Филатов лидирует в избирательной гонке на пост мэра Днепра, имея 43% поддержки, - СОЦИС

Согласно опросу СОЦИС, на сегодня Борис Филатов лидирует в мэрской гонке в Днепре. Его готовы поддержать 35,3% жителей города и 43% среди тех, кто определился и пойдет голосовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты исследования СОЦИС опубликовал сегодня.

"Опрос СОЦИСа подтвердил опрос "Рейтинга". Было много спекуляций. Но опросы серьезных компаний с репутацией показывают, что я лидирую. У них могут быть разные методики, но показатели у обоих совпадают. И меня это вдохновляет", - отметил Филатов в комментарии Цензор.НЕТ.

При этом положительные изменения в Днепре связывают с мэром Филатовым 60% жителей города.

"К сожалению или к счастью, все, что в городе происходит хорошее, связано с мэром, - считает Филатов. - Все плохое – тоже. За полицию, за коррумпированные суды тоже виноватым делают мэра. Это матрица патерналистского общества".

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Сроки проведения исследования: 27 июня — 7 июля 2020 года; Метод сбора первичной социологической информации — стандартизированное интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов; Исследование проводилось по всей территории города Днепр, во всех 8-ми районах. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Данные являются репрезентативными на уровне всего города по показателям пол и возраст (старше 18 лет), а также по признаку деления города на административно-территориальные районы; Средняя продолжительность одного интервью составила – 16 минут; Ошибка выборки (доверительный интервал): +/- 2,9%.