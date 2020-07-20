Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука

Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов.

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В студии "Прямого" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам.

Другой вопрос - почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывания мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", - сказал политик.

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Напомним, руководство ГБР требовало арестовать телеканал "Прямой". Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".