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Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука

Княжицкий о давлении на

Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов.

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В студии "Прямого" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам.

Другой вопрос - почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывания мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", - сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Телеканал "Прямой" подозревают в финансировании захвата государственной власти, - гендиректор канала Сташевский

Напомним, руководство ГБР требовало арестовать телеканал "Прямой". Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Автор: 

Княжицкий Николай (203) Прямой канал (56)


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Топ комментарии
+10
дебильнутое, ты хоть в курсе, что пёс - друг человека?
пёс априори не может быть оскорблением!
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20.07.2020 19:45
+8
ГБР полностью легла под шмарлю и пуйла. Будут уничтожать всё украино-говорящее.
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20.07.2020 20:39
+7
Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 5815

«"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»

https://censor.net/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
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20.07.2020 20:04
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Правила форума Совет форумчан
Фсё, трудоустроен в ПЭС 😁
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20.07.2020 19:44 Ответить
дебильнутое, ты хоть в курсе, что пёс - друг человека?
пёс априори не может быть оскорблением!
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20.07.2020 19:45 Ответить
У нащадків Московського Улуса негативне ставлення до собак. За переданнями собаки розрили поховання Пророка Мухаммада.
А мокша, щоб вислужитись перед своїми хазяєвами, намагалась продемонструвати свою ненависть до цих тваринок, тому то і скрізь у них : «Пєс смєрдящій !» є образою тому кому адресоване.
Що і відрізняє їх від українців, та інших європейців.
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20.07.2020 19:54 Ответить
барыжных украинцев и европейцев?? это ты про тот улус, которому "жму руку"))??
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20.07.2020 19:57 Ответить
З цим питанням, до Шарія-Верещук-Деркача.
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20.07.2020 20:06 Ответить
кот - друг человека, он не всем подряд хвостом виляет))
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20.07.2020 19:55 Ответить
Кіт маше хвостом, коли сердиться.
Собака, навпаки.
Кергуду?
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20.07.2020 20:10 Ответить
ЗЕбот ты даун
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20.07.2020 19:50 Ответить
Вот и завидуй, ***** мертвечука!
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20.07.2020 19:50 Ответить
так он там и есть, тоже патриотом стал
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20.07.2020 19:54 Ответить
так медведчук совладелец бизнесов 95-квартала!
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20.07.2020 19:44 Ответить
Портников. Путин работает над заменой Зеленского. " Сам Зеленский еще пытается сохранять осторожность - в частности, даже в реакции на расстрел украинских военных и на годовщину уничтожения россиянами малайзийского пассажирского самолета он практически не упомянул о самой России как о виновнице этих преступлений.

Но это - напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко."
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20.07.2020 19:45 Ответить
А я вже казав шо Бубачку зливають в унітаз.
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20.07.2020 19:49 Ответить
Та хєрнанього.
Якби він тільки не встиг злити Україну.
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20.07.2020 20:16 Ответить
то ,що Порошенко для кремля знову став Президентом?

Портников щось "загнався" )))
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20.07.2020 19:52 Ответить
Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 5815

«"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»

https://censor.net/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
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20.07.2020 20:04 Ответить
"гра на публіку".. -чомусь підозра..
може тому ,що забагато фактів протилежного і прямої брехні з боку Бариги...
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20.07.2020 21:56 Ответить
№82
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20.07.2020 20:13 Ответить
Поцелуй свою ********** нулевку в жо.
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20.07.2020 21:07 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kC-R&eid=ARCW92yJg4Gkg2UNdaA7zfQGHFGC7vb-c1fqUvqQwXURY0QKCzznw1inFQEMqV0Ri6vaGu-AcUCx5JzT&hc_ref=ARRBWp9vEbO0uZLPZkK7YUmbvkg8Zpo-8VNQYkJohDvzvzFKGxGmPp0BO3O-kFGij04&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBqQMkbNpIEvoIauWtxYtGmgQuhOHfGxWdNqk2c2L5RH8m8damOK1J4PeiQrNS-ThaXw9tnPAk1tXr4v5lofu0jZb3GLSzdvDBeZ83f_RjkaYfdL6ks5zR8tysxnlBlnT4NFxai8O5qMF2o8MbCkUK9IJ2NlYBg6cDuh0xdqKxhTZKHT9afrwHCKCbdlkRBIAWJpve2HwafBEePq_9hQSWZxzYE-EZc3m2-OnIaFHV9oFVOH5l1DIN3DO44HQxmdtEu4phFOEh3i0QT0YZMnE-02ZQZM67gBxCioVHeTCbvPpoqVEGB0gw91jwoHrxPFWE7fx2BwmmnfQxwwocgzDizpmanjvrnfkGMpQ Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/?__xts__%5B0%5D=68.ARBqQMkbNpIEvoIauWtxYtGmgQuhOHfGxWdNqk2c2L5RH8m8damOK1J4PeiQrNS-ThaXw9tnPAk1tXr4v5lofu0jZb3GLSzdvDBeZ83f_RjkaYfdL6ks5zR8tysxnlBlnT4NFxai8O5qMF2o8MbCkUK9IJ2NlYBg6cDuh0xdqKxhTZKHT9afrwHCKCbdlkRBIAWJpve2HwafBEePq_9hQSWZxzYE-EZc3m2-OnIaFHV9oFVOH5l1DIN3DO44HQxmdtEu4phFOEh3i0QT0YZMnE-02ZQZM67gBxCioVHeTCbvPpoqVEGB0gw91jwoHrxPFWE7fx2BwmmnfQxwwocgzDizpmanjvrnfkGMpQ&__tn__=-R 10 липня · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Про прагнення Зеленського: Задушити треба українське
ВИДЕО
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/


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20.07.2020 19:48 Ответить
хтось ще дивиться телевізор ? )
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20.07.2020 19:51 Ответить
73,22%, 100%.
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20.07.2020 20:38 Ответить
25 відсотків "прямий"(мінус 0.01 відсотка що "підсіли" на рекламний 5-итий).100 % )))
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20.07.2020 22:03 Ответить
Если канал принадлежит олигарху, то он никак не может быть проукраинским, кто платит, тот и заказывает музыку, а мнение олигарха оно очень непостоянно и ветрено, зависит от личной прибыли ....Раньше Беня Коломойский был большим патриотом и спасителем Днепра, но потом в отстаивании своих финансовых интересов был не против перебежать на сторону России.
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20.07.2020 19:51 Ответить
парнокопытный, жри: https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-1-plus-1/30663562.html Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалах «1+1» і «2+2» - «Схеми»
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20.07.2020 20:16 Ответить
Так можно и с проукраинской позиции дерьмом бросаться, а прямопятые таки какают много, наверное хорошо кормят ..)
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20.07.2020 19:56 Ответить
Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 6387 ....Раньше Беня Коломойский был большим патриотом и спасителем Днепра, но потом в отстаивании своих финансовых интересов был не против перебежать на сторону России.



всіх ворогів Вкраїни

читають мрії і думки
а також задуми негідні
Прихильники Петра.
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20.07.2020 19:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tayyfQ0HlDw ...Як в Білорусі українські зірки та представник президента офіційно єднались із окупантами...
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20.07.2020 19:59 Ответить
А ще цікаво було знайти докази фінансування "ректуму" чорним налом з нелегальної катсапської ігорки.
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20.07.2020 20:03 Ответить
Ну ясное дело!
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20.07.2020 20:04 Ответить
Только вилы помогут !!!
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20.07.2020 20:12 Ответить
Это кто там проукраинский,липецкий заводчик и партнер по бизнесу медведчуку и ахметке?
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20.07.2020 20:21 Ответить
понятно., что соросята 26 лет грабили -потом пришли опять соросята..)) Вы бы пластину-то сменили..
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20.07.2020 20:25 Ответить
Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука - Цензор.НЕТ 7394

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Так це різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить так що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Український Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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20.07.2020 20:41 Ответить
ага.. брати Чуркіни подтвердят..))
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20.07.2020 21:18 Ответить
даун, медведчук - совладелец бизнесов 95-го квартала!
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21.07.2020 16:10 Ответить
ГБР полностью легла под шмарлю и пуйла. Будут уничтожать всё украино-говорящее.
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20.07.2020 20:39 Ответить
Дивлюсь майже постійно Прямий. Дуже вже деякі з ведучих бояться образити зеленського. Весь час шукають якісь виправдання. Але ця підлота не витримує жодної критики.
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20.07.2020 21:04 Ответить
я вам підкажу кілька груп в Інтернеті,де ви будете просто в екстазі..Серед своїх )))))
https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=bookmarks наприклад https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=group_header Порохоботські жарти
Загальнодоступна група

https://www.facebook.com/maks.iovov?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAV_cvvAYKsw7zjosRzfeLHoZ1tpXsmLyu5xyu1-hIpjte6nUZddnU0ths04vN6TVUsGWcWdydqHIuC&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Maksym Iovov з https://www.facebook.com/maxim.iovov.3?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARC81P88gAIF0dhktbZ-DRZikoS7xKijUWhO5xIDKdXt-6u5f8UbOiVenRasa3f9VND92RmMQPOttRbs&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Максимом Іововим .
https://www.facebook.com/maks.iovov/posts/3275815182486339 4 год

ПреЗЕдент острова Бирючий. Предлагаю его там и оставить пожизненно. У нашего "Наполеона" должен быть свой остров "Святой Елены".

Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука - Цензор.НЕТ 2043 Княжицький про тиск на "Прямий": ДБР цікавлять медіа з об'єктивною проукраїнською позицією, а не канали Медведчука - Цензор.НЕТ 8494
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20.07.2020 22:01 Ответить
Стаття Портнікова про те, як Путін працює над заміно Зеленскього ( назва її - це слова речення після слова "ЯК" й до дужок)
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20.07.2020 21:18 Ответить
Земрази просто мрази...
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20.07.2020 21:57 Ответить
Пропорошенковская позиция у прямого - да. Если совпадает с позицией Украины, то да- что можно сказать и о всех остальных сми, принадлежащим олигархам.

Но часто прямий занимается просто пиаром своего босса и лжет в отношении президента Украины. Каналы Медведчука - это сми, которые медведчук приобрёл во время каденции порошенко. И порошенко препятствовал никак тому, чтобы наши сми были захвачены медведчуком, читай путеным. Именно порошенко пригласил Медведчука быть представителем Украины в Минске, проучил ему заниматься обменом пленных. А Зе выгнал это чмо трухлявое из переговоров- и ничего не произошло, оказывается, можно обойтись без пятой колонны в таких важных переговорах. Кроме того, медведчук - компаньон порошенко. Так что это очередная буря в стакане на публику, а за кулисами- жму руку -обнимаю.
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21.07.2020 06:23 Ответить
не тренди, брыхло зебанутое!
всем твоим "тезисам" - цена 0!
уже доказано передоказано, что плёнки - ложь, но ты (как впрочем и все зебанутые) настолько тупа, что продолжаешь нести бред как заезженная пластинка
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21.07.2020 16:12 Ответить
...и почему медведчук, при кретине-дурантине, стал совладельцем 1+1?
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21.07.2020 16:13 Ответить
зе-вавка с цирком, хочет в ростов.
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21.07.2020 10:32 Ответить
 
 