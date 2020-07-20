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Новости Приватбанк
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Нацбанк сохранит политику в отношении "ПриватБанка" и продолжит судиться с Коломойским, - Шевченко

Нацбанк сохранит политику в отношении

Национальный банк не будет менять политику в отношении "ПриватБанка", с которым судятся бывшие владельцы, олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Об этом заявил на брифинге новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что пока не знакомился с деталями судебных дел вокруг "ПриватБанка".

"Но я как глава Нацбанка думаю, что Нацбанк под моим руководством сохранит такую же политику в отношении "ПриватБанка", какой она была и до этого", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колебания курса - в пределах нормы, транш от ВБ получим по плану, - глава НБУ Шевченко

Напомним, невозврат "ПриватБанка" бывшим владельцам является одним из ключевых требований Международного валютного фонда к Украине. Для этого Верховная Рада приняла специальный закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Коломойский Игорь (1792) национализация (238) НБУ (4836) Порошенко Петр (19615) Гонтарева Валерия (816) Дубилет (60) Шевченко Кирилл (69) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+9
продолжит так судиться, чтобы проиграть почти выигранный суд.

У кого-то есть сомнения ?
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20.07.2020 21:12
+4
Выполнять хотелки Коломойского и судиться с Коломойским... А почему бы и нет?

Суды идут, курс растет, дефолт вот он уже ручкой нам машет.
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20.07.2020 21:17
+3
Добрий виконувач знає, що й як казати з правилного а ще що й як виконувати з наказаного владою... Це генетика таких я к Шевченко,во мінсітр освіти від ЗЕбанди, й інша шушера в угоді сцарю...
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20.07.2020 21:12
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продолжит так судиться, чтобы проиграть почти выигранный суд.

У кого-то есть сомнения ?
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20.07.2020 21:12 Ответить
Нацбанк збереже політику щодо "ПриватБанку" і продовжить судитися з Коломойським, - Шевченко - Цензор.НЕТ 997
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20.07.2020 21:42 Ответить
«Лєсєнка дурачков»😜
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20.07.2020 21:47 Ответить
Добрий виконувач знає, що й як казати з правилного а ще що й як виконувати з наказаного владою... Це генетика таких я к Шевченко,во мінсітр освіти від ЗЕбанди, й інша шушера в угоді сцарю...
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20.07.2020 21:12 Ответить
а інакш е- навіщо міняли шило на мило?
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20.07.2020 21:13 Ответить
Да вы судится будите еще два столетия . Пока все бабло не растащат . Как с деньгами Януковича .
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20.07.2020 21:15 Ответить
Судится то можно, но во первых можно пересмотреть претензии, а во вторых можно судиться что бы выиграть, а можно что бы проиграть...
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20.07.2020 21:16 Ответить
Можно судиться ради того, чтобы судиться. Хоть десятилетиями.
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20.07.2020 21:17 Ответить
Нормально для показухи и для юридической компании-представителя интересов!
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20.07.2020 21:18 Ответить
Нет у нас страны и нет Гетьмана .
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20.07.2020 21:16 Ответить
Выполнять хотелки Коломойского и судиться с Коломойским... А почему бы и нет?

Суды идут, курс растет, дефолт вот он уже ручкой нам машет.
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20.07.2020 21:17 Ответить
Ви уявляєте степінь ******* і безпределу в пограбуванні держави Козломойським за сприяння ЗЕбанди і лічно Півтораметрового, що найбільші держпідприємства звертаються за допомогою не до правоохор. органів, а міжнарод. спільноти

https://twitter.com/NaftogazUK
https://twitter.com/NaftogazUK

@NaftogazUK


На систему корпоративного управління компанії та деяких держпідприємств здійснюються скоординовані атаки. Ініціатори атак - ті, хто раніше заробляв корупційні гроші на управлінні державними активами. Ситуація, що склалася, потребує уваги міжнародної спільноти.
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20.07.2020 21:17 Ответить
Вот же соросята.
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20.07.2020 21:24 Ответить
сегодня сохранит...особо не надейтесь,то исполнитель желаний шестого разряда с фиолетовым галстуком..
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20.07.2020 21:18 Ответить
Побачимо, та надії "0"
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20.07.2020 21:21 Ответить
Зеля - да ты не воруешь как Свыня , но ты гандон . Ты не чего не делаешь . УРОД !
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20.07.2020 21:27 Ответить
Всю жизнь будем судиться и выплачивать мзду акционерам? Вот урод Порохосвин удружил ограбив народ на 200млрд. гривень. За ети деньги можно было государственный Ощадбанк сделать конфеткой.
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20.07.2020 21:29 Ответить
и я не пойму нахер нам был нужен тот банк- нашли бы те деньги где их спрятали и зачем нам те наперстки?
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20.07.2020 22:04 Ответить
Этой жидовской гниде, бене, никто из правохранителей вопросы задать не хочет..!?!?
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20.07.2020 21:37 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/20/novost/finansy/nbu-ne-budet-vmeshivatsya-situaciyu-valyutnom-rynke Шевченко о курсе гривны » Слово и Дело
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20.07.2020 21:40 Ответить
цена то врпроса?-сколько нам должны?
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20.07.2020 22:02 Ответить
Олігархи продовжують збагачуватися.Суд пробачив Ахметову та Новинському мільярдні податки.http://finbalance.com.ua/news/sudi-skasuvali-pretenzi-podatkivtsiv-do-tsentralnoho-hzk-akhmetova-na-11-mlrd-hrn Finbalance
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20.07.2020 22:02 Ответить
Офісу великих платників податків -это откуда такая структура? народ Украины туда входит или мы выходим от туда?
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20.07.2020 22:07 Ответить
звичайні громадяни яких мільйони це і є найбільший платник який не ховає прибутки в офшорах як відомі олігархи.
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20.07.2020 22:23 Ответить
Зеблюдок поможет своему хозяину
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20.07.2020 22:20 Ответить
 
 