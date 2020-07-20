Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют медиа с объективной проукраинской позицией, а не каналы Медведчука
Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов.
Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.
"В студии "Прямого" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам.
Другой вопрос - почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывания мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", - сказал политик.
Напомним, руководство ГБР требовало арестовать телеканал "Прямой". Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".
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пёс априори не может быть оскорблением!
А мокша, щоб вислужитись перед своїми хазяєвами, намагалась продемонструвати свою ненависть до цих тваринок, тому то і скрізь у них : «Пєс смєрдящій !» є образою тому кому адресоване.
Що і відрізняє їх від українців, та інших європейців.
Собака, навпаки.
Кергуду?
Но это - напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко."
Якби він тільки не встиг злити Україну.
Портников щось "загнався" )))
«"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»
https://censor.net/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
може тому ,що забагато фактів протилежного і прямої брехні з боку Бариги...
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/?__xts__%5B0%5D=68.ARBqQMkbNpIEvoIauWtxYtGmgQuhOHfGxWdNqk2c2L5RH8m8damOK1J4PeiQrNS-ThaXw9tnPAk1tXr4v5lofu0jZb3GLSzdvDBeZ83f_RjkaYfdL6ks5zR8tysxnlBlnT4NFxai8O5qMF2o8MbCkUK9IJ2NlYBg6cDuh0xdqKxhTZKHT9afrwHCKCbdlkRBIAWJpve2HwafBEePq_9hQSWZxzYE-EZc3m2-OnIaFHV9oFVOH5l1DIN3DO44HQxmdtEu4phFOEh3i0QT0YZMnE-02ZQZM67gBxCioVHeTCbvPpoqVEGB0gw91jwoHrxPFWE7fx2BwmmnfQxwwocgzDizpmanjvrnfkGMpQ&__tn__=-R 10 липня · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
Про прагнення Зеленського: Задушити треба українське
ВИДЕО
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/977540646021367/
всіх ворогів Вкраїни
читають мрії і думки
а також задуми негідні
Прихильники Петра.
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Так це різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить так що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Український Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=bookmarks наприклад https://www.facebook.com/groups/375169943109519/?ref=group_header Порохоботські жарти
Загальнодоступна група
https://www.facebook.com/maks.iovov?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAV_cvvAYKsw7zjosRzfeLHoZ1tpXsmLyu5xyu1-hIpjte6nUZddnU0ths04vN6TVUsGWcWdydqHIuC&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Maksym Iovov з https://www.facebook.com/maxim.iovov.3?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARC81P88gAIF0dhktbZ-DRZikoS7xKijUWhO5xIDKdXt-6u5f8UbOiVenRasa3f9VND92RmMQPOttRbs&hc_ref=ARSkZEW1TPUpQC6x0qG2DrNLOvFx8oc-***********************************&ref=nf_target&hc_location=group Максимом Іововим .
https://www.facebook.com/maks.iovov/posts/3275815182486339 4 год
ПреЗЕдент острова Бирючий. Предлагаю его там и оставить пожизненно. У нашего "Наполеона" должен быть свой остров "Святой Елены".
Но часто прямий занимается просто пиаром своего босса и лжет в отношении президента Украины. Каналы Медведчука - это сми, которые медведчук приобрёл во время каденции порошенко. И порошенко препятствовал никак тому, чтобы наши сми были захвачены медведчуком, читай путеным. Именно порошенко пригласил Медведчука быть представителем Украины в Минске, проучил ему заниматься обменом пленных. А Зе выгнал это чмо трухлявое из переговоров- и ничего не произошло, оказывается, можно обойтись без пятой колонны в таких важных переговорах. Кроме того, медведчук - компаньон порошенко. Так что это очередная буря в стакане на публику, а за кулисами- жму руку -обнимаю.
всем твоим "тезисам" - цена 0!
уже доказано передоказано, что плёнки - ложь, но ты (как впрочем и все зебанутые) настолько тупа, что продолжаешь нести бред как заезженная пластинка