!!! Приказано было улучшать.
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20.07.2020 19:55 Ответить
"колебание", если ты не в курсе, значит не только ВЗЛЕТ, но и ПАДЕНИЕ!
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20.07.2020 20:01 Ответить
Да зрозуміли вже що емісію роблять, бюджет наповнюють, дирки латають. Йдемо на 30 і ловимо інфляцію в угоду експортерам. Гривня не конвертована валюта, потім інфляцію резервами або новими податками лататимуть.
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20.07.2020 20:03 Ответить
По какому плану???? Плана в Киеве совсем не осталось, одни шишки вонючие..
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20.07.2020 20:21 Ответить
Смотрю на этого Шевченко и понимаю, что это не государственный муж - глава НБУ, а одна из кукол театра Обрзцова!
Ой, театра Бени......
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20.07.2020 20:32 Ответить
Та нормальный ящур-сын рептилоида.
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20.07.2020 20:56 Ответить
Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9261
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20.07.2020 20:46 Ответить
Ще минулого тижня було на міжбанку 27,17 за бакс. Нічого собі темпи
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20.07.2020 20:56 Ответить
Шото он не в ту сторону колеблется
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20.07.2020 21:16 Ответить
"Мой батяня на камбайне по три нормы делал в день" )))
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20.07.2020 21:18 Ответить
"Я работал на карьере, на ЗЕлёном дизеле,
Ко мне девки приходили, все ключи по.издили")))
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20.07.2020 22:20 Ответить
Помітив, що за останній рік я став трохи сильніше: кошик з продуктами на 1000 гривень носити стає все легше і легше.
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20.07.2020 22:59 Ответить
 
 