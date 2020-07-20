(У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов ) ===

СБУ и ГПУ открыли уголовные производства практически по всем муниципалитетам Украины по липовым доказательствам вместо того чтобы расследовать деятельность сепаратистов.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это четкое ощущение дежавю. Снова массовые уголовные дела, обыски. Это делают Генеральная прокуратура и СБУ. Заместитель генпрокурора три месяца сидит в Днепре и заводит уголовные производства. То есть, за 5 лет ничего не поменялось.

Приведу пример. Полгода назад я выложил на ютюб информацию о том, что мэрия раскрыла аферу как ОПГ украла землю по поддельным красным актам (актам на земельный участок - Ред.). Все документы мы передали в правоохранительные органы. Открыли уголовное дело, где мэрию признали потерпевшей стороной. Полгода ничего не делали, а в пятницу пришли к нам с обыском по этому уголовному делу. Вот только они изымают документы, которые к делу не имеют вообще никакого дела".

"Мы общаемся со многими мэрами, - добавил Филатов. - Видит там 100 уловных дел, там 100 уголовных дел… В основном этим занимается СБУ. Если взять статистику по всем муниципалитетам, то думаю, что СБУ открыла больше тысячи уголовных дел. Скажите, а в воюющей стране это нормально? А пусть они скажут, сколько дел они открыли по сепаратистам. То есть, наши спецслужбы в основном занимаются муниципалитетами.

У нас по этому поводу большие вопросы к Виталию Кличко. Почему он как председатель Ассоциации городов не задаст господину Баканову вопрос? Нужно просто свести статистику по всем мэрам из Ассоциации, чтобы понять, что в каждой мэрии сидит СБУ. В Виннице они занимаются солью. В Днепре - Зеленстроем. В Кропивницком – наружным освещением. А это задача спецслужб?".

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Согласно последним результатам опроса СОЦИС, в Днепре партия "Пропозиция" может получить около 22%, "Слуга народа" - 23%. На вопрос, с кем "Пропозиция" может сформировать коалицию, Филатов отметил:

"Я с первого дня своей каденции говорил о том, что в местных советах партии не нужны. Местные советы не должны выполнять распоряжения партийных офисов. Когда была блокада Донбасса, половина горсовета Днепра проголосовала за блокаду, половина – против. И один депутат раз проголосовал за, а второй против, он раздвоился. Я на это решение наложил вето, потому что местные советы не должны заниматься такими автономистскими решениями. Вот сейчас всех депутатов загнали в императивный мандат. Будут им давать задания от партийных офисов. Тогда как депутаты должны заниматься канализациями и внутриквартальными дорогами.

Потому у всех мэров простая позиция: за территориальную громаду или против. Так что главное, чтобы депутаты отстаивали интересы города, а не занимались политическими спекуляциями".

Филатов отметил, что как партия второго выбора "Пропозиция" имеет 6%. На сегодняшний день в партии больше 20 мэров.

"Наша партия в народной молве стала "партией мэров". Но мы партия местного самоуправления. Наша команда состоит не только из мэров, но и из депутатов местных и городских советов. В некоторых регионах мы не репрезентативно представлены. Но мы работаем", - подытожил он.