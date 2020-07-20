За неделю на Донбассе ликвидированы 11 наемников РФ и вражеский квадрокоптер, - пресс-центр ОС

Потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили 11 человек погибших и 14 - раненых и травмированных.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на данные украинской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершие - 11 человек; раненые, травмированные и выведенные из строя - 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер", - говорится в сообщении.

Также сообщается о проблемах подразделений вооруженных формирований РФ на Донбассе с комплектацией личным составом, поскольку их руководство не вызывает доверия и не имеет авторитета у местного населения. "Оккупанты внушают жителям временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями. В том числе и тем, что агитационная кампания и призывы идти служить в войска псевдореспублик не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - отмечается в сообщении.

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По данным разведки, оккупанты силой набирают пополнение, используя угрозы. Также доукомплектование продолжается за счет наемников из РФ.

Кроме того, морально-психологическое состояние в оккупационных войсках очень низкое, не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, а употребление алкоголя и наркотиков стало нормой.