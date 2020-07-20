РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10118 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 431 10

За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС

За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС

Потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили 11 человек погибших и 14 - раненых и травмированных.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на данные украинской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершие - 11 человек; раненые, травмированные и выведенные из строя - 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер", - говорится в сообщении.

Также сообщается о проблемах подразделений вооруженных формирований РФ на Донбассе с комплектацией личным составом, поскольку их руководство не вызывает доверия и не имеет авторитета у местного населения. "Оккупанты внушают жителям временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями. В том числе и тем, что агитационная кампания и призывы идти служить в войска псевдореспублик не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец 503-го ОБМП Василий Кравченко погиб на Донбассе 20 июля. ФОТО

По данным разведки, оккупанты силой набирают пополнение, используя угрозы. Также доукомплектование продолжается за счет наемников из РФ.

Кроме того, морально-психологическое состояние в оккупационных войсках очень низкое, не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, а употребление алкоголя и наркотиков стало нормой.

За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС 01

Автор: 

ликвидация (3657) разведка (4190) Донбасс (26956) наемники рф (2090) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
мочи козломордых, в туалете, в паРаше, в сартире!
ради мира во всем мире!
показать весь комментарий
20.07.2020 22:27
+10
За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8335
показать весь комментарий
20.07.2020 22:19
+6
Народ а давайте віддамо засцику кадирову, "хоть поржем" !!!
За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8845
показать весь комментарий
20.07.2020 22:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жаль квадрокоптер в полон не взяли...
показать весь комментарий
20.07.2020 22:14 Ответить
можешь сходить .... взять.
показать весь комментарий
20.07.2020 22:29 Ответить
За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8335
показать весь комментарий
20.07.2020 22:19 Ответить
мочи козломордых, в туалете, в паРаше, в сартире!
ради мира во всем мире!
показать весь комментарий
20.07.2020 22:27 Ответить
Народ а давайте віддамо засцику кадирову, "хоть поржем" !!!
За тиждень на Донбасі ліквідовано 11 найманців РФ і ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8845
показать весь комментарий
20.07.2020 22:29 Ответить
Засцику...
кадырову...
Да ты, батенька, ольгинец! ...или говнецо шоколадное?
показать весь комментарий
20.07.2020 22:37 Ответить
І перше і друге.
показать весь комментарий
20.07.2020 22:49 Ответить
А где вся братва шоколадная? Походу, расстроились они, что у русских 11 двухсотых.
показать весь комментарий
21.07.2020 00:13 Ответить
Та не, кацапов - не жалко. Квадрокоптер жалко, в хозяйстве полезная вещь. Полезнее кацапов.
показать весь комментарий
21.07.2020 00:47 Ответить
Помнишь знаменитое выражение Потёмкина: "Солдат не жалеть - бабы новых нарожают!... Лошадей жаль - взять негде..."?...
Теперь можно его "обновить" : "Ихтамнет" не жалеть - бабы новых нарожают... Квадрокоптер жаль - он денег стоит...".
показать весь комментарий
21.07.2020 07:19 Ответить
 
 