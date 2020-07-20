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Новости Местные выборы-2020
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У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов

У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов

СБУ и ГПУ открыли уголовные производства практически по всем муниципалитетам Украины по липовым доказательствам вместо того чтобы расследовать деятельность сепаратистов.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это четкое ощущение дежавю. Снова массовые уголовные дела, обыски. Это делают Генеральная прокуратура и СБУ. Заместитель генпрокурора три месяца сидит в Днепре и заводит уголовные производства. То есть, за 5 лет ничего не поменялось.

Приведу пример. Полгода назад я выложил на ютюб информацию о том, что мэрия раскрыла аферу как ОПГ украла землю по поддельным красным актам (актам на земельный участок - Ред.). Все документы мы передали в правоохранительные органы. Открыли уголовное дело, где мэрию признали потерпевшей стороной. Полгода ничего не делали, а в пятницу пришли к нам с обыском по этому уголовному делу. Вот только они изымают документы, которые к делу не имеют вообще никакого дела".

"Мы общаемся со многими мэрами, - добавил Филатов. - Видит там 100 уловных дел, там 100 уголовных дел… В основном этим занимается СБУ. Если взять статистику по всем муниципалитетам, то думаю, что СБУ открыла больше тысячи уголовных дел. Скажите, а в воюющей стране это нормально? А пусть они скажут, сколько дел они открыли по сепаратистам. То есть, наши спецслужбы в основном занимаются муниципалитетами.

У нас по этому поводу большие вопросы к Виталию Кличко. Почему он как председатель Ассоциации городов не задаст господину Баканову вопрос? Нужно просто свести статистику по всем мэрам из Ассоциации, чтобы понять, что в каждой мэрии сидит СБУ. В Виннице они занимаются солью. В Днепре - Зеленстроем. В Кропивницком – наружным освещением. А это задача спецслужб?".

Читайте также: Филатов лидирует в избирательной гонке на пост мэра Днепра, имея 43% поддержки, - СОЦИС

Согласно последним результатам опроса СОЦИС, в Днепре партия "Пропозиция" может получить около 22%, "Слуга народа" - 23%. На вопрос, с кем "Пропозиция" может сформировать коалицию, Филатов отметил:

"Я с первого дня своей каденции говорил о том, что в местных советах партии не нужны. Местные советы не должны выполнять распоряжения партийных офисов. Когда была блокада Донбасса, половина горсовета Днепра проголосовала за блокаду, половина – против. И один депутат раз проголосовал за, а второй против, он раздвоился. Я на это решение наложил вето, потому что местные советы не должны заниматься такими автономистскими решениями. Вот сейчас всех депутатов загнали в императивный мандат. Будут им давать задания от партийных офисов. Тогда как депутаты должны заниматься канализациями и внутриквартальными дорогами.

Потому у всех мэров простая позиция: за территориальную громаду или против. Так что главное, чтобы депутаты отстаивали интересы города, а не занимались политическими спекуляциями".

Филатов отметил, что как партия второго выбора "Пропозиция" имеет 6%. На сегодняшний день в партии больше 20 мэров.

"Наша партия в народной молве стала "партией мэров". Но мы партия местного самоуправления. Наша команда состоит не только из мэров, но и из депутатов местных и городских советов. В некоторых регионах мы не репрезентативно представлены. Но мы работаем", - подытожил он.

Днепр (4437) местные выборы (2752) самоуправление (96) СБУ (19983) Филатов Борис (561) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+13
У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов - Цензор.НЕТ 1592
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20.07.2020 20:22
+12
ЗЕлені висувають головного лікаря лікарні Мечникова , а у нього там дуже добре налагоджена система голосувань медиків не тільки його лікарні, а й усього Дніпра - за Яника відпрацьовано ... Зараз головує над медициною в Області головний офтальмолог Обласної офтальмогології,це все схвачено з часів Богатирьової Райки міністерші при Яникові... Знаю бо там працювала.
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20.07.2020 20:09
+11
Філатов дуже сильний медійно , як інтелектуал взагалі, - й маю надію знайде шляхи побороти зусилля ЗЕленої гидоти! Але його ворог гтепер й Бєня ...Зате Ярош його друг.
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20.07.2020 20:15
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕлені висувають головного лікаря лікарні Мечникова , а у нього там дуже добре налагоджена система голосувань медиків не тільки його лікарні, а й усього Дніпра - за Яника відпрацьовано ... Зараз головує над медициною в Області головний офтальмолог Обласної офтальмогології,це все схвачено з часів Богатирьової Райки міністерші при Яникові... Знаю бо там працювала.
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20.07.2020 20:09 Ответить
не тільки медиків, а й пацієнтів з архіву лікарні, яких штабелями клали у коридорах з паспортами для голосувань на час виборчого дня
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20.07.2020 20:11 Ответить
А ви так склали лапки і тільки про добробут України думали? Вибори скоро?
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20.07.2020 20:11 Ответить
https://censor.net/user/451273 - да вы шо?

интеллектуал и сильный медийник?
Вы видели как он общается в соц.сетях к примеру?
Мат - перемат, оскорбления встречных - поперечных, в стиле портовой шлюхи....
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20.07.2020 20:17 Ответить
а я к інакше з баранами?
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20.07.2020 20:17 Ответить
а он типа умный козел - дартаньян, да?
если Чел использует мат без меры - это показывает его ограниченность и скудоумие...
про вульгарность и запах рязанской псины я вообще промолчу...
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20.07.2020 20:21 Ответить
Зелемразюки беснуются ! Вова -членограй ,введи санкции ,кадырову ,как сделали США
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20.07.2020 20:13 Ответить
Укропчик, ты не выучил истинна УКРАИНСКОЙ политики - от перестановки слагаемых сумма не меняется..
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20.07.2020 20:14 Ответить
ага, партия местных князьков, которые тоже хотят жить не хуже, чем бароны в Киеве
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20.07.2020 20:14 Ответить
ДЕбілы подібні усім ЗЕбілам у Бєні не були в наближених як Філатов...
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20.07.2020 20:35 Ответить
...зеутиркам пх що місцеві вибори - це вибір місцевих мешканців в першу чергу (обирають того, хто зробив корисне для свого міста/ОТГ)...
І я тепер зрозумів, чому поліцаї почали завалювати дібільними запитами на місцях бюджетні установи бо скоро "вибори" і потрібно своє зибільне кодло просувати, але х...й вам в сраку - місцеві все одно виберуть не зебіла (принаймі у нас точно!), а того кого вони вважають найкращим для свого міста/ОТГ.
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20.07.2020 21:20 Ответить
дайте боре выкройку жилета шахидского...
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20.07.2020 20:14 Ответить
Філатов дуже сильний медійно , як інтелектуал взагалі, - й маю надію знайде шляхи побороти зусилля ЗЕленої гидоти! Але його ворог гтепер й Бєня ...Зате Ярош його друг.
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20.07.2020 20:15 Ответить
И вот один - уже друзья далёко,
И трижды проклята моя дорога.
Девиз был "Все за одного",
И в этом был успех...
Успех пришёл - и никого.
Лишь я - один за всех...
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20.07.2020 20:24 Ответить
Хватит спамить, троль российский. Повторяешься
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20.07.2020 22:37 Ответить
(У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов ) ===

======= Стесняюсь спросить, у нас Филатов уже заведует всеми мэриями Украины, и кто ему поручил?
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20.07.2020 20:15 Ответить
про партію маерів чув?
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20.07.2020 20:18 Ответить
І що?
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20.07.2020 20:25 Ответить
от из своей зарплаты, часть добровольно на цензор переводит, поэтому о нем ту часто пишут
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20.07.2020 20:26 Ответить
У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов - Цензор.НЕТ 1592
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20.07.2020 20:22 Ответить
І обрана моральними уродами.
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20.07.2020 20:51 Ответить
Дивно, пам'ятаю багато міст України до потужної децентралізації, і виглядали вона так само, якщо не краще ніж зараз. Звідси виникає просте питання до Філатова - а куди ж поділись "децентралізовані" гроші?
І скажу відразу - робити в себе в регіонах все що заманеться, а будь-який негатив з цього списувати на центральну владу і Зеленського - не вийде.
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20.07.2020 20:39 Ответить
Твій зеленський і забрав гроші, які їм виділили відповідно до централізації.
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20.07.2020 20:49 Ответить
усі гроші лежать на депозитах
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20.07.2020 21:01 Ответить
Ти в Німеччині українські міста бачиш?
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20.07.2020 21:02 Ответить
улюблена відмазка ВСІХ злодіів -дерибанщиків при ВЛАДІ коли попався -Мене політично переслідують !!!! )))

до речі,пан Андрійко"Доля" у Львові щось мовчить

одне з двох..
настільки "рильце в пушку",що вирішив "краще не світитись",..
або ДОМОВИВСЯ із "зеленню".))
У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов - Цензор.НЕТ 8631
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20.07.2020 20:46 Ответить
Ой яке ж це *солодке барило влади * !
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20.07.2020 20:47 Ответить
Если всех во всех мериях посадить, то ошибки будут только среди уборщиц!
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20.07.2020 20:49 Ответить
И Петя Борю гнобил, и Зеля. Та что ж такое.
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20.07.2020 21:02 Ответить
прогорнув, порохоидиотов нет, зарплату урезали ?
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20.07.2020 21:09 Ответить
Ну а как иначе? Делай как путя. Методички четко прописаны.
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20.07.2020 21:18 Ответить
Ваня, как дурак без децентрализаций керував, а бодя на мед децентрализованный попал да на европейские парковки скоро в детсадах оборудовать будут))
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20.07.2020 21:22 Ответить
Тебя посодють, а ты не воруй! (Сообщник Филатова, Корбан, стал известен ещё в 90-х, как главный рейдер Украины.)
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20.07.2020 23:57 Ответить
эту тварь нужно сажать проворовался капитально
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21.07.2020 00:25 Ответить
барыжный цирк зе-вавки готовится к выборам, а овцы хавают.
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21.07.2020 10:26 Ответить
а у меня дежавю на корзины парков за сотни лямов и их годовые сроки реконструкции. это чудо занимается разбудовой очередной партии по обезналу и откату.
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21.07.2020 11:20 Ответить
 
 