Нацбанк сохранит политику в отношении "ПриватБанка" и продолжит судиться с Коломойским, - Шевченко

Национальный банк не будет менять политику в отношении "ПриватБанка", с которым судятся бывшие владельцы, олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Об этом заявил на брифинге новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что пока не знакомился с деталями судебных дел вокруг "ПриватБанка".

"Но я как глава Нацбанка думаю, что Нацбанк под моим руководством сохранит такую же политику в отношении "ПриватБанка", какой она была и до этого", - сказал он.

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Напомним, невозврат "ПриватБанка" бывшим владельцам является одним из ключевых требований Международного валютного фонда к Украине. Для этого Верховная Рада приняла специальный закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам.