Одессит рассек беременной женщине губу, чтобы не уступать ей место в маршрутке, - полиция

26-летняя одесситка ехала в маршрутке с матерью. Один из пассажиров отказался уступить женщине место. Словесная перепалка переросла в потасовку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Малиновский отдел полиции в Одессе.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация между пассажирами возникла из-за нежелания одессита уступить беременной место. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой беременная женщина получила травму губы", - сказано в сообщении.

Полицию на место происшествия вызвали пассажиры маршрутки. Мать пострадавшей написала заявление, и полицейские начали производство о нанесении телесных повреждений средней тяжести.

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"В рамках расследования будут устанавливаться полные обстоятельства происшествия с предоставлением правовой оценки действиям каждого ее участника. Потерпевшей выписали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений", - сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.