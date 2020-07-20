Одессит рассек беременной женщине губу, чтобы не уступать ей место в маршрутке, - полиция
26-летняя одесситка ехала в маршрутке с матерью. Один из пассажиров отказался уступить женщине место. Словесная перепалка переросла в потасовку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Малиновский отдел полиции в Одессе.
"По предварительным данным, конфликтная ситуация между пассажирами возникла из-за нежелания одессита уступить беременной место. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой беременная женщина получила травму губы", - сказано в сообщении.
Полицию на место происшествия вызвали пассажиры маршрутки. Мать пострадавшей написала заявление, и полицейские начали производство о нанесении телесных повреждений средней тяжести.
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"В рамках расследования будут устанавливаться полные обстоятельства происшествия с предоставлением правовой оценки действиям каждого ее участника. Потерпевшей выписали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений", - сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.
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Каким хамкам?Может он сидел на месте предназначенном именно для уязвимой категории граждан,Вас плохо папа с мамой воспитывали,вот это факт.Неужели для того что бы понять свою неправоту,надо попасть в категорию уязвимых и почувствовать это на своей "шкуре".
І так,всі жінки по різному переносять вагітність,хтось легко,а для когось це справді дуже тяжко.Й нервозність буває не тому,що стерва,а тому,що гормони дають за себе знати.
А що до "Почему беременным должны быть какие-то привилегии в автобусе?"-не повинні бути.Це справа кожної людини,як себе поводити в подібній ситуації.Але є совість,виховання і людяність-моральні критерії,а вони або є.або їх нема
Від себе добавлю, що чоловіка так і в ображених- жінок, я не побачив...
Не думаю, что есть мужики, которым по душе, когда его прогибает тучная мадам 2шт с силиконовыми губами размахивая розовым телефоном
Может ему не понравилось как она его розовым телефоном крестила...во время драки даже не успела спрятать девайс
Поколение мамок-айфонщиц особо агрессивно
Т.к. во время карантина запустил беременных в салон, в котором нет сидячих мест. Могли бы и на остановке подождать.
Или еще вариант, запустить беременную, а мужика выгнать из автобуса. Пусть с ейной мамашей ждут следующего автобуса.
по ходу трындеть хотела!
Скоро в банде пополнение будет!
Поступають місцем похилим людям і вагітним по причині що їм тяжко стояти, не тримають ноги паморочиться голова. Уступаючи місце цим людям ви робите прецедент що інший поступиться місцем вашим рідним. Малим дітям поступаються щоб їх не задавили. І не потрібно плутати з місцем для гарної дівчини, ціль цих поступок зовсім інша.
Предложение вызвать полицию, чтобы согнать очередного жлоба с инвалидного места - формальное правильное, но в наших условиях с вероятностью 99.9999% не сработает. К сожалению. Такова реальность.
Против самок весь автобус включая пассажирок женщин
А теперь оклемались. благодаря тому же пороху и снова взялись за старое воровать и гадить