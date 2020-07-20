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Одессит рассек беременной женщине губу, чтобы не уступать ей место в маршрутке, - полиция

Одессит рассек беременной женщине губу, чтобы не уступать ей место в маршрутке, - полиция

26-летняя одесситка ехала в маршрутке с матерью. Один из пассажиров отказался уступить женщине место. Словесная перепалка переросла в потасовку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Малиновский отдел полиции в Одессе.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация между пассажирами возникла из-за нежелания одессита уступить беременной место. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой беременная женщина получила травму губы", - сказано в сообщении.

Полицию на место происшествия вызвали пассажиры маршрутки. Мать пострадавшей написала заявление, и полицейские начали производство о нанесении телесных повреждений средней тяжести.

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"В рамках расследования будут устанавливаться полные обстоятельства происшествия с предоставлением правовой оценки действиям каждого ее участника. Потерпевшей выписали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений", - сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Автор: 

драка (2027) маршрутки (546) Одесса (7915) Нацполиция (16546) беременность (80)


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Топ комментарии
+33
Это что уже нездоровый флешмоб покатился по городам и весям?
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20.07.2020 21:51
+33
Настоящий заголовок: «Беременная женщина с матерью напали на одессита, чтобы тот уступил ей место»
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20.07.2020 21:53
+23
Мужчина не обязан уступать беременной женщине место, если конечно не он заделал ей ребёнка. Беременность - её личное дело. А баба, нагло требующая ей что-либо уступить на основании того, что она баба - идёт нах, потому что у нас в стране давным-давно равноправие.
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20.07.2020 21:57
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Страница 3 из 3
Мож він із принципа циганам не захтів уступати ... мож вже після потасовки виявилось що вагітна . Ну циганське хамство не зміг витримати тим більше не спроста інші пасажири підтримали цього чоловіка .
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20.07.2020 23:00 Ответить
А где сказано, что она цыганка?
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20.07.2020 23:08 Ответить
Бытовуху рассуждать очень трудно. Там по ходу мать занимала ключевое место. Если попросили типа -Вы можете уступить дочке, она беременна- 99,9% наверняка бы уступили. Но если - Ты что не видиш, она беременна. Ну ка встал быстро- уже под вопросом.Да ещё после и женские визги в синхроне. Если не обладать железными нервами, не знаю. Но в любом случае я думаю (может отмахнулся и попал) что это нервная провокация со стороны женщин. Моё субьективное мнение.
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20.07.2020 23:04 Ответить
Да даже если была нервная провокация. Посмотрел, увидел что беременна, встал и все. Даже если начали скандал. Но махать руками......
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20.07.2020 23:10 Ответить
Баборабство, как и другие формы рабства - вечная доля эмигрантов.
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20.07.2020 23:14 Ответить
Согласен. Но если не заметил ?(мало ли ччто) ,окно, мысли, нервы.Это я и имел в виду.
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20.07.2020 23:20 Ответить
Да я понял, ни каких претензий и осуждений. Я как бы тоже свое мнение написал. Тут парочка дегенератов уже задолбала, вот и забыл добавить, что тоже озвучиваю мнение. Хорошего вечера.
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20.07.2020 23:24 Ответить
С какого это быстро подорвался и встал? Это в его обязанности как гражданина не входит. У нас гендерное равенство, когорого добиваются феминистки. Никто никому ничего не должен. Тем боле, таким хамкам я бы тоже место не уступила просто из принципа
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21.07.2020 06:55 Ответить
Тем боле, таким хамкам

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Каким хамкам?Может он сидел на месте предназначенном именно для уязвимой категории граждан,Вас плохо папа с мамой воспитывали,вот это факт.Неужели для того что бы понять свою неправоту,надо попасть в категорию уязвимых и почувствовать это на своей "шкуре".
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21.07.2020 11:36 Ответить
у беременных гормональные перепады, из-за того, что в организме может не хватать каких-то веществ, тупая скотина должна была извиниться и уступить женщине место, в маршрутке походу небыло мужчины, что бы отбить рога казлине тупой.
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20.07.2020 23:38 Ответить
Перепады настроения пусть оставит дома для своего мужа. Не можешь себя контролировать в общественных местах, передвигайся на такси. Таким хамкам я бы тоже место не уступила, а послала бы обоих идти в лес пешком
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21.07.2020 06:58 Ответить
Вот когда побудешь беременной на последних месяцах, проедешся в жару в маршрутке стоя минут 50, тогда и опиши свои ощущения. Я с удовольствием почитал бы.
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21.07.2020 11:12 Ответить
Почему беременным должны быть какие-то привилегии в автобусе?Это сексизм
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20.07.2020 23:09 Ответить
Это типа юмор? Вот когда ТВОЕЙ беременной жене не уступят место ( а беременность во время жары - это ад), то отпиши свои ощущения.
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20.07.2020 23:11 Ответить
"а беременность во время жары - это ад" ты, судя по твоим экспертным высказываниям, был беременным неоднократно)))
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20.07.2020 23:16 Ответить
Може досить вже "дотепничать"?Чи у вас якась своя приватна причина так реагувати на тему вагітних жінок?До речі,вас теж жінка народила.
І так,всі жінки по різному переносять вагітність,хтось легко,а для когось це справді дуже тяжко.Й нервозність буває не тому,що стерва,а тому,що гормони дають за себе знати.
А що до "Почему беременным должны быть какие-то привилегии в автобусе?"-не повинні бути.Це справа кожної людини,як себе поводити в подібній ситуації.Але є совість,виховання і людяність-моральні критерії,а вони або є.або їх нема
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20.07.2020 23:29 Ответить
Ольга, можете і в мене кинути камнем, але згідний з дописом вище від https://censor.net/user/200011 про складність судження...
Від себе добавлю, що чоловіка так і в ображених- жінок, я не побачив...
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21.07.2020 00:06 Ответить
Женщина, у нас гендерное равноправие. Женщины и мужчины равны в правах. Этот случай побочный эфеект. Хотели равноправия - получите. За все нужно платить
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21.07.2020 07:01 Ответить
Не юмор и вообще мне не пох,я сторонник чайлдфри
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20.07.2020 23:30 Ответить
Сочувствую.
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20.07.2020 23:39 Ответить
от куда все эти мрази повыползали? что-то совсем не то происходит с людьми, оскатинились уже до предела, казлину нужно на бутылку посадить и катать на крыше маршрутки все лето.
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20.07.2020 23:25 Ответить
Шото я не понимаю...разбил губу-средняя тяжесть, выпустил обойму в человека из травмата-легкая тяжесть...как нынче менты это квалифицируют?
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20.07.2020 23:31 Ответить
есть видео, где эти самки пузами прессуют мужика...Он не мальчик, но и эти близнецы (мамка+дочка) еще тот дрим-тим

Не думаю, что есть мужики, которым по душе, когда его прогибает тучная мадам 2шт с силиконовыми губами размахивая розовым телефоном
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21.07.2020 00:34 Ответить
Кому и что уступать или не уступать личное дело (или принципа) каждого! Люди могут вам помочь (чем-либо), но если они не связаны с вами личными обязательствами, то и вы не в праве от них ничего требовать, а тем более оскорблять, нападать и вести себя неподобающим образом (задевать честь и достоинство других), исходя из ваших собственных представлений о "правильности" ("добре и зле")!
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20.07.2020 23:42 Ответить
Да там 2 кобылицы напали на мужика...
Может ему не понравилось как она его розовым телефоном крестила...во время драки даже не успела спрятать девайс

Поколение мамок-айфонщиц особо агрессивно
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21.07.2020 00:32 Ответить
К сожалению, очень много людей глупы, бестактны и невежественны, а в сочетании с высокой примАтивностью наглы и агрессивны. А у малообразованных и бескультурных самок голых обезьян помимо обычной высокой эгоцентричности во время вынашивания плода очень неустойчивая психика, подверженная резкими эмоциональными перепадами вплоть до истерики, контролировать которые они даже и не пытаются, это единственное, что не оправдывает, но может объяснить ее неадекватное поведение!
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21.07.2020 09:55 Ответить
Водитель виноват.
Т.к. во время карантина запустил беременных в салон, в котором нет сидячих мест. Могли бы и на остановке подождать.
Или еще вариант, запустить беременную, а мужика выгнать из автобуса. Пусть с ейной мамашей ждут следующего автобуса.
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20.07.2020 23:42 Ответить
А мне интересно.. там на всю маршрутку только один тот чувак сидя ехал? Ну не уступил, ну бывает, а остальные чё? Тоже все беременные?
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21.07.2020 00:19 Ответить
Есть видос, где ЯжеМать матерится как сапожник и машет предметом похожим на айфон
по ходу трындеть хотела!
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21.07.2020 00:31 Ответить
Боевые самки-родственники пытались стаей отжать место...
Скоро в банде пополнение будет!
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21.07.2020 00:30 Ответить
Ни в коем случае не оправдывая рукоприкладство, хотелось бы уточнить два момента. Первое, речь о маршрутном ТАКСИ, а не муниципальном автобусе, а в такси все места должны быть сидячие. В советское время так и было, хочешь сидеть и быстро ехать, плати 15 копеек, хочешь стоять и давиться, останавливаться на всех остановках, а не по требованию, плати 3-5 копеек (от вида транспорта), или вообще езди по проездному месячному. И второе, если уж считать это не такси, а автобусом, а что, противоэпидимиологические мероприятия отменили уже? Там вроде только на сидячие места можно брать пассажиров.
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21.07.2020 04:04 Ответить
Вон отсюда, нормальная женщина сказала.
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21.07.2020 04:36 Ответить
Ось такий електорат Потрошенка.
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21.07.2020 07:48 Ответить
Та ні! Це твої заЖОПні родичі!
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21.07.2020 09:02 Ответить
Які жахливі і дурні люди пишуть коментарі.
Поступають місцем похилим людям і вагітним по причині що їм тяжко стояти, не тримають ноги паморочиться голова. Уступаючи місце цим людям ви робите прецедент що інший поступиться місцем вашим рідним. Малим дітям поступаються щоб їх не задавили. І не потрібно плутати з місцем для гарної дівчини, ціль цих поступок зовсім інша.
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21.07.2020 08:07 Ответить
Это не женщины, а 2 свиноматки, которые накинулись на мужика и спровоцировали конфликт. По закону, уступать место никому он не должен.
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21.07.2020 09:06 Ответить
Звичайно, він «нікому нічого нє должен».(с)
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21.07.2020 11:50 Ответить
Есть выделенные места для пожилых, беременных и пр. Наверное, это было такое место.
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21.07.2020 22:32 Ответить
Возможно. Но, если эти 2 свиноматки решили, что их права нарушены, они должны были обратиться в полицию.
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21.07.2020 22:50 Ответить
Для начала - к водителю, который отвечает за порядок в салоне.
Предложение вызвать полицию, чтобы согнать очередного жлоба с инвалидного места - формальное правильное, но в наших условиях с вероятностью 99.9999% не сработает. К сожалению. Такова реальность.
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21.07.2020 22:58 Ответить
А что - уже нет специальных мест для инвалидов и беременных?!
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21.07.2020 10:34 Ответить
Мабуть эти двое(он и она) - из плеяды 72-ух процентников, Бо притомна людина на ровном месте в крайности не кидается...
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21.07.2020 11:35 Ответить
Чоловікі озвіріли після карантину. Раніше таких новин про побиття жінок у транспорті не пам'ятаю.
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21.07.2020 11:48 Ответить
Вата и без карантина - вата.
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21.07.2020 12:42 Ответить
В КАЖДОМ автобусе написано что места для женщин детей и инвалидов. К какой категории относился мужик? С другой стороны когда свиноматка в хамской форме предлагает свое виденье мира то мужик правильно сделал.
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21.07.2020 15:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=vtMi8khdWCg&feature=emb_logo Смотрим видео и возмущаемся
Против самок весь автобус включая пассажирок женщин
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21.07.2020 16:09 Ответить
при порохе такого не было!!))порох воровал и другим давал воровать!!)))верните пороха))
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21.07.2020 19:50 Ответить
не бреши
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21.07.2020 20:04 Ответить
Кому давал? своим корешам и конкурентам...??7 порох не Леонид Ильич, который в южных регионах давал воровать всем трудящимся. чем южнее регион, тем больше разрешалось взять и вынести...
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21.07.2020 20:07 Ответить
При Порохе заработали военные заводы закрытые еще при Кучме..
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21.07.2020 20:11 Ответить
Так там и ЗЕленые помогали их запускать и заопзжоповцы в штаны накакакекали...боялись что прийдет ***** все отберет...
А теперь оклемались. благодаря тому же пороху и снова взялись за старое воровать и гадить
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21.07.2020 20:15 Ответить
Порох оставил быдлу +150 ярдов и 26 ярдов золотовалютного резервав Казначействе Украины....Я бы не оставил и 107 000 от Виктора Януковича...в 2014 году
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21.07.2020 20:01 Ответить
Вчера на одном и сайтов узнал такую вещь.70% американских Небосребов принадлежат японской мафии "Якудза",остальные домики скупил украинский не олигарх Коломойский.
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21.07.2020 20:10 Ответить
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